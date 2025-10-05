1.49 लाख रुपए वाले iPhone 17 Pro Max को बनाने में कितनी आती है लागत, असलियत जान नहीं होगा यकीन

तकनीकी रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री विश्लेषण के अनुसार, किसी भी iPhone की उत्पादन लागत उसकी मार्केट प्राइस से कहीं कम होती है. iPhone 17 Pro Max की बॉडी, डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, प्रोसेसर, बैटरी और अन्य हार्डवेयर पार्ट्स की कुल कीमत जोड़ें तो इसकी असली लागत लगभग 45,000 से 50,000 रुपये तक बैठती है. यानी जो फोन बाजार में 1.49 लाख रुपए में बिक रहा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग लागत सिर्फ एक-तिहाई है.