हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजी1.49 लाख रुपए वाले iPhone 17 Pro Max को बनाने में कितनी आती है लागत, असलियत जान नहीं होगा यकीन

1.49 लाख रुपए वाले iPhone 17 Pro Max को बनाने में कितनी आती है लागत, असलियत जान नहीं होगा यकीन

iPhone 17 Pro Max: Apple का iPhone दुनिया भर में प्रीमियम स्मार्टफोन के तौर पर जाना जाता है. हर साल कंपनी अपने नए मॉडल लॉन्च करती है और उनकी कीमतें सुनकर अक्सर लोग हैरान रह जाते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 05 Oct 2025 07:39 AM (IST)
iPhone 17 Pro Max: Apple का iPhone दुनिया भर में प्रीमियम स्मार्टफोन के तौर पर जाना जाता है. हर साल कंपनी अपने नए मॉडल लॉन्च करती है और उनकी कीमतें सुनकर अक्सर लोग हैरान रह जाते हैं.

Apple का iPhone दुनिया भर में प्रीमियम स्मार्टफोन के तौर पर जाना जाता है. हर साल कंपनी अपने नए मॉडल लॉन्च करती है और उनकी कीमतें सुनकर अक्सर लोग हैरान रह जाते हैं. हाल ही में लॉन्च हुआ iPhone 17 Pro Max भारत में करीब 1.49 लाख रुपए का मिल रहा है. यह कीमत आम उपभोक्ताओं के लिए वाकई चौंकाने वाली है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फोन को बनाने में एप्पल को असल में कितनी लागत आती है? जब आपको इसकी हकीकत पता चलेगी तो शायद यकीन करना मुश्किल हो जाएगा.

1/6
तकनीकी रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री विश्लेषण के अनुसार, किसी भी iPhone की उत्पादन लागत उसकी मार्केट प्राइस से कहीं कम होती है. iPhone 17 Pro Max की बॉडी, डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, प्रोसेसर, बैटरी और अन्य हार्डवेयर पार्ट्स की कुल कीमत जोड़ें तो इसकी असली लागत लगभग 45,000 से 50,000 रुपये तक बैठती है. यानी जो फोन बाजार में 1.49 लाख रुपए में बिक रहा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग लागत सिर्फ एक-तिहाई है.
तकनीकी रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री विश्लेषण के अनुसार, किसी भी iPhone की उत्पादन लागत उसकी मार्केट प्राइस से कहीं कम होती है. iPhone 17 Pro Max की बॉडी, डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, प्रोसेसर, बैटरी और अन्य हार्डवेयर पार्ट्स की कुल कीमत जोड़ें तो इसकी असली लागत लगभग 45,000 से 50,000 रुपये तक बैठती है. यानी जो फोन बाजार में 1.49 लाख रुपए में बिक रहा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग लागत सिर्फ एक-तिहाई है.
2/6
अब सवाल उठता है कि अगर बनाने में खर्च इतना कम है तो iPhone की कीमत इतनी ज्यादा क्यों होती है? इसके पीछे कई कारण हैं. एप्पल एक लग्ज़री ब्रांड है और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को प्रीमियम क्लास के लिए डिजाइन करती है. इसके अलावा एप्पल हर नए मॉडल के लिए अरबों डॉलर रिसर्च पर खर्च करता है.
अब सवाल उठता है कि अगर बनाने में खर्च इतना कम है तो iPhone की कीमत इतनी ज्यादा क्यों होती है? इसके पीछे कई कारण हैं. एप्पल एक लग्ज़री ब्रांड है और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को प्रीमियम क्लास के लिए डिजाइन करती है. इसके अलावा एप्पल हर नए मॉडल के लिए अरबों डॉलर रिसर्च पर खर्च करता है.
3/6
यह लागत भी प्रोडक्ट की कीमत में जुड़ती है. iPhone की ग्लोबल ब्रांडिंग और हाई-एंड मार्केटिंग कैंपेन भी कीमत बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं. iOS सिस्टम, सिक्योरिटी अपडेट्स और स्पेशल फीचर्स भी कीमत का हिस्सा होते हैं. भारत जैसे देशों में इंपोर्ट टैक्स और कस्टम ड्यूटी जोड़कर कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है.
यह लागत भी प्रोडक्ट की कीमत में जुड़ती है. iPhone की ग्लोबल ब्रांडिंग और हाई-एंड मार्केटिंग कैंपेन भी कीमत बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं. iOS सिस्टम, सिक्योरिटी अपडेट्स और स्पेशल फीचर्स भी कीमत का हिस्सा होते हैं. भारत जैसे देशों में इंपोर्ट टैक्स और कस्टम ड्यूटी जोड़कर कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है.
4/6
सोचिए, जो फोन बनाने में करीब 50 हजार रुपए खर्च होता है, वही ग्राहक तक पहुंचते-पहुंचते तीन गुना महंगा हो जाता है. यही कारण है कि iPhone को
सोचिए, जो फोन बनाने में करीब 50 हजार रुपए खर्च होता है, वही ग्राहक तक पहुंचते-पहुंचते तीन गुना महंगा हो जाता है. यही कारण है कि iPhone को "स्टेटस सिंबल" भी माना जाता है. असल में आप सिर्फ हार्डवेयर के लिए पैसे नहीं दे रहे होते, बल्कि ब्रांड की इमेज, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और एक्सक्लूसिव फीचर्स के लिए भी भारी रकम चुका रहे होते हैं.
5/6
iPhone 17 Pro Max की असली लागत जानकर शायद आपको लगे कि कीमत के मुकाबले हार्डवेयर का खर्च बहुत कम है. लेकिन यही एप्पल की बिज़नेस स्ट्रैटेजी है कम लागत में बने प्रोडक्ट को हाई प्राइस टैग देकर प्रीमियम ब्रांडिंग के साथ पेश करना.
iPhone 17 Pro Max की असली लागत जानकर शायद आपको लगे कि कीमत के मुकाबले हार्डवेयर का खर्च बहुत कम है. लेकिन यही एप्पल की बिज़नेस स्ट्रैटेजी है कम लागत में बने प्रोडक्ट को हाई प्राइस टैग देकर प्रीमियम ब्रांडिंग के साथ पेश करना.
6/6
यही वजह है कि लाखों लोग जानते हुए भी iPhone खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं बल्कि लक्ज़री और स्टेटस की पहचान है.
यही वजह है कि लाखों लोग जानते हुए भी iPhone खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं बल्कि लक्ज़री और स्टेटस की पहचान है.
Published at : 05 Oct 2025 07:38 AM (IST)
Tags :
IPhone 17 Pro Max TECH NEWS HINDI

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पाकिस्तान का इतिहास-भूगोल बदल जाएगा', सर क्रीक पर राजनाथ सिंह के बयान से घबराए आसिम मुनीर; PAK नेवी को दिया ये आदेश
'पाकिस्तान का इतिहास-भूगोल बदल जाएगा', सर क्रीक पर राजनाथ सिंह के बयान से घबराए मुनीर; PAK नेवी को दिया ये आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला को लेकर शेयर किया किस्सा, बोलीं- मेकर्स को लगा मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं
ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला को लेकर शेयर किया किस्सा, बोलीं- मेकर्स को लगा मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पाकिस्तान का इतिहास-भूगोल बदल जाएगा', सर क्रीक पर राजनाथ सिंह के बयान से घबराए आसिम मुनीर; PAK नेवी को दिया ये आदेश
'पाकिस्तान का इतिहास-भूगोल बदल जाएगा', सर क्रीक पर राजनाथ सिंह के बयान से घबराए मुनीर; PAK नेवी को दिया ये आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला को लेकर शेयर किया किस्सा, बोलीं- मेकर्स को लगा मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं
ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला को लेकर शेयर किया किस्सा, बोलीं- मेकर्स को लगा मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं
विश्व
गाजा में सीजफायर के लिए ट्रंप के प्लान का मास्टरमाइंड कौन? पुतिन के खास ने किया खुलासा
गाजा में सीजफायर के लिए ट्रंप के प्लान का मास्टरमाइंड कौन? पुतिन के खास ने किया खुलासा
महाराष्ट्र
PM मोदी-CM फडणवीस का नाम लेकर उद्धव ठाकरे बोले, 'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता लेकिन...'
'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता', PM मोदी-CM फडणवीस पर बोले उद्धव ठाकरे
नौकरी
C-DAC में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन; तगड़ी मिलेगी सैलरी
C-DAC में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन; तगड़ी मिलेगी सैलरी
ट्रेंडिंग
मौत से खेलने का ऐसा होता है अंजाम! सांप के फन पर शख्स ने रखा पैर, फिर सांप ने ऐसे सिखाया सबक- वीडियो वायरल
मौत से खेलने का ऐसा होता है अंजाम! सांप के फन पर शख्स ने रखा पैर, फिर सांप ने ऐसे सिखाया सबक- वीडियो वायरल
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget