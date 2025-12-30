हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कौन सा देश कहलाता है पहाड़ों का बादशाह? अरावली विवाद के बीच जान लीजिए जवाब

कौन सा देश कहलाता है पहाड़ों का बादशाह? अरावली विवाद के बीच जान लीजिए जवाब

Mountain Capital Of The World: अरावली विवाद ने पहाड़ों की अहमियत पर नई बहस छेड़ी है. इसी बीच यह जानना जरूरी है कि आखिर दुनिया में पहाड़ों का बादशाह है कौन सा देश कहलाता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 30 Dec 2025 08:07 AM (IST)
Mountain Capital Of The World: अरावली विवाद ने पहाड़ों की अहमियत पर नई बहस छेड़ी है. इसी बीच यह जानना जरूरी है कि आखिर दुनिया में पहाड़ों का बादशाह है कौन सा देश कहलाता है.

भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में गिनी जाने वाली अरावली को लेकर लंबे समय से खनन और पर्यावरण संरक्षण का विवाद चल रहा है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा से जुड़े एक अहम फैसले पर रोक लगाई और जनवरी 2026 में अगली सुनवाई तय की. यह विवाद केवल कानूनी नहीं, बल्कि यह याद दिलाता है कि पहाड़ किसी भी देश के लिए जलवायु संतुलन, जल स्रोतों और जैव विविधता के कितने जरूरी स्तंभ होते हैं.

दुनिया में मैदान, रेगिस्तान, समुद्र और घने जंगलों के साथ-साथ पर्वत भी पृथ्वी की पहचान हैं. लेकिन जब सवाल आता है ऐसे देश का, जहां पहाड़ ही जीवन का आधार हों, तो जवाब हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से देश पर आकर टिक जाता है.
दुनिया में मैदान, रेगिस्तान, समुद्र और घने जंगलों के साथ-साथ पर्वत भी पृथ्वी की पहचान हैं. लेकिन जब सवाल आता है ऐसे देश का, जहां पहाड़ ही जीवन का आधार हों, तो जवाब हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से देश पर आकर टिक जाता है.
दुनिया में सबसे ज्यादा पहाड़ों वाला देश नेपाल माना जाता है. क्षेत्रफल और आबादी के लिहाज से छोटा होने के बावजूद नेपाल की करीब 75 प्रतिशत भूमि पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्रों से बनी है.
दुनिया में सबसे ज्यादा पहाड़ों वाला देश नेपाल माना जाता है. क्षेत्रफल और आबादी के लिहाज से छोटा होने के बावजूद नेपाल की करीब 75 प्रतिशत भूमि पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्रों से बनी है.
Published at : 30 Dec 2025 08:07 AM (IST)
