कौन सा देश कहलाता है पहाड़ों का बादशाह? अरावली विवाद के बीच जान लीजिए जवाब
Mountain Capital Of The World: अरावली विवाद ने पहाड़ों की अहमियत पर नई बहस छेड़ी है. इसी बीच यह जानना जरूरी है कि आखिर दुनिया में पहाड़ों का बादशाह है कौन सा देश कहलाता है.
भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में गिनी जाने वाली अरावली को लेकर लंबे समय से खनन और पर्यावरण संरक्षण का विवाद चल रहा है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा से जुड़े एक अहम फैसले पर रोक लगाई और जनवरी 2026 में अगली सुनवाई तय की. यह विवाद केवल कानूनी नहीं, बल्कि यह याद दिलाता है कि पहाड़ किसी भी देश के लिए जलवायु संतुलन, जल स्रोतों और जैव विविधता के कितने जरूरी स्तंभ होते हैं.
Published at : 30 Dec 2025 08:07 AM (IST)
