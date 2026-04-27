बिना रिचार्ज कराए कितने दिन बाद बंद हो जाता है SIM कार्ड? सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे आप

पहले यूजर को कॉल, मैसेज या नोटिफिकेशन के जरिए बार-बार अलर्ट किया जाता है ताकि वह समय रहते रिचार्ज कर सके. आमतौर पर बिना इस्तेमाल के सिम करीब 90 दिनों तक सक्रिय रह सकता है. इसके बाद कुछ मामलों में कंपनी बैलेंस से छोटी राशि काटकर सीमित समय के लिए वैधता बढ़ा सकती है लेकिन अगर बैलेंस नहीं है तो सिम बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है.