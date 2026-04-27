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बिना रिचार्ज कराए कितने दिन बाद बंद हो जाता है SIM कार्ड? सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे आप
SIM Card Deactivation Rule: पहले यूजर को कॉल, मैसेज या नोटिफिकेशन के जरिए बार-बार अलर्ट किया जाता है ताकि वह समय रहते रिचार्ज कर सके.
आज के समय में मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल करने तक सीमित नहीं रहा बल्कि बैंकिंग, ओटीपी, सोशल मीडिया और आपकी पहचान से भी जुड़ चुका है. ऐसे में अगर आपका सिम बंद हो जाए तो कई जरूरी काम रुक सकते हैं. यही वजह है कि यह समझना जरूरी हो जाता है कि लंबे समय तक रिचार्ज न कराने पर सिम कितने समय में बंद हो सकता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए.
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Published at : 27 Apr 2026 06:06 PM (IST)
Tags :Sim Card TECH NEWS HINDI
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