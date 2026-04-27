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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीबिना रिचार्ज कराए कितने दिन बाद बंद हो जाता है SIM कार्ड? सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे आप

बिना रिचार्ज कराए कितने दिन बाद बंद हो जाता है SIM कार्ड? सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे आप

SIM Card Deactivation Rule: पहले यूजर को कॉल, मैसेज या नोटिफिकेशन के जरिए बार-बार अलर्ट किया जाता है ताकि वह समय रहते रिचार्ज कर सके.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 27 Apr 2026 06:06 PM (IST)
SIM Card Deactivation Rule: पहले यूजर को कॉल, मैसेज या नोटिफिकेशन के जरिए बार-बार अलर्ट किया जाता है ताकि वह समय रहते रिचार्ज कर सके.

आज के समय में मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल करने तक सीमित नहीं रहा बल्कि बैंकिंग, ओटीपी, सोशल मीडिया और आपकी पहचान से भी जुड़ चुका है. ऐसे में अगर आपका सिम बंद हो जाए तो कई जरूरी काम रुक सकते हैं. यही वजह है कि यह समझना जरूरी हो जाता है कि लंबे समय तक रिचार्ज न कराने पर सिम कितने समय में बंद हो सकता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए.

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सिम और मोबाइल सेवाओं को लेकर Telecom Regulatory Authority of India ने कुछ स्पष्ट गाइडलाइंस तय की हैं. इन नियमों के अनुसार, अगर किसी प्रीपेड नंबर पर लंबे समय तक कोई एक्टिविटी नहीं होती या रिचार्ज नहीं कराया जाता तो टेलीकॉम कंपनियां धीरे-धीरे उस नंबर की सेवाएं सीमित करना शुरू कर देती हैं.
सिम और मोबाइल सेवाओं को लेकर Telecom Regulatory Authority of India ने कुछ स्पष्ट गाइडलाइंस तय की हैं. इन नियमों के अनुसार, अगर किसी प्रीपेड नंबर पर लंबे समय तक कोई एक्टिविटी नहीं होती या रिचार्ज नहीं कराया जाता तो टेलीकॉम कंपनियां धीरे-धीरे उस नंबर की सेवाएं सीमित करना शुरू कर देती हैं.
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पहले यूजर को कॉल, मैसेज या नोटिफिकेशन के जरिए बार-बार अलर्ट किया जाता है ताकि वह समय रहते रिचार्ज कर सके. आमतौर पर बिना इस्तेमाल के सिम करीब 90 दिनों तक सक्रिय रह सकता है. इसके बाद कुछ मामलों में कंपनी बैलेंस से छोटी राशि काटकर सीमित समय के लिए वैधता बढ़ा सकती है लेकिन अगर बैलेंस नहीं है तो सिम बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है.
पहले यूजर को कॉल, मैसेज या नोटिफिकेशन के जरिए बार-बार अलर्ट किया जाता है ताकि वह समय रहते रिचार्ज कर सके. आमतौर पर बिना इस्तेमाल के सिम करीब 90 दिनों तक सक्रिय रह सकता है. इसके बाद कुछ मामलों में कंपनी बैलेंस से छोटी राशि काटकर सीमित समय के लिए वैधता बढ़ा सकती है लेकिन अगर बैलेंस नहीं है तो सिम बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है.
Published at : 27 Apr 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
Sim Card TECH NEWS HINDI

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