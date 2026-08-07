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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआनंदीबेन ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी में किया गुजरात का जिक्र, अखिलेश यादव बोले- खुल गई पोल

आनंदीबेन ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी में किया गुजरात का जिक्र, अखिलेश यादव बोले- खुल गई पोल

Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के बयान को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि गोरखपुर मॉडल की पोल खोलते-खोलते गुजरात मॉडल की पोल खुल गई.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 07 Aug 2026 01:17 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में यूनिवर्सिटी की व्यवस्था पर बड़े सवाल उठाते हुए गुजरात की घटना का भी जिक्र किया. जिसे लेकर अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने गोरखपुर की पोल खोलते-खोलते गुजरात मॉडल की घपलेबाजी का भी खुलासा कर दिया. 

अखिलेश यादव ने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के बयान का हवाला देते हुए कहा कि दिलचस्प बात ये है कि गुजरात और यूपी दोनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनका ही भ्रष्टाचार है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आपसी टकराहट की वजह से डबल इंजन, अब ट्रबल इंजन बन गया है. 

अखिलेश यादव ने कसा तंज 

सपा मुखिया ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा- ‘गोरखपुर मॉडल’ की पोल खोलते-खोलते तुलना के रूप में ‘गुजरात मॉडल’ की घपलेबाज़ी की बात भी सामने आ गई. दोनों में जो बातें कॉमन हैं वो ये हैं कि दोनों जगह भाजपाई सरकार है और भाजपाई महा-भ्रष्टाचार भी. आपसी टकराहट ने तो ‘डबल इंजन’ को ‘ट्रबल इंजन’ बना दिया है.'

राज्यपाल ने दिया गुजरात का उदाहरण

बता दें कि आनंदी बेन पटेल गोरखपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई थी, जहां उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में खराब खाने का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने फूड वालों को सैंपल दिलवाया है और दूसरा सैंपल भी लिया है, जिसकी जाँच वो लखनऊ में कराएंगीं. 

राज्यपाल ने कहा कि गुजरात का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने दूसरा सैंपल इसलिए लिया क्योंकि गुजरात में कभी-कभी ऐसा होता था कि सैंपल को ही रास्ते में बदल दिया जाता था. कुछ बिचौलिए होते थे, बीच रास्ते में सैंपल बदल देते थे. यहीं नहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये तो गोरखपुर हैं, जहां सीएम योगी विराजमान है अगर यहां ऐसी कमियां होंगी तो कैसा होगा?

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 07 Aug 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
Anandiben Patel Akhilesh Yadav UP News
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