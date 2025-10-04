हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीकैसे काम करती है Dish TV की छतरी? 99% लोगों को नहीं पता इसके पीछे की टेक्नोलॉजी

कैसे काम करती है Dish TV की छतरी? 99% लोगों को नहीं पता इसके पीछे की टेक्नोलॉजी

Dish TV: आजकल हर घर की छत पर आपको एक गोल आकार की डिश एंटीना जरूर दिखाई देती है. यही वह Dish TV की छतरी है जिससे टीवी चैनल्स हमारे स्क्रीन तक पहुंचते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 04 Oct 2025 10:42 AM (IST)
Dish TV: आजकल हर घर की छत पर आपको एक गोल आकार की डिश एंटीना जरूर दिखाई देती है. यही वह Dish TV की छतरी है जिससे टीवी चैनल्स हमारे स्क्रीन तक पहुंचते हैं.

आजकल हर घर की छत पर आपको एक गोल आकार की डिश एंटीना जरूर दिखाई देती है. यही वह Dish TV की छतरी है जिससे टीवी चैनल्स हमारे स्क्रीन तक पहुंचते हैं. ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक छतरी मानते हैं, लेकिन इसके पीछे की टेक्नोलॉजी बेहद रोचक और जटिल है. आइए समझते हैं कि यह सिस्टम कैसे काम करता है.

1/6
डिश TV की छतरी का मुख्य काम है सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल को पकड़ना. टीवी चैनल्स का प्रसारण पहले जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर मौजूद जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स तक भेजा जाता है. ये सैटेलाइट्स उसी गति से पृथ्वी के साथ घूमते रहते हैं जिससे वे हमेशा एक ही जगह पर दिखाई देते हैं. डिश एंटीना इस सैटेलाइट से आने वाली रेडियो तरंगों (microwave frequency) को कैप्चर करता है.
डिश TV की छतरी का मुख्य काम है सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल को पकड़ना. टीवी चैनल्स का प्रसारण पहले जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर मौजूद जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स तक भेजा जाता है. ये सैटेलाइट्स उसी गति से पृथ्वी के साथ घूमते रहते हैं जिससे वे हमेशा एक ही जगह पर दिखाई देते हैं. डिश एंटीना इस सैटेलाइट से आने वाली रेडियो तरंगों (microwave frequency) को कैप्चर करता है.
2/6
क्या आपने गौर किया है कि डिश एंटीना गोल और गहराई वाला होता है? इसे पैरबोलिक शेप कहते हैं. इस शेप की खासियत यह है कि यह दूर-दराज से आने वाले कमजोर सिग्नल्स को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है. इस बिंदु को फोकल प्वाइंट कहते हैं, और यहीं पर डिश में लगा हुआ LNB (Low Noise Block Converter) सिग्नल को रिसीव करता है.
क्या आपने गौर किया है कि डिश एंटीना गोल और गहराई वाला होता है? इसे पैरबोलिक शेप कहते हैं. इस शेप की खासियत यह है कि यह दूर-दराज से आने वाले कमजोर सिग्नल्स को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है. इस बिंदु को फोकल प्वाइंट कहते हैं, और यहीं पर डिश में लगा हुआ LNB (Low Noise Block Converter) सिग्नल को रिसीव करता है.
3/6
LNB डिश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसका काम है सैटेलाइट से आने वाली हाई-फ्रीक्वेंसी तरंगों को पकड़ना. इन सिग्नल्स को कम शोर (noise) और कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स में बदलना. बदले हुए सिग्नल्स को कोएक्सियल केबल के जरिए आपके सेट-टॉप बॉक्स तक भेजना.
LNB डिश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसका काम है सैटेलाइट से आने वाली हाई-फ्रीक्वेंसी तरंगों को पकड़ना. इन सिग्नल्स को कम शोर (noise) और कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स में बदलना. बदले हुए सिग्नल्स को कोएक्सियल केबल के जरिए आपके सेट-टॉप बॉक्स तक भेजना.
4/6
जब सिग्नल्स सेट-टॉप बॉक्स तक पहुंचते हैं तब भी वे डिजिटल कोड के रूप में होते हैं. सेट-टॉप बॉक्स इन्हें डिकोड करता है और आपके टीवी को समझ आने वाले ऑडियो-वीडियो सिग्नल में बदल देता है. यानी डिश की छतरी + LNB + सेट-टॉप बॉक्स यही है टीवी पर आने वाली हर तस्वीर और आवाज का असली कारण.
जब सिग्नल्स सेट-टॉप बॉक्स तक पहुंचते हैं तब भी वे डिजिटल कोड के रूप में होते हैं. सेट-टॉप बॉक्स इन्हें डिकोड करता है और आपके टीवी को समझ आने वाले ऑडियो-वीडियो सिग्नल में बदल देता है. यानी डिश की छतरी + LNB + सेट-टॉप बॉक्स यही है टीवी पर आने वाली हर तस्वीर और आवाज का असली कारण.
5/6
आपने कई बार देखा होगा कि बारिश या तूफान के समय टीवी सिग्नल गायब हो जाते हैं. इसकी वजह है कि पानी की बूंदें और बादल माइक्रोवेव सिग्नल्स को अवशोषित (absorb) कर लेते हैं. इससे सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल्स कमजोर पड़ जाते हैं और डिश उन्हें ठीक से पकड़ नहीं पाती.
आपने कई बार देखा होगा कि बारिश या तूफान के समय टीवी सिग्नल गायब हो जाते हैं. इसकी वजह है कि पानी की बूंदें और बादल माइक्रोवेव सिग्नल्स को अवशोषित (absorb) कर लेते हैं. इससे सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल्स कमजोर पड़ जाते हैं और डिश उन्हें ठीक से पकड़ नहीं पाती.
6/6
आज Dish TV में HD और 4K ब्रॉडकास्टिंग भी इसी टेक्नोलॉजी के जरिए संभव है. आने वाले समय में और एडवांस सैटेलाइट्स और IPTV (Internet Protocol TV) तकनीक मिलकर इसे और तेज, स्थिर और बेहतर बनाएंगे. Dish TV की छतरी सिर्फ एक गोल प्लेट नहीं है, बल्कि यह अत्याधुनिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा है. इसके पैरबोलिक डिज़ाइन, LNB और सेट-टॉप बॉक्स मिलकर सैकड़ों चैनल्स को हमारे टीवी तक लाते हैं.
आज Dish TV में HD और 4K ब्रॉडकास्टिंग भी इसी टेक्नोलॉजी के जरिए संभव है. आने वाले समय में और एडवांस सैटेलाइट्स और IPTV (Internet Protocol TV) तकनीक मिलकर इसे और तेज, स्थिर और बेहतर बनाएंगे. Dish TV की छतरी सिर्फ एक गोल प्लेट नहीं है, बल्कि यह अत्याधुनिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा है. इसके पैरबोलिक डिज़ाइन, LNB और सेट-टॉप बॉक्स मिलकर सैकड़ों चैनल्स को हमारे टीवी तक लाते हैं.
Published at : 04 Oct 2025 10:33 AM (IST)
Tags :
Dish TV TECH NEWS HINDI

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे मोहम्मद यूनुस, आर्मी चीफ वकार आएंगे दिल्ली; क्या सुधरेंगे रिश्ते?
भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे मोहम्मद यूनुस, आर्मी चीफ वकार आएंगे दिल्ली; क्या सुधरेंगे रिश्ते?
महाराष्ट्र
RSS पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गंभीर आरोप, कहा- भारत को बनाना चाहते हैं ‘हिन्दू पाकिस्तान’
RSS पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गंभीर आरोप, कहा- भारत को बनाना चाहते हैं ‘हिन्दू पाकिस्तान’
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
'वॉर 2' के फ्लॉप होने के बाद ऋतिक रोशन ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘हर फिल्म टॉर्चर...’
'वॉर 2' के फ्लॉप होने के बाद ऋतिक रोशन ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘हर फिल्म टॉर्चर...’
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

New Volvo XC90 2025 facelift India review | Auto Live
MG Windsor EV India road test review, range and space test | Auto Live
Hero Xtreme 250 R Full Detailed Review | Auto Live
Hero XPulse 210 Review: The Ultimate Adventure Motorcycle for Every Terrain | Auto Live
Aston Martin Vanquish Walkaround: All details and features | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे मोहम्मद यूनुस, आर्मी चीफ वकार आएंगे दिल्ली; क्या सुधरेंगे रिश्ते?
भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे मोहम्मद यूनुस, आर्मी चीफ वकार आएंगे दिल्ली; क्या सुधरेंगे रिश्ते?
महाराष्ट्र
RSS पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गंभीर आरोप, कहा- भारत को बनाना चाहते हैं ‘हिन्दू पाकिस्तान’
RSS पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गंभीर आरोप, कहा- भारत को बनाना चाहते हैं ‘हिन्दू पाकिस्तान’
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
'वॉर 2' के फ्लॉप होने के बाद ऋतिक रोशन ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘हर फिल्म टॉर्चर...’
'वॉर 2' के फ्लॉप होने के बाद ऋतिक रोशन ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘हर फिल्म टॉर्चर...’
स्पोर्ट्स
India Tour Of Australia: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा क्या होंगे टीम इंडिया के कप्तान ? आ गया बड़ा अपडेट
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा क्या होंगे टीम इंडिया के कप्तान ? आ गया बड़ा अपडेट
जनरल नॉलेज
लद्दाख की आर्यन घाटी में अनोखा प्रेग्नेंसी टूरिज्म, जानें इसके पीछे क्‍या है पूरी सच्‍चाई
लद्दाख की आर्यन घाटी में अनोखा प्रेग्नेंसी टूरिज्म, जानें इसके पीछे क्‍या है पूरी सच्‍चाई
लाइफस्टाइल
सोते समय सिरहाने मोबाइल रखना सेहत के लिए बन रहा खतरनाक, डॉक्टरों ने बताई बड़ी वजह
सोते समय सिरहाने मोबाइल रखना सेहत के लिए बन रहा खतरनाक, डॉक्टरों ने बताई बड़ी वजह
ट्रेंडिंग
5 बजे के बाद ऑफिस में सन्नाटा, सोशल मीडिया पर वायरल यूरोप का ऑफिस कल्चर और लोग बोले हमें भी ऐसा ही चाहिए
5 बजे के बाद ऑफिस में सन्नाटा, सोशल मीडिया पर वायरल यूरोप का ऑफिस कल्चर और लोग बोले हमें भी ऐसा ही चाहिए
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget