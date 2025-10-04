कैसे काम करती है Dish TV की छतरी? 99% लोगों को नहीं पता इसके पीछे की टेक्नोलॉजी

आज Dish TV में HD और 4K ब्रॉडकास्टिंग भी इसी टेक्नोलॉजी के जरिए संभव है. आने वाले समय में और एडवांस सैटेलाइट्स और IPTV (Internet Protocol TV) तकनीक मिलकर इसे और तेज, स्थिर और बेहतर बनाएंगे. Dish TV की छतरी सिर्फ एक गोल प्लेट नहीं है, बल्कि यह अत्याधुनिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा है. इसके पैरबोलिक डिज़ाइन, LNB और सेट-टॉप बॉक्स मिलकर सैकड़ों चैनल्स को हमारे टीवी तक लाते हैं.