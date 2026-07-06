अगर आपके फोन में भी हैं ये Apps तो तुरंत कर दें डिलीट नहीं हो आ सकती है बड़ी मुसीबत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्रतिबंधित रियल कैश गेमिंग ऐप्स को तुरंत हटाएँ।

इनसे यूज़र्स को बड़ा वित्तीय नुकसान हो सकता है।

निजी जानकारी चोरी, धोखाधड़ी और फिशिंग का रहता है खतरा।

लगातार खेलने से इन गेम्स की लत लग सकती है।

Apps: स्मार्टफोन में अक्सर लोग कई सारे ऐप्स अपनी जरुरत के हिसाब से डाउनलोड कर लेते हैं. लेकिन कई बार ऐसे ऐप्स भी आपके फोन में आ जाते हैं जिनसे आपकी मुसीबत बढ़ सकती है. जी हां, दरअसल, देश में आज रियल कैश वाले ऑनलाइन गेम्स पर पूरी तरह से पाबंदी लग चुकी है. ऐसे में अगर आपके फोन में भी तीन पत्ती और Rummy जैसे ऐप्स मौजूद हैं तो तुरंत डिलीट कर दीजिए नहीं तो आपके लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है.

हो सकता है बड़ा नुकसान

आपको बता दें कि तीन पत्ती और Rummy जैसे कई ऐप्स शुरुआत में छोटे-छोटे बोनस और कैशबैक का ऑफर देते हैं जिससे लोग ज्यादा पैसे लगाने लगते हैं. कई बार यूजर्स अपनी जमा पूंजी तक गंवा देते हैं. एक बार नुकसान होने के बाद लोग पैसे वापस जीतने की उम्मीद में लगातार खेलते रहते हैं जिससे नुकसान और बढ़ सकता है.

निजी जानकारी पर भी होता है खतरा

इतना ही नहीं, कई गेमिंग ऐप्स इंस्टॉल करते समय कॉन्टैक्ट्स, स्टोरेज, लोकेशन और अन्य जरूरी परमिशन मांगते हैं. अगर ऐप भरोसेमंद नहीं है तो आपकी निजी जानकारी गलत हाथों में पहुंच सकती है. कुछ फर्जी ऐप्स बैंकिंग फ्रॉड, फिशिंग और साइबर ठगी का जरिया भी बन सकते हैं.

लग सकती है गेम की लत

ऑनलाइन कार्ड गेम्स इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि खिलाड़ी बार-बार वापस आए. अब धीरे-धीरे ये आदत लत में बदल सकती है. ऐसे में बच्चों और युवाओं पर इसका बुरा असर पड़ सकता है और इससे लोगों की पर्सनल जिंदगी भी प्रभावित हो सकती है.

तुरंत डिलीट कर दें ऐप्स

अगर आपके फोन में ऐसे गेम्स इंस्टॉल हैं और आप उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इन्हें तुरंत ही डिलीट कर देना ही आपकी सेफ्टी के लिए सही माना जाता है. साथ ही किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसके रिव्यू, डेवलपर की जानकारी और मांगी जाने वाली परमिशन को ध्यान से चेक कर लेना चाहिए. हमेशा प्ले स्टोर या आधिकारी वेबसाइट से ही ऐप को डाउनलोड करना चाहिए जिससे आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रहती है.

बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर सरकार का रुख काफी सख्त है. इसीलिए ऐसे गेम्स को सरकार ने बैन भी कर दिया है. लेकिन जिनके फोन में पहले से ये ऐप्स मौजूद हैं उन्हें भी जल्द से जल्द ऐप्स को डिलीट कर देना चाहिए. अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपका डेटा और प्राइवेसी दोनों ही गलत हाथों तक पहुंच सकती है और कई मामलों में लोगों को ठगी का भी शिकार बनना पड़ सकता है.

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