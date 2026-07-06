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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकैसे काम करता है iPhone Reverse Charging फीचर? जानें क्या कोई भी डिवाइस इससे हो सकता है चार्ज

कैसे काम करता है iPhone Reverse Charging फीचर? जानें क्या कोई भी डिवाइस इससे हो सकता है चार्ज

iPhone Reverse Charging Feature एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका स्मार्टफोन पावर रिसीवर की बजाय पावर सोर्स बन जाता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 06 Jul 2026 04:50 PM (IST)
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  • रिवर्स चार्जिंग से फोन की बैटरी तेजी से खत्म होती है, सावधानी बरतें।

iPhone Reverse Charging Feature: स्मार्टफोन में आज लोगों को कई सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो लोगों के रोजमर्रा के काम को आसान बना देते हैं. इसके साथ ही अब स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां इससे आगे बढ़कर रिवर्स चार्जिंग फीचर को भी डिवाइस के साथ पेश कर चुकी हैं. पहले ये चीज बहुत ही कम देखने को मिलता था. लेकिन आज करीब सभी प्रीमियम और फ्लैगशिप स्मार्टफोन में रिवर्स चार्जिंग फीचर देखने को मिल जाता है. लेकिन क्या इस फीचर से और भी डिवाइस चार्ज हो सकते हैं या नहीं ये सवाल कई लोगों के मन में उठता है.

Reverse Charging फीचर क्या होता है

जानकारी के अनुसार, Reverse Charging एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका स्मार्टफोन पावर रिसीवर की बजाय पावर सोर्स बन जाता है. इसका मतलब है कि फोन में मौजूद बैटरी दूसरे डिवाइस को भी चार्ज करने लगती है. बता दें कि फोन की बैटरी से वायरलेस ईयरबड्स, स्मार्टवॉच या और छोटे-मोटे डिवाइस को चार्ज किया जा सकता है. बता दें कि ये फीचर उस समय बहुत ज्यादा काम आता है जब आपका कोई डिवाइस डिस्चार्ज हो जाए और आपके पास उसका चार्जर मौजूद न हो. ऐसी स्थिति में आप इस फीचर के इस्तेमाल से अपना डिवाइस चार्ज कर सकते हैं.

किसी भी डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं?

अगर आप इस फीचर से किसी भी डिवाइस को चार्ज करने की सोच रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं है. दरअसल, iPhone की Reverse Charging फीचर की ताकत इतनी नहीं होती है कि वो किसी भी डिवाइस को चार्ज कर सके. इससे सिर्फ कुछ छोटे डिवाइसेज को ही आपातकाल स्थिति में चार्ज किया जा सकता है.

iPhone में कैसे होता है इस फीचर का इस्तेमाल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Apple ने iPhone में हार्डवेयर लेवल पर Reverse Charging फीचर उपलब्ध कराया है लेकिन इसे सभी यूजर्स के लिए पूरी तरह से उपलब्ध नहीं कराया गया है. बता दें कि कुछ नए iPhone मॉडल USB-C पोर्ट के जरिए लिमिटेड पावर आउटपुट दे सकते हैं. इसका मतलब है कि अगर आप USB-C केबल से कुछ एक्सेसरीज जैसे AirPods या दूसरे छोटे गैजेट्स को कनेक्ट करते हैं तो वे इस फीचर से चार्ज हो सकते हैं.

हालांकि, एंड्रॉयड फोन की तरह iPhone में अभी तक ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे आप किसी भी स्मार्टफोन को आसानी से वायरलेस या केबल के जरिए चार्ज कर सकें.

इन बातों का जरुर रखें ध्यान

इस फीचर को इस्तेमाल करने के साथ आपको कुछ चीजों का जरुर ध्यान रखना चाहिए. दरअसल, अगर आप iPhone से किसी दूसरे डिवाइस को चार्ज करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले सही और ओरिजिनल केबल का ही इस्तेमाल करें. साथ ही ये भी ध्यान रखें कि इससे iPhone की बैटरी तेजी से कम हो सकती है. इसलिए जब आपके फोन की बैटरी पहले से कम हो तब इस फीचर का इस्तेमाल बिलकुल भी न करें क्योंकि इससे आपके फोन की बैटरी पर असर पड़ने लगता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 06 Jul 2026 04:50 PM (IST)
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TECH NEWS HINDI IPhone Reverse Charging Feature
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