कैसे काम करता है iPhone Reverse Charging फीचर? जानें क्या कोई भी डिवाइस इससे हो सकता है चार्ज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रिवर्स चार्जिंग से फोन की बैटरी तेजी से खत्म होती है, सावधानी बरतें।

iPhone Reverse Charging Feature: स्मार्टफोन में आज लोगों को कई सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो लोगों के रोजमर्रा के काम को आसान बना देते हैं. इसके साथ ही अब स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां इससे आगे बढ़कर रिवर्स चार्जिंग फीचर को भी डिवाइस के साथ पेश कर चुकी हैं. पहले ये चीज बहुत ही कम देखने को मिलता था. लेकिन आज करीब सभी प्रीमियम और फ्लैगशिप स्मार्टफोन में रिवर्स चार्जिंग फीचर देखने को मिल जाता है. लेकिन क्या इस फीचर से और भी डिवाइस चार्ज हो सकते हैं या नहीं ये सवाल कई लोगों के मन में उठता है.

Reverse Charging फीचर क्या होता है

जानकारी के अनुसार, Reverse Charging एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका स्मार्टफोन पावर रिसीवर की बजाय पावर सोर्स बन जाता है. इसका मतलब है कि फोन में मौजूद बैटरी दूसरे डिवाइस को भी चार्ज करने लगती है. बता दें कि फोन की बैटरी से वायरलेस ईयरबड्स, स्मार्टवॉच या और छोटे-मोटे डिवाइस को चार्ज किया जा सकता है. बता दें कि ये फीचर उस समय बहुत ज्यादा काम आता है जब आपका कोई डिवाइस डिस्चार्ज हो जाए और आपके पास उसका चार्जर मौजूद न हो. ऐसी स्थिति में आप इस फीचर के इस्तेमाल से अपना डिवाइस चार्ज कर सकते हैं.

किसी भी डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं?

अगर आप इस फीचर से किसी भी डिवाइस को चार्ज करने की सोच रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं है. दरअसल, iPhone की Reverse Charging फीचर की ताकत इतनी नहीं होती है कि वो किसी भी डिवाइस को चार्ज कर सके. इससे सिर्फ कुछ छोटे डिवाइसेज को ही आपातकाल स्थिति में चार्ज किया जा सकता है.

iPhone में कैसे होता है इस फीचर का इस्तेमाल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Apple ने iPhone में हार्डवेयर लेवल पर Reverse Charging फीचर उपलब्ध कराया है लेकिन इसे सभी यूजर्स के लिए पूरी तरह से उपलब्ध नहीं कराया गया है. बता दें कि कुछ नए iPhone मॉडल USB-C पोर्ट के जरिए लिमिटेड पावर आउटपुट दे सकते हैं. इसका मतलब है कि अगर आप USB-C केबल से कुछ एक्सेसरीज जैसे AirPods या दूसरे छोटे गैजेट्स को कनेक्ट करते हैं तो वे इस फीचर से चार्ज हो सकते हैं.

हालांकि, एंड्रॉयड फोन की तरह iPhone में अभी तक ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे आप किसी भी स्मार्टफोन को आसानी से वायरलेस या केबल के जरिए चार्ज कर सकें.

इन बातों का जरुर रखें ध्यान

इस फीचर को इस्तेमाल करने के साथ आपको कुछ चीजों का जरुर ध्यान रखना चाहिए. दरअसल, अगर आप iPhone से किसी दूसरे डिवाइस को चार्ज करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले सही और ओरिजिनल केबल का ही इस्तेमाल करें. साथ ही ये भी ध्यान रखें कि इससे iPhone की बैटरी तेजी से कम हो सकती है. इसलिए जब आपके फोन की बैटरी पहले से कम हो तब इस फीचर का इस्तेमाल बिलकुल भी न करें क्योंकि इससे आपके फोन की बैटरी पर असर पड़ने लगता है.

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