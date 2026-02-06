महंगा Flagship फोन लेने से पहले रुकिए! फायदे नहीं, ये 3 बड़े नुकसान जानकर उड़ जाएंगे होश

जो लोग कम कीमत में फ्लैगशिप फोन लेना चाहते हैं उनके लिए यह फायदेमंद हो सकता है लेकिन जिसने फोन लॉन्च के समय भारी रकम चुकाई होती है उसकी रीसेल वैल्यू बेहद कम रह जाती है. कुछ महीनों में ही फोन की कीमत लाखों से हजारों कम हो जाना कई लोगों को निराश कर देता है.