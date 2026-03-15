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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या है ECI-Net ऐप? जानिए इसके फीचर्स और इस्तेमाल करने का तरीका

क्या है ECI-Net ऐप? जानिए इसके फीचर्स और इस्तेमाल करने का तरीका

ECI-Net App: डिजिटल तकनीक के दौर में सरकारी सेवाएं भी तेजी से ऑनलाइन होती जा रही हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 15 Mar 2026 07:17 PM (IST)
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ECI-Net App: डिजिटल तकनीक के दौर में सरकारी सेवाएं भी तेजी से ऑनलाइन होती जा रही हैं. चुनाव से जुड़ी जानकारी को आम लोगों तक आसान तरीके से पहुंचाने के लिए भारत का चुनाव आयोग एक खास मोबाइल ऐप लेकर आया है जिसे ECI-Net कहा जाता है. यह ऐप चुनाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सेवाओं और जानकारियों को एक ही जगह उपलब्ध कराता है जिससे मतदाताओं को अलग-अलग वेबसाइट या प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती.

ECI-Net ऐप क्या है

ECI-Net एक आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन है जिसे Election Commission of India ने तैयार किया है. इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है. इस ऐप के जरिए मतदाता अपने वोटर कार्ड से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं चुनाव से संबंधित अपडेट प्राप्त कर सकते हैं और कई सेवाओं का लाभ सीधे अपने स्मार्टफोन से उठा सकते हैं. यह ऐप खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो चुनावी जानकारी तुरंत और आसान तरीके से पाना चाहते हैं.

ऐप के मुख्य फीचर्स

ECI-Net ऐप में कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो मतदाताओं के लिए बेहद उपयोगी हैं. इसके माध्यम से यूजर्स अपने वोटर आईडी की जानकारी देख सकते हैं और मतदान केंद्र से जुड़ी डिटेल भी पता कर सकते हैं. इसके अलावा ऐप में चुनाव से जुड़ी ताजा खबरें, नोटिफिकेशन और जरूरी घोषणाएं भी उपलब्ध होती हैं. इससे मतदाताओं को यह पता चलता रहता है कि उनके क्षेत्र में चुनाव से संबंधित क्या गतिविधियां चल रही हैं. कुछ मामलों में ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करने या चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी हासिल करने की सुविधा भी दी जाती है जिससे पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलती है.

ऐप का इस्तेमाल कैसे करें

ECI-Net ऐप का इस्तेमाल करना काफी आसान है. सबसे पहले यूजर को इसे अपने स्मार्टफोन के ऐप स्टोर से डाउनलोड करना होता है. ऐप इंस्टॉल होने के बाद मोबाइल नंबर या अन्य जरूरी जानकारी के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है.

रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद यूज़र अपने प्रोफाइल में जाकर वोटर आईडी से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं. ऐप के अलग-अलग सेक्शन में चुनाव से जुड़े अपडेट, मतदान केंद्र की जानकारी और अन्य सेवाएं उपलब्ध होती हैं.

मतदाताओं के लिए क्यों है उपयोगी

यह ऐप खास तौर पर उन लोगों के लिए मददगार है जो चुनाव से जुड़ी जानकारी तुरंत पाना चाहते हैं. इसके जरिए मतदाता बिना किसी लंबी प्रक्रिया के अपने वोट से जुड़ी जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ऐसी सेवाएं उपलब्ध होने से चुनाव प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और आसान बनती है. यही वजह है कि ECI-Net ऐप को मतदाताओं और चुनाव से जुड़े अधिकारियों दोनों के लिए एक उपयोगी डिजिटल टूल माना जा रहा है.

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Published at : 15 Mar 2026 07:17 PM (IST)
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