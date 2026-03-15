संभल सीओ के बयान पर राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया, LPG और डीजल-पेट्रोल की अफवाहों पर भी जताई चिंता

संभल क्षेत्राधिकारी (सीओ) कुलदीप कुमार के ईरान मामले पर प्रदर्शन को लेकर दी गई चेतावनी पर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है. राकेश टिकैत ने कहा कि देश के लोगों को सबसे पहले अपने देश में क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए. दूसरे देशों में क्या हो रहा है, उससे ज्यादा जरूरी अपने देश की स्थिति को समझना है.

अमरोहा जनपद के अलीपुर कलां गांव पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने संभल में सीओ कुलदीप कुमार के बयान पर कहा कि इस समय हालात चुनौतीपूर्ण हैं, इसलिए सभी को देश के साथ खड़ा होना चाहिए. राकेश टिकैत ने कहा कि जब देश के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, तभी हालात से बेहतर तरीके से निपटा जा सकेगा.

डीजल-पेट्रोल और गैस पर फैल अफवाहों पर जताई चिंता

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने डीजल-पेट्रोल और गैस को लेकर फैल रही अफवाहों पर भी चिंता जताई. राकेश टिकैत ने कहा कि कुछ लोग घबराकर डीजल-पेट्रोल इकट्ठा कर रहे हैं, जो सही नहीं है. अभी देश में डीजल, पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन बेवजह की चिंता और अफवाहों से लोग खुद परेशानी बढ़ा रहे हैं.

गांव के लोगों के पास है वैकल्पिक ईधन- राकेश टिकैत

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आगे कहा कि, गांवों में लोगों के पास वैकल्पिक ईंधन मौजूद है और जरूरत पड़ने पर ग्रामीण चूल्हे पर भी काम चला सकते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले लोगों के लिए गैस ज्यादा जरूरी है, इसलिए गैस की आपूर्ति पहले शहरों को मिलनी चाहिए. साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि झूठी खबरों और अफवाहों पर भरोसा न करें और संयम बनाए रखें.