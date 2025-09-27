Wifi राउटर से घर में घुस जाएंगे हैकर्स, बचने के लिए ये 5 चौंकाने वाले टिप्स जो हर इंसान को पता होना चाहिए

घर से बाहर होने पर भी कई लोग राउटर चालू छोड़ देते हैं इससे बाहरी लोग नेटवर्क पर कोशिश कर सकते हैं. बेहतर यही है कि लंबी गैर-हाज़िरी के दौरान राउटर बंद रखें या कम से कम अतिरिक्ट एक्सेस रोकने वाले सेटिंग्स चालू कर दें. साथ ही अधिकांश राउटरों में इनबिल्ट फ़ायरवॉल होता है; इसे कभी भी डिसेबल न रखें क्योंकि यह बाहरी हमलों को रोकने में पहले लाइन की सुरक्षा देता है.