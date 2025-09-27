Wifi राउटर से घर में घुस जाएंगे हैकर्स, बचने के लिए ये 5 चौंकाने वाले टिप्स जो हर इंसान को पता होना चाहिए

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Wifi Router: फास्ट इंटरनेट आज कल लगभग हर इंसान की जरूरत बन चुका है. लेकिन क्या आपको पता है कि घरों में लगा हुआ वाईफाई भी हैकर्स को आपके घर में एंट्री दे सकता है.

27 Sep 2025
फास्ट इंटरनेट आज कल लगभग हर इंसान की जरूरत बन चुका है. लेकिन क्या आपको पता है कि घरों में लगा हुआ वाईफाई भी हैकर्स को आपके घर में एंट्री दे सकता है. जी हां, दरअसल, पब्लिक वाई-फाई जितना खतरनाक माना जाता है, उसी तरह घर के राउटर को भी कमजोर सेटिंग्स और पुराने पासवर्ड आपको जोखिम में डाल सकते हैं. इसलिए घर के नेटवर्क को सचेत रहने और बेसिक सुरक्षा अपनाने की ज़रूरत है ताकि कोई अनचाहा शख्स आपके प्राइवेसी या डिवाइस तक पहुंच न पाए.

घर से बाहर होने पर भी कई लोग राउटर चालू छोड़ देते हैं इससे बाहरी लोग नेटवर्क पर कोशिश कर सकते हैं. बेहतर यही है कि लंबी गैर-हाज़िरी के दौरान राउटर बंद रखें या कम से कम अतिरिक्ट एक्सेस रोकने वाले सेटिंग्स चालू कर दें. साथ ही अधिकांश राउटरों में इनबिल्ट फ़ायरवॉल होता है; इसे कभी भी डिसेबल न रखें क्योंकि यह बाहरी हमलों को रोकने में पहले लाइन की सुरक्षा देता है.
सबसे पहली सुरक्षा यही है कि राउटर का डिफ़ॉल्ट यूज़रनेम और पासवर्ड तुरंत बदल दें. साधारण या अनुमान लगने वाले पासवर्ड सीधे तौर पर नेटवर्क की चाबी हैं मजबूत, लंबा और इंट्यूटिव न हो ऐसा पासवर्ड चुनें. दूसरी अहम चीज़ है एन्क्रिप्शन: आपके नेटवर्क ट्रैफ़िक को छुपाने और हैकर्स के लिए पढ़ना मुश्किल बनाने में एन्क्रिप्शन सबसे असरदार होता है.
आजकल WPA2 (या जो राउटर सपोर्ट करे वह सबसे अच्छा विकल्प) का इस्तेमाल करना चाहिए; अगर बहुत पुराने डिवाइस WPA2 सपोर्ट नहीं करते तो उन डिवाइस को अपडेट या बदलने पर विचार करें ताकि सुरक्षा कमजोर न पड़े.
राउटर का नाम यानी SSID डिफ़ॉल्ट रहता है तो अक्सर वह राउटर मॉडल का खुलासा कर देता है जिससे हमले की रणनीति आसान हो सकती है. इसलिए SSID बदलकर किसी आम नाम का इस्तेमाल न करें और जरूरत पड़ने पर इसे पब्लिक लिस्ट में दिखने से छिपा दें. इससे आस-पास के लोग और संभावित हमलावर आपके नेटवर्क को आसानी से नहीं ढूँढ पाएंगे.
इन बेसिक कदमों को अपनाकर आप अपने होम नेटवर्क को काफी हद तक सुरक्षित कर सकते हैं. साथ ही राउटर का फ़र्मवेयर समय-समय पर अपडेट करते रहें और जरूरत पड़े तो गेस्ट नेटवर्क व अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करें.
27 Sep 2025
