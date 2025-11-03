गूगल की चेतावनी! अगर आपको ये मैसेज मिलें तो तुरंत डिलीट कर दें, वरना हैकर्स मिनटों में कर देंगे आपका बैंक खाली

गूगल ने यह भी कहा है कि भले ही एंड्रॉयड की सुरक्षा अब पहले से मजबूत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यूजर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं. FBI ने सलाह दी है कि किसी भी संदिग्ध या अनजान नंबर से आए मैसेज को तुरंत डिलीट कर देना चाहिए. इन मैसेज को स्मिशिंग कहा जाता है जो फिशिंग का मोबाइल संस्करण है. अगर गलती से आप किसी ऐसे लिंक पर क्लिक कर देते हैं तो तुरंत अपने बैंक खाते की जांच करें, पासवर्ड बदलें और आवश्यकता हो तो साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराएं.