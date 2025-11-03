हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीगूगल की चेतावनी! अगर आपको ये मैसेज मिलें तो तुरंत डिलीट कर दें, वरना हैकर्स मिनटों में कर देंगे आपका बैंक खाली

गूगल की चेतावनी! अगर आपको ये मैसेज मिलें तो तुरंत डिलीट कर दें, वरना हैकर्स मिनटों में कर देंगे आपका बैंक खाली

Google Warning: स्मार्टफोन ने हमारी जिंदगी को जितना आसान बनाया है, उतना ही यह खतरे भी लेकर आया है. आज हर स्मार्टफोन यूजर के सामने सबसे बड़ी चिंता डेटा और बैंकिंग सुरक्षा की है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 03 Nov 2025 03:29 PM (IST)
Google Warning: स्मार्टफोन ने हमारी जिंदगी को जितना आसान बनाया है, उतना ही यह खतरे भी लेकर आया है. आज हर स्मार्टफोन यूजर के सामने सबसे बड़ी चिंता डेटा और बैंकिंग सुरक्षा की है.

स्मार्टफोन ने हमारी जिंदगी को जितना आसान बनाया है, उतना ही यह खतरे भी लेकर आया है. आज हर स्मार्टफोन यूजर के सामने सबसे बड़ी चिंता डेटा और बैंकिंग सुरक्षा की है. इसी बीच गूगल ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है कि एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर साइबर अपराधी लगातार फर्जी मैसेज भेजकर यूजर्स को निशाना बना रहे हैं.

1/5
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका और यूरोप में हर दिन लाखों स्पैम मैसेज भेजे जा रहे हैं जो लोगों को ठगने के मकसद से तैयार किए गए हैं. इन संदेशों में ऐसा कंटेंट होता है जिससे यूजर को तुरंत किसी लिंक पर क्लिक करने या निजी जानकारी साझा करने के लिए उकसाया जाता है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका और यूरोप में हर दिन लाखों स्पैम मैसेज भेजे जा रहे हैं जो लोगों को ठगने के मकसद से तैयार किए गए हैं. इन संदेशों में ऐसा कंटेंट होता है जिससे यूजर को तुरंत किसी लिंक पर क्लिक करने या निजी जानकारी साझा करने के लिए उकसाया जाता है.
2/5
गूगल के मुताबिक, एंड्रॉयड फोन की सुरक्षा प्रणाली हर महीने अरबों स्पैम कॉल्स और मैसेज को ब्लॉक करती है, जबकि जीमेल लगभग 99.9% स्पैम ईमेल रोक देता है. हालांकि, कुछ स्पैम मैसेज इस फिल्टर से बच निकलते हैं. दूसरी ओर, ऐपल ने भी अपने iOS सिस्टम में कॉल स्क्रीनिंग और मैसेज फिल्टर जैसी नई सुविधाएं जोड़ी हैं, जो संदिग्ध लिंक या मैसेज को ब्लॉक करती हैं. इसके बावजूद, साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और हैकर्स हर बार नया तरीका खोज लेते हैं.
गूगल के मुताबिक, एंड्रॉयड फोन की सुरक्षा प्रणाली हर महीने अरबों स्पैम कॉल्स और मैसेज को ब्लॉक करती है, जबकि जीमेल लगभग 99.9% स्पैम ईमेल रोक देता है. हालांकि, कुछ स्पैम मैसेज इस फिल्टर से बच निकलते हैं. दूसरी ओर, ऐपल ने भी अपने iOS सिस्टम में कॉल स्क्रीनिंग और मैसेज फिल्टर जैसी नई सुविधाएं जोड़ी हैं, जो संदिग्ध लिंक या मैसेज को ब्लॉक करती हैं. इसके बावजूद, साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और हैकर्स हर बार नया तरीका खोज लेते हैं.
3/5
फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ये फर्जी मैसेज अक्सर “आपका टोल भुगतान असफल रहा”, “आपका पार्सल डिलीवर नहीं हो सका” या “रिफंड पाने के लिए लिंक पर क्लिक करें” जैसे बहानों से भेजे जाते हैं. जैसे ही यूजर इन लिंक पर क्लिक करता है, उसका व्यक्तिगत डेटा और बैंक डिटेल्स हैकर्स के पास पहुंच जाती हैं. यह भी पता चला है कि ऐसे अधिकतर संदेश विदेशी नेटवर्क या अपराधी गिरोहों द्वारा भेजे जाते हैं जो अपने नंबर बार-बार बदल लेते हैं ताकि सिस्टम उन्हें ब्लॉक न कर सके.
फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ये फर्जी मैसेज अक्सर “आपका टोल भुगतान असफल रहा”, “आपका पार्सल डिलीवर नहीं हो सका” या “रिफंड पाने के लिए लिंक पर क्लिक करें” जैसे बहानों से भेजे जाते हैं. जैसे ही यूजर इन लिंक पर क्लिक करता है, उसका व्यक्तिगत डेटा और बैंक डिटेल्स हैकर्स के पास पहुंच जाती हैं. यह भी पता चला है कि ऐसे अधिकतर संदेश विदेशी नेटवर्क या अपराधी गिरोहों द्वारा भेजे जाते हैं जो अपने नंबर बार-बार बदल लेते हैं ताकि सिस्टम उन्हें ब्लॉक न कर सके.
4/5
गूगल ने यह भी कहा है कि भले ही एंड्रॉयड की सुरक्षा अब पहले से मजबूत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यूजर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं. FBI ने सलाह दी है कि किसी भी संदिग्ध या अनजान नंबर से आए मैसेज को तुरंत डिलीट कर देना चाहिए. इन मैसेज को स्मिशिंग कहा जाता है जो फिशिंग का मोबाइल संस्करण है. अगर गलती से आप किसी ऐसे लिंक पर क्लिक कर देते हैं तो तुरंत अपने बैंक खाते की जांच करें, पासवर्ड बदलें और आवश्यकता हो तो साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराएं.
गूगल ने यह भी कहा है कि भले ही एंड्रॉयड की सुरक्षा अब पहले से मजबूत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यूजर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं. FBI ने सलाह दी है कि किसी भी संदिग्ध या अनजान नंबर से आए मैसेज को तुरंत डिलीट कर देना चाहिए. इन मैसेज को स्मिशिंग कहा जाता है जो फिशिंग का मोबाइल संस्करण है. अगर गलती से आप किसी ऐसे लिंक पर क्लिक कर देते हैं तो तुरंत अपने बैंक खाते की जांच करें, पासवर्ड बदलें और आवश्यकता हो तो साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराएं.
5/5
याद रखें कोई भी वैध संस्था या बैंक कभी भी मैसेज के जरिए OTP, पासवर्ड या अकाउंट डिटेल नहीं मांगता. ऐसे में अगर आपको कोई संदिग्ध मैसेज दिखे तो सतर्क रहें और तुरंत उसे डिलीट कर दें. थोड़ी सी लापरवाही आपको भारी नुकसान में डाल सकती है जबकि सावधानी से आप साइबर ठगी से खुद को पूरी तरह बचा सकते हैं.
याद रखें कोई भी वैध संस्था या बैंक कभी भी मैसेज के जरिए OTP, पासवर्ड या अकाउंट डिटेल नहीं मांगता. ऐसे में अगर आपको कोई संदिग्ध मैसेज दिखे तो सतर्क रहें और तुरंत उसे डिलीट कर दें. थोड़ी सी लापरवाही आपको भारी नुकसान में डाल सकती है जबकि सावधानी से आप साइबर ठगी से खुद को पूरी तरह बचा सकते हैं.
Published at : 03 Nov 2025 03:28 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Google Warning

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमारे पास इतने परमाणु बम, 150 बार तबाह हो जाएगी दुनिया', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
'हमारे पास इतने परमाणु बम, 150 बार तबाह हो जाएगी दुनिया', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
इंडिया
'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी
'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Sonam Bajwa Interview | Harshvardhan Rane | ग्लैमर से परे | पंजाबी से बॉलीवुड उद्योग और बहुत कुछ
Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Bihar Liquor Issue: 'बिहार में एक कॉल पर शराब'... MP के मंत्री ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमारे पास इतने परमाणु बम, 150 बार तबाह हो जाएगी दुनिया', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
'हमारे पास इतने परमाणु बम, 150 बार तबाह हो जाएगी दुनिया', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
इंडिया
'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी
'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
जनरल नॉलेज
Glowing Animals At Night: जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
शिक्षा
JEE Main 2026: एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
हेल्थ
Signs of cancer in men: ये 4 लक्षण दिखें तो भूलकर भी इग्नोर न करें मर्द, बॉडी में घर बना लेता है कैंसर
ये 4 लक्षण दिखें तो भूलकर भी इग्नोर न करें मर्द, बॉडी में घर बना लेता है कैंसर
ENT LIVE
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
ENT LIVE
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
ENT LIVE
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Embed widget