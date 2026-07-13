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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीJio-Airtel की बढ़ी टेंशन! BSNL ने लॉन्च किया सस्ता Broadband प्लान, जानिए बेनिफिट्स

Jio-Airtel की बढ़ी टेंशन! BSNL ने लॉन्च किया सस्ता Broadband प्लान, जानिए बेनिफिट्स

BSNL Broadband Plan: इस प्लान में 700GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है. ये लिमिट पूरी होने के बाद भी इंटरनेट चलता रहेगा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 13 Jul 2026 05:03 PM (IST)
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BSNL Broadband Plan: सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपना एक नया ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च कर दिया है. इस प्लान की सबसे खास बात ये है कि इसको कंपनी ने 300 रुपये से भी कम कीमत में लॉन्च किया है. जी हां, इस प्लान की कीमत मे 259 रुपए है. साथ ही इस प्लान को खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उतारा है. इस प्लान का मकसद छोटे शहरों को हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट करना है. इससे ग्रामीण क्षेत्र भी शहरों की तरह इंटरनेट से कनेक्ट हो सकेंगे. आइए जानते हैं क्या है इस प्लान के बेनिफिट्स.

फ्री होगी इंस्टालेशन

जानकारी के लिए बता दें कि नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए BSNL ने इस प्लान में फ्री इंस्टॉलेशन और मुफ्त मॉडेम की सुविधा भी शामिल की है. इससे आपको शुरुआत में कोई पैसा नहीं देना होगा. इतना ही नहीं इस ब्रॉडबैंड प्लान के साथ BSNL अपने Waves OTT प्लेटफॉर्म का मुफ्त सब्सक्रिप्शन भी दे रहा है. अब अगर आप भी इस प्लान का लाभ लेना चाहते हैं तो BSNL की ऑफिशियल वेबसाइट, मोबाइल ऐप या कस्टमर केयर के जरिए से आवेदन कर सकते हैं.

मिलेगा अनलिमिटेड इंटरनेट

आपको बता दें कि इस प्लान में यूजर्स को 25Mbps तक की ब्रॉडबैंड स्पीड मिलेगी जो ऑनलाइन पढ़ाई, वर्क फ्रॉम होम, वीडियो कॉल, OTT स्ट्रीमिंग और नॉर्मल इंटरनेट इस्तेमाल के लिए पर्याप्त है. इसके अलावा इस प्लान में 700GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है. ये लिमिट पूरी होने के बाद भी इंटरनेट चलता रहेगा. हालांकि, नेट की स्पीड घटकर 2Mbps रह जाएगी. इसके साथ ही BSNL इस प्लान के साथ देशभर के किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा भी दे रहा है. 

Jio का ब्रॉडबैंड प्लान

Reliance Jio की बात करें तो इसका सबसे सस्ता ब्रॉडबैंड प्लान 399 रुपए में आता है. इस प्लान में यूजर्स को 30MBps की इंटरनेट स्पीड मिल जाती है. इसके साथ ही इसमें यूजर्स को कई सारे एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं. बता दें कि ये प्लान देशभर के यूजर्स के लिए मान्य है. अगर आप फाइबर कनेक्शन लेते हैं तो आपको 3.3TB मंथली डेटा मिल जाता है. 

Airtel का सस्ता ब्रॉडबैंड प्लान

एयरटेल के ब्रॉडबैंड प्लान की बात करें तो कंपनी यूजर्स को 499 रुपए में अनलिमिटेड इंटरनेट वाला प्लान उपलब्ध कराती है. इस प्लान में यूजर्स को 40mbps की इंटरनेट स्पीड मिल जाती है. बता दें कि ये कंपनी का सबसे सस्ता ब्रॉडबैंड प्लान है जो पूरे देशभर के यूजर्स के लिए उपलब्ध है. 

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 13 Jul 2026 05:03 PM (IST)
Tags :
BSNL TECH NEWS HINDI
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