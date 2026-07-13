जंगली भैंसे का कहर, बेकाबू होकर शख्स को 10 फीट ऊपर उछाला- वीडियो देख कांप जाएगी रूह

सोशल मीडिया पर जंगली जानवरों के हमले के कई वीडियो आपने देखे होंगे. लेकिन इस वक्त इंटरनेट पर एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपकी चीख निकल जाएगी. एक जंगली भैंसे यानी बाइसन को करीब से देखना एक शख्स को उस वक्त बहुत भारी पड़ गया, जब जानवर को भयानक गुस्सा आ गया. बाइसन ने गुस्से में इस शख्स पर ऐसा जानलेवा हमला किया कि उसे खिलौने की तरह हवा में 10 फीट ऊपर उछाल दिया. इस खौफनाक मंजर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर सहम गए हैं.

नजरें मिलते ही आ गया बाइसन को गुस्सा

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बड़ा और ताकतवर जंगली बाइसन पहले सड़क के दूसरी तरफ शांत बैठा था. उसी दौरान वहां से गुजर रहा एक शख्स अपनी महिला पार्टनर के साथ रुककर उस बाइसन को देखने लगता है. दोनों बाइसन के काफी करीब थे और उसे एकटक निहार रहे थे. शायद बाइसन को उनका इस तरह देखना बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मान लिया. देखते ही देखते बाइसन का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वह सड़क पार करके तेजी से उस शख्स की तरफ बढ़ने लगा.

Bison Knocks a man close to 10 feet high at Yellowstone national park pic.twitter.com/KGY4r9vdRJ — Daily Loud (@DailyLoud) July 12, 2026

पेड़ की आड़ भी नहीं आ सकी काम

बाइसन को अपनी तरफ गुस्से में दौड़कर आते देख शख्स के होश उड़ गए. अपनी जान बचाने के लिए वह शख्स भागकर पास ही मौजूद एक पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा ताकि बाइसन के सीधे हमले से बच सके. लेकिन बाइसन की रफ्तार और उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि शख्स का यह पैंतरा पूरी तरह फेल हो गया. बाइसन ने पलक झपकते ही पेड़ को पार किया और सीधे उस शख्स को अपने निशाने पर ले लिया.

सींग मारकर हवा में 10 फीट ऊपर उछाला

इसके बाद जो हुआ, वह बेहद डरावना है. बाइसन ने पीछे से आकर शख्स को इतनी जोरदार टक्कर मारी और अपने मजबूत सींग घुसाए कि वह शख्स किसी तिनके की तरह हवा में करीब 10 फीट ऊपर उछल गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टक्कर इतनी भयानक थी कि शख्स हवा में पूरा उल्टा हो गया और फिर सीधे जमीन पर आ गिरा. इस दौरान उसकी पार्टनर भी खौफ से चिल्लाने लगी. वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन इस भयानक हमले को देखकर लोग हैरान हैं कि शख्स को कुछ हुआ तो नहीं. वीडियो Yellowstone national park का बताया जा रहा है.

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सोशल मीडिया यूजर्स के उड़े होश

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं और जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'जंगली जानवरों के साथ सेल्फी और उन्हें करीब से देखने का भूत जब तक नहीं उतरेगा, ऐसे हादसे होते रहेंगे.' वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, 'टक्कर इतनी जोरदार थी कि रीढ़ की हड्डी टूट गई होगी, भगवान करे यह शख्स सुरक्षित हो.' वीडियो को @DailyLoud नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

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