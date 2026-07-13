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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: जंगली भैंसे का कहर, बेकाबू होकर शख्स को 10 फीट ऊपर उछाला- वीडियो देख कांप जाएगी रूह

Viral Video: जंगली भैंसे का कहर, बेकाबू होकर शख्स को 10 फीट ऊपर उछाला- वीडियो देख कांप जाएगी रूह

बाइसन ने गुस्से में इस शख्स पर ऐसा जानलेवा हमला किया कि उसे खिलौने की तरह हवा में 10 फीट ऊपर उछाल दिया. इस खौफनाक मंजर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर सहम गए हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 13 Jul 2026 07:06 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर जंगली जानवरों के हमले के कई वीडियो आपने देखे होंगे. लेकिन इस वक्त इंटरनेट पर एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपकी चीख निकल जाएगी. एक जंगली भैंसे यानी बाइसन को करीब से देखना एक शख्स को उस वक्त बहुत भारी पड़ गया, जब जानवर को भयानक गुस्सा आ गया. बाइसन ने गुस्से में इस शख्स पर ऐसा जानलेवा हमला किया कि उसे खिलौने की तरह हवा में 10 फीट ऊपर उछाल दिया. इस खौफनाक मंजर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर सहम गए हैं.

नजरें मिलते ही आ गया बाइसन को गुस्सा

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बड़ा और ताकतवर जंगली बाइसन पहले सड़क के दूसरी तरफ शांत बैठा था. उसी दौरान वहां से गुजर रहा एक शख्स अपनी महिला पार्टनर के साथ रुककर उस बाइसन को देखने लगता है. दोनों बाइसन के काफी करीब थे और उसे एकटक निहार रहे थे. शायद बाइसन को उनका इस तरह देखना बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मान लिया. देखते ही देखते बाइसन का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वह सड़क पार करके तेजी से उस शख्स की तरफ बढ़ने लगा.

पेड़ की आड़ भी नहीं आ सकी काम

बाइसन को अपनी तरफ गुस्से में दौड़कर आते देख शख्स के होश उड़ गए. अपनी जान बचाने के लिए वह शख्स भागकर पास ही मौजूद एक पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा ताकि बाइसन के सीधे हमले से बच सके. लेकिन बाइसन की रफ्तार और उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि शख्स का यह पैंतरा पूरी तरह फेल हो गया. बाइसन ने पलक झपकते ही पेड़ को पार किया और सीधे उस शख्स को अपने निशाने पर ले लिया.

सींग मारकर हवा में 10 फीट ऊपर उछाला

इसके बाद जो हुआ, वह बेहद डरावना है. बाइसन ने पीछे से आकर शख्स को इतनी जोरदार टक्कर मारी और अपने मजबूत सींग घुसाए कि वह शख्स किसी तिनके की तरह हवा में करीब 10 फीट ऊपर उछल गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टक्कर इतनी भयानक थी कि शख्स हवा में पूरा उल्टा हो गया और फिर सीधे जमीन पर आ गिरा. इस दौरान उसकी पार्टनर भी खौफ से चिल्लाने लगी. वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन इस भयानक हमले को देखकर लोग हैरान हैं कि शख्स को कुछ हुआ तो नहीं. वीडियो Yellowstone national park का बताया जा रहा है.

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सोशल मीडिया यूजर्स के उड़े होश

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं और जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'जंगली जानवरों के साथ सेल्फी और उन्हें करीब से देखने का भूत जब तक नहीं उतरेगा, ऐसे हादसे होते रहेंगे.' वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, 'टक्कर इतनी जोरदार थी कि रीढ़ की हड्डी टूट गई होगी, भगवान करे यह शख्स सुरक्षित हो.' वीडियो को @DailyLoud नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 13 Jul 2026 07:06 PM (IST)
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