MagSafe और Qi Wireless Charging में क्या अंतर, जानें कौन बेहतर?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom MagSafe बेहतर सुविधा देता, Qi2 में अब चुंबकीय अलाइनमेंट भी।

MagSafe Vs Qi Wireless Charging: इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में ज्यादातर लोग नए और एडवांस डिवाइसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं. स्मार्टफोन भी अब पहले से काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं. अब प्रीमियम स्मार्टफोन में यूजर्स को वायरलेस चार्जिंग की भी सुविधा मिलने लगी है. ऐसे में अब लोगों के बीच Qi और MagSafe जैसे दो वायरलेस चार्जिंग काफी चर्चा में हैं. लेकिन इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता है. आइए जानते हैं कि क्या है दोनों के काम करने का तरीका.

क्या है Qi Wireless Charging?

जानकारी के अनुसार, Qi एक फेमश वायरलेस चार्जिंग स्टैंडर्ड है जिसे अलग-अलग कंपनियों के कई स्मार्टफोन और चार्जिंग एक्सेसरीज में इस्तेमाल किया जाता है. इसमें फोन को चार्जिंग पैड या स्टैंड के ऊपर सही तरीके से रखना होता है.

Qi चार्जर और फोन के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए एनर्जी ट्रांसफर होती है. इसमें चार्जिंग के लिए फोन और पैड की कॉइल का सही तरीके से अलाइन होना जरूरी होता है. अगर फोन थोड़ा खिसक जाए तो चार्जिंग की स्पीड पर असर पड़ता है और कई बार चार्जिंग पूरी तरह से रूक भी सकती है. Qi की सबसे बड़ी खासियत इसकी compatibility होती है. अलग-अलग ब्रांड के कई फोन और वायरलेस ईयरबड्स इस स्टैंडर्ड को सपोर्ट करते हैं.





क्या होता है MagSafe?

अब MagSafe की बात करें तो इसे Apple ने अपने डिवाइस के लिए तैयार किया है. इसमें वायरलेस चार्जिंग के साथ मैग्नेटिक सिस्टम भी मिलता है. फोन के पीछे लगे मैग्नेट चार्जर को अपने आप सही जगह पर पकड़ लेते हैं. इसी वजह से MagSafe को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है.

इस टेक्नोलॉजी में चार्जर फोन के पीछे अच्छे से लॉक हो जाता है जिससे कॉइल के बीच बेहतर alignment बना रहता है. इसका मतलब ये है कि आपको फोन को चार्जिंग पैड पर सही तरीके से रखने की चिंता नहीं होती है. MagSafe का इस्तेमाल चार्जिंग के अलावा कई एक्सेसरीज के साथ भी किया जाता है जैसे मैग्नेटिक वॉलेट, स्टैंड और कार माउंट.

क्या है MagSafe की सबसे बड़ी खासियत?

आपको बता दें कि MagSafe की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि सही इसका alignment और convenience है. चार्जर फोन के पीछे मैग्नेट की मदद से अपनी जगह पर टिक जाता है.

इसका फायदा खास तौर पर तब मिलता है जब आप फोन को रात में चार्ज करते हैं या चार्जिंग के दौरान फोन इस्तेमाल करना चाहते हैं. फोन को उठाने और वापस रखने पर भी चार्जर को सही जगह पर लगाने की परेशानी कम रहती है.

Qi Wireless Charging कब बेहतर होती है?

अगर आपके पास अलग-अलग ब्रांड के डिवाइस मौजूद हैं और आप एक ऐसा चार्जर चाहते हैं जो ज्यादा से ज्यादा डिवाइस के साथ काम करे तो आपके लिए Qi एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है. Qi चार्जर आपको मार्केट में कई रेंज में मिल जाएंगे. इसलिए अगर आपका बजट कम है तो भी आप इस वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकते हैं.

कौन ज्यादा तेज चार्ज करता है?

अब अगर इन दोनों के चार्जिंग स्पीड की बात करें तो किसी एक का नाम लेना सही नहीं होगा. दरअसल, चार्जिंग स्पीड आपके फोन, चार्जर, पावर एडाप्टर और इस्तेमाल किए जा रहे वायरलेस चार्जिंग स्टैंडर्ड पर ज्यादा निर्भर करती है.





पुराने और नॉर्मल Qi चार्जर अक्सर लिमिटेड वायरलेस पावर पर काम करते हैं. वहीं, नए MagSafe-compatible सिस्टम ज्यादा पावर देने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन फोन और चार्जर दोनों को उस क्षमता को सपोर्ट करना जरूरी होता है.

इसके अलावा Qi2 भी इस फील्ड में बड़ा बदलाव लेकर आया है. Qi2 ने मैग्नेटिक alignment के फीचर को वायरलेस चार्जिंग इकोसिस्टम में शामिल किया है. इसलिए आज के समय में Qi और MagSafe की तुलना करते समय Qi2 को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: फिट रहने के लिए फोन में रखें ये Fitness Apps! जानें क्या करते हैं काम