चेहरा दिखाए बिना YouTube से कमाई? जानिए कैसे लोग घर बैठे कमा रहे हजारों-लाखों रुपये

Faceless YouTube Account: आज के डिजिटल दौर में YouTube सिर्फ मनोरंजन का प्लेटफॉर्म नहीं रहा बल्कि कमाई का बड़ा जरिया बन चुका है. पहले लोग सोचते थे कि यूट्यूब पर सफल होने के लिए कैमरे के सामने आना जरूरी है लेकिन अब ऐसा नहीं है. आजकल कई लोग Faceless YouTube Channel बनाकर बिना चेहरा दिखाए भी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं. खास बात यह है कि इसके लिए सिर्फ अच्छा कंटेंट और सही आइडिया होना जरूरी होता है.

क्या होता है Faceless YouTube Channel

Faceless YouTube Channel ऐसे चैनल को कहा जाता है जिसमें क्रिएटर कैमरे के सामने नहीं आता. इन चैनलों में आमतौर पर वॉइसओवर, एनिमेशन, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्लाइड्स या स्टॉक वीडियो का इस्तेमाल किया जाता है. दर्शकों को जानकारी या मनोरंजन कंटेंट के जरिए दिया जाता है लेकिन वीडियो में क्रिएटर का चेहरा दिखाई नहीं देता. आजकल टेक जानकारी, मोटिवेशनल वीडियो, फैक्ट्स, न्यूज अपडेट, स्टोरीटेलिंग, गेमिंग और एजुकेशनल कंटेंट जैसे कई विषयों पर ऐसे चैनल तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं.

कैसे शुरू किया जा सकता है ऐसा चैनल

Faceless यूट्यूब चैनल शुरू करना बहुत मुश्किल नहीं है. सबसे पहले आपको ऐसा विषय चुनना होता है जिसमें आपकी रुचि हो और जिस पर लगातार कंटेंट बनाया जा सके. इसके बाद स्क्रिप्ट तैयार की जाती है और उस पर वॉइसओवर रिकॉर्ड किया जाता है.

वीडियो बनाने के लिए स्टॉक फुटेज, इमेज, स्क्रीन रिकॉर्डिंग या साधारण एडिटिंग टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. आजकल कई मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हैं जिनकी मदद से आसानी से वीडियो तैयार किया जा सकता है.

कमाई के कौन-कौन से तरीके हैं

YouTube पर कमाई सिर्फ विज्ञापनों से ही नहीं होती. जब किसी चैनल पर अच्छे खासे व्यूज और सब्सक्राइबर्स आने लगते हैं तो क्रिएटर्स को कई अलग-अलग तरीकों से पैसा मिलने लगता है. सबसे पहले यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के जरिए वीडियो पर विज्ञापन दिखाए जाते हैं जिससे कमाई होती है. इसके अलावा ब्रांड प्रमोशन, एफिलिएट मार्केटिंग और स्पॉन्सर्ड कंटेंट से भी अच्छी आय हो सकती है. कई लोग अपने चैनल के जरिए डिजिटल प्रोडक्ट या ऑनलाइन कोर्स भी बेचते हैं.

क्यों बढ़ रही है Faceless चैनलों की लोकप्रियता

Faceless चैनल की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें कैमरे के सामने आने की जरूरत नहीं होती. जो लोग कैमरे के सामने बोलने में झिझक महसूस करते हैं या अपनी पहचान निजी रखना चाहते हैं उनके लिए यह एक अच्छा विकल्प बन गया है.

इसके अलावा ऐसे चैनल को घर बैठे कम खर्च में शुरू किया जा सकता है. अगर कंटेंट अच्छा हो और नियमित रूप से वीडियो अपलोड किए जाएं तो धीरे-धीरे चैनल पर व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगते हैं.

