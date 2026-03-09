Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Smartphone Repair Mode: आजकल फोन में हर टाइप का सेंसेटिव डेटा स्टोर होता है. अगर यह किसी के हाथ लग जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है. इसे बचाने के लिए यूजर फोन को पासवर्ड या फेसआईडी आदि से लॉक भी करता है, लेकिन जब फोन रिपेयर के लिए सर्विस सेंटर पर जाता है तो वहां इसे ठीक करने वाले लोग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. यूजर डेटा को सर्विस पर्सन से बचाने के लिए आजकल कंपनियां अपने-अपने फोन में अलग-अलग मोड देने लगी हैं. सर्विस सेंटर पर फोन देने से पहले इसे एक्टिवेट करना जरूरी है.

सर्विस सेंटर में क्या खतरा?

जब आप फोन सर्विस सेंटर पर देते हैं तो आपसे इसके पासवर्ड पूछे जाते हैं. कई बार आपको पासवर्ड या फेसआईडी जैसी प्रोटेक्शन हटाने को भी कहा जाता है. आमतौर पर कंपनियों के सर्विस सेंटर भरोसेमंद होते हैं, लेकिन फिर भी डेटा को एक्सेस करना का डर बना रहता है. बिना प्रोटेक्शन के कोई भी आपके फोन के मैसेज, ईमेल, कॉन्टैक्ट्स और गैलरी आदि को देख सकता है.

इससे बचने के लिए क्या करें?

यूजर डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कंपनियां नया सेफ्टी मोड देने लगी हैं. यह अलग-अलग फोन में Maintenance mode, Repair mode या Accessibility mode आदि के नाम से आता है. यह मोड एक्टिवेट करने के बाद टेक्नीशियन सिर्फ फोन के हार्डवेयर कंपोनेंट को टेस्ट कर पाएंगे और उनके पास यूजर्स की ऐप्स और फाइल्स आदि की एक्सेस नहीं होगी. इसका यह फायदा है कि आपका फोन भी ठीक हो जाएगा और डेटा भी प्रोटेक्टेड रहेगा.

इस मोड को कैसे इनेबल करें?

सैमसंग- अगर आपके पास सैमसंग का मॉडर्न स्मार्टफोन है तो सेटिंग में जाकर डिवाइस केयर पर टैप करें और मैंटेनेंस मोड को ऑन कर लें.

गूगल- अगर आप गूगल पिक्सल डिवाइस यूज कर रहे हैं तो सेटिंग में जाकर रिपेयर मोड को ऑन करें.

ऐप्पल- आईफोन में सेटिंग में जनरल ओपन करें और ट्रांसफर और रिसेट फोन के ऑप्शन पर टैप करें. यहां प्रीपेयर फॉर रिपेयर का ऑप्शन दिख जाएगा.

वनप्लस- वनप्लस के डिवाइस में यह ऑप्शन सेटिंग में जाने के बाद प्राइवेसी ऑप्शन में रिपेयर मोड नाम से मिलेगा.

शाओमी, रेडमी और पोको- इन कंपनियों के डिवाइस की सेटिंग में जाकर प्राइवेसी प्रोटेक्शन ऑप्शन पर जाएं और यहां रिपेयर मोड को ऑन कर लें.

वीवो और iQOO- सेटिंग में जाकर प्राइवेसी सेक्शन में जाएं और रिपेयर मोड को ऑन कर लें.

