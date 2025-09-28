हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीअब Harry Potter संग लीजिए सेल्फी! AI की मदद से पूरी होगी इच्छा, जानिए कैसे बनेगी फोटो

अब Harry Potter संग लीजिए सेल्फी! AI की मदद से पूरी होगी इच्छा, जानिए कैसे बनेगी फोटो

Gemini Nano Banana Trend: Google का Gemini 2.5 Flash मॉडल जिसे सोशल मीडिया पर Nano Banana नाम से भी जाना जाता है, इन दिनों काफी चर्चा में है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 28 Sep 2025 09:21 AM (IST)
Gemini Nano Banana Trend: Google का Gemini 2.5 Flash मॉडल जिसे सोशल मीडिया पर Nano Banana नाम से भी जाना जाता है, इन दिनों काफी चर्चा में है.

Google का Gemini 2.5 Flash मॉडल जिसे सोशल मीडिया पर Nano Banana नाम से भी जाना जाता है, इन दिनों काफी चर्चा में है. यह एडवांस्ड इमेज जनरेटर और एडिटर नैचुरल भाषा के प्रॉम्प्ट्स की मदद से जटिल से जटिल फोटो एडिटिंग को बेहद आसान बना देता है. इसकी लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी है कि लोग इसे न सिर्फ 3D मॉडल्स को पुराने बॉलीवुड स्टाइल पोर्ट्रेट में बदलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि अब अपने फेवरेट Harry Potter कैरेक्टर्स के साथ जादुई सेल्फी बनाने में भी खूब मज़ा ले रहे हैं.

1/6
खास बात यह है कि Gemini का यह फीचर इस्तेमाल करने में भी बेहद आसान है. इसके लिए बस आपको Gemini ऐप या वेबसाइट खोलकर Nano Banana आइकन पर टैप करना होता है और अपनी पसंद की इमेज अपलोड करनी होती है. अगर आप सेल्फी अपलोड करते हैं तो रिज़ल्ट और भी शानदार आता है. इसके बाद आप अपना प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं या पहले से तय प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. कुछ ही सेकंड्स में आपकी फोटो बदलकर आपके सामने आ जाएगी. यदि रिज़ल्ट मनचाहा न लगे तो आप Gemini को दोबारा एडिट करने के लिए कह सकते हैं या अपने प्रॉम्प्ट को एडजस्ट कर सकते हैं.
खास बात यह है कि Gemini का यह फीचर इस्तेमाल करने में भी बेहद आसान है. इसके लिए बस आपको Gemini ऐप या वेबसाइट खोलकर Nano Banana आइकन पर टैप करना होता है और अपनी पसंद की इमेज अपलोड करनी होती है. अगर आप सेल्फी अपलोड करते हैं तो रिज़ल्ट और भी शानदार आता है. इसके बाद आप अपना प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं या पहले से तय प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. कुछ ही सेकंड्स में आपकी फोटो बदलकर आपके सामने आ जाएगी. यदि रिज़ल्ट मनचाहा न लगे तो आप Gemini को दोबारा एडिट करने के लिए कह सकते हैं या अपने प्रॉम्प्ट को एडजस्ट कर सकते हैं.
2/6
इसी ट्रेंड में लोग हर्माइनी, ड्रेको मैल्फॉय, लूना लवगुड, हैग्रिड और रॉन वीस्ली जैसे कैरेक्टर्स के साथ वर्चुअल पोट्रेट बना रहे हैं. इन फोटोज़ को Polaroid स्टाइल में थोड़ा विंटेज टच देकर ऐसा बनाया जाता है जैसे किसी पुराने कैमरे से फ्लैश मारकर कैप्चर की गई हों. हर कैरेक्टर की पहचान उनके लुक, हेयरस्टाइल और एक्सप्रेशन्स से बिल्कुल असली लगती है.
इसी ट्रेंड में लोग हर्माइनी, ड्रेको मैल्फॉय, लूना लवगुड, हैग्रिड और रॉन वीस्ली जैसे कैरेक्टर्स के साथ वर्चुअल पोट्रेट बना रहे हैं. इन फोटोज़ को Polaroid स्टाइल में थोड़ा विंटेज टच देकर ऐसा बनाया जाता है जैसे किसी पुराने कैमरे से फ्लैश मारकर कैप्चर की गई हों. हर कैरेक्टर की पहचान उनके लुक, हेयरस्टाइल और एक्सप्रेशन्स से बिल्कुल असली लगती है.
3/6
Hermoine Granger बनाने के लिए आपको इस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करना होगा. “Generate a Polaroid-style vintage photo with a warm, nostalgic feel. Apply a slight blur and soft, consistent light as if a flash was used in a dimly lit room. Keep my real face completely unchanged, natural, and highly realistic. I am sitting closely next to Hermione Granger (from Harry Potter), who has her arm around me. I am wearing a Hogwarts Gryffindor uniform and holding a magic wand, smiling cutely. Replace the background with a simple, plain white curtain to emphasize the vintage Polaroid aesthetic. The overall mood should be cozy, magical, and candid, like a cherished snapshot. Ensure Hermione Granger’s appearance is accurate to her character design, including brown hair, intelligent expression, and her signature school uniform”.
Hermoine Granger बनाने के लिए आपको इस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करना होगा. “Generate a Polaroid-style vintage photo with a warm, nostalgic feel. Apply a slight blur and soft, consistent light as if a flash was used in a dimly lit room. Keep my real face completely unchanged, natural, and highly realistic. I am sitting closely next to Hermione Granger (from Harry Potter), who has her arm around me. I am wearing a Hogwarts Gryffindor uniform and holding a magic wand, smiling cutely. Replace the background with a simple, plain white curtain to emphasize the vintage Polaroid aesthetic. The overall mood should be cozy, magical, and candid, like a cherished snapshot. Ensure Hermione Granger’s appearance is accurate to her character design, including brown hair, intelligent expression, and her signature school uniform”.
4/6
इसके अलावा Draco Malfoy के लिए आपको, “Generate a Polaroid-style vintage photo with a warm, nostalgic feel. Apply a slight blur and soft, consistent light as if a flash was used in a dimly lit room. Keep my real face completely unchanged, natural, and highly realistic. I am sitting closely next to Draco Malfoy (from Harry Potter), who has his arm around me. I am wearing a Hogwarts Slytherin uniform and holding a magic wand, smiling cutely. Replace the background with a simple, plain white curtain to emphasize the vintage Polaroid aesthetic. The overall mood should be cozy, magical, and candid, like a cherished snapshot. Ensure Draco Malfoy’s appearance is accurate to his character design, including platinum blonde slicked-back hair and sharp features” प्रॉम्प्ट का प्रयोग करना है.
इसके अलावा Draco Malfoy के लिए आपको, “Generate a Polaroid-style vintage photo with a warm, nostalgic feel. Apply a slight blur and soft, consistent light as if a flash was used in a dimly lit room. Keep my real face completely unchanged, natural, and highly realistic. I am sitting closely next to Draco Malfoy (from Harry Potter), who has his arm around me. I am wearing a Hogwarts Slytherin uniform and holding a magic wand, smiling cutely. Replace the background with a simple, plain white curtain to emphasize the vintage Polaroid aesthetic. The overall mood should be cozy, magical, and candid, like a cherished snapshot. Ensure Draco Malfoy’s appearance is accurate to his character design, including platinum blonde slicked-back hair and sharp features” प्रॉम्प्ट का प्रयोग करना है.
5/6
Hagrid के साथ फोटो के लिए आपको “Generate a Polaroid-style vintage photo with a warm, nostalgic feel. Apply a slight blur and soft, consistent light as if a flash was used in a dimly lit room. Keep my real face completely unchanged, natural, and highly realistic. I am sitting closely next to Rubeus Hagrid (from Harry Potter), who has his arm around me. I am wearing a Hogwarts uniform and holding a magic wand, smiling cutely. Replace the background with a simple, plain white curtain to emphasize the vintage Polaroid aesthetic. The overall mood should be cozy, magical, and candid, like a cherished snapshot. Ensure Hagrid’s appearance is accurate to his character design, including long bushy hair, thick beard, and giant frame.” प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करना है.
Hagrid के साथ फोटो के लिए आपको “Generate a Polaroid-style vintage photo with a warm, nostalgic feel. Apply a slight blur and soft, consistent light as if a flash was used in a dimly lit room. Keep my real face completely unchanged, natural, and highly realistic. I am sitting closely next to Rubeus Hagrid (from Harry Potter), who has his arm around me. I am wearing a Hogwarts uniform and holding a magic wand, smiling cutely. Replace the background with a simple, plain white curtain to emphasize the vintage Polaroid aesthetic. The overall mood should be cozy, magical, and candid, like a cherished snapshot. Ensure Hagrid’s appearance is accurate to his character design, including long bushy hair, thick beard, and giant frame.” प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करना है.
6/6
Luna Lovegood के लिए
Luna Lovegood के लिए "Generate a Polaroid-style vintage photo with a warm, nostalgic feel. Apply a slight blur and soft, consistent light as if a flash was used in a dimly lit room. Keep my real face completely unchanged, natural, and highly realistic. I am sitting closely next to Luna Lovegood (from Harry Potter), who has her arm around me. I am wearing a Hogwarts Ravenclaw uniform and holding a magic wand, smiling cutely. Replace the background with a simple, plain white curtain to emphasize the vintage Polaroid aesthetic. The overall mood should be cozy, magical, and candid, like a cherished snapshot. Ensure Luna Lovegood’s appearance is accurate to her character design, including long blonde hair, dreamy expression, and radish earrings.” प्रयोग करें.
Published at : 28 Sep 2025 09:20 AM (IST)
Tags :
Harry Potter TECH NEWS HINDI Gemini Nano Banana Trend

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bareilly Violence: बरेली मामले पर साध्वी प्राची का बड़ा बयान, 'हिंसा फैलाने वाले यह भूल गए हैं कि अब...'
उत्तराखंड: बरेली मामले पर साध्वी प्राची का बड़ा बयान, 'हिंसा फैलाने वाले यह भूल गए हैं कि अब...'
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bareilly Violence: बरेली मामले पर साध्वी प्राची का बड़ा बयान, 'हिंसा फैलाने वाले यह भूल गए हैं कि अब...'
उत्तराखंड: बरेली मामले पर साध्वी प्राची का बड़ा बयान, 'हिंसा फैलाने वाले यह भूल गए हैं कि अब...'
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
इंडिया
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
बिहार
Bihar Election: मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, 4-5 अक्टूबर को चुनावी तैयारियों की होगी समीक्षा
मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, 4-5 अक्टूबर को चुनावी तैयारियों की होगी समीक्षा
जनरल नॉलेज
Electricity Production: भारत के इन राज्यों में बनती है सबसे ज्यादा बिजली, क्या आपका राज्य भी है इसमें शामिल?
भारत के इन राज्यों में बनती है सबसे ज्यादा बिजली, क्या आपका राज्य भी है इसमें शामिल?
ट्रेंडिंग
घर की तिजोरी में फन फैलाए बैठे थे नागराज! फिर खतरनाक अंदाज में किया हमला- वीडियो देख कांप उठेगी रूह
घर की तिजोरी में फन फैलाए बैठे थे नागराज! फिर खतरनाक अंदाज में किया हमला- वीडियो देख कांप उठेगी रूह
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget