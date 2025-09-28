एक्सप्लोरर
अब Harry Potter संग लीजिए सेल्फी! AI की मदद से पूरी होगी इच्छा, जानिए कैसे बनेगी फोटो
Gemini Nano Banana Trend: Google का Gemini 2.5 Flash मॉडल जिसे सोशल मीडिया पर Nano Banana नाम से भी जाना जाता है, इन दिनों काफी चर्चा में है.
Google का Gemini 2.5 Flash मॉडल जिसे सोशल मीडिया पर Nano Banana नाम से भी जाना जाता है, इन दिनों काफी चर्चा में है. यह एडवांस्ड इमेज जनरेटर और एडिटर नैचुरल भाषा के प्रॉम्प्ट्स की मदद से जटिल से जटिल फोटो एडिटिंग को बेहद आसान बना देता है. इसकी लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी है कि लोग इसे न सिर्फ 3D मॉडल्स को पुराने बॉलीवुड स्टाइल पोर्ट्रेट में बदलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि अब अपने फेवरेट Harry Potter कैरेक्टर्स के साथ जादुई सेल्फी बनाने में भी खूब मज़ा ले रहे हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 28 Sep 2025 09:20 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
6 Photos
अब Harry Potter संग लीजिए सेल्फी! AI की मदद से पूरी होगी इच्छा, जानिए कैसे बनेगी फोटो
टेक्नोलॉजी
7 Photos
दुनिया का सबसे एडवांस Air Defence System किस देश के पास है? ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे एक झटके में रोक देता है हवाई हमला
टेक्नोलॉजी
7 Photos
कैसे एक बार में लाखों किसानों के खातों में पैसे भेज दिए जाते हैं, जानिए क्या है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Wifi राउटर से घर में घुस जाएंगे हैकर्स, बचने के लिए ये 5 चौंकाने वाले टिप्स जो हर इंसान को पता होना चाहिए
टेक्नोलॉजी
5 Photos
दुनिया में सबसे लंबी रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के पास है, ऐसी तकनीक देख थर-थर कांपने लगते हैं दुश्मन
टेक्नोलॉजी
5 Photos
कॉल रिकॉर्डिंग से हो रही तगड़ी कमाई, जानिए कौन सा ऐप देता है पैसा, क्या प्राइवेसी का है खतरा?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: बरेली मामले पर साध्वी प्राची का बड़ा बयान, 'हिंसा फैलाने वाले यह भूल गए हैं कि अब...'
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
अब Harry Potter संग लीजिए सेल्फी! AI की मदद से पूरी होगी इच्छा, जानिए कैसे बनेगी फोटो
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion