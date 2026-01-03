अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने शनिवार (3 जनवरी, 2026) को इस साल जिन राज्यों में चुनाव होना है, उनके लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है. इनमें केरल, असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के साथ केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी भी शामिल हैं. इसके साथ ही कांग्रेस ने पार्टी महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को भी नई जिम्मेदारी दी है. कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में सूचना जारी की है.

प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंपी गई असम की जिम्मेदारी

केसी वेणुगोपाल ने शनिवार (3 जनवरी, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके आधिकारिक सूचना जारी की है. जिसमें प्रत्येक राज्य के स्क्रीनिंग कमेटी का उल्लेख किया गया है. संगठन महासचिव ने पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पार्टी महासचिव और वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को तत्काल प्रभाव से असम के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया है.

Hon'ble Congress President has constituted the Screening Committees for the forthcoming Assembly Elections in Kerala, Assam, Tamil Nadu & Puducherry, and West Bengal, as enclosed, with immediate effect. pic.twitter.com/k21nu2lHxm — INC Sandesh (@INCSandesh) January 3, 2026

प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा, असम के लिए गठित चार सदस्यीय कमेटी में लोकसभा सांसद सप्तगिरि शंकर उलाका, सांसद इमरान मसूद और डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद को सदस्य के रूप में नियुक्त किया है.

बीके हरिप्रसाद करेंगे पश्चिम बंगाल का नेतृत्व

वहीं, पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कर्नाटक के विधान परिषद सदस्य बीके हरिप्रसाद के नेतृत्व में चार सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है. इसके साथ लोकसभा सांसद डॉ. मोहम्मद जावेद, झारखंड विधायक ममता देवी और बीपी सिंह को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है.

केरल में पूर्व राज्यसभा सांसद करेंगे स्क्रीनिंग कमेटी का नेतृत्व

कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी अधिसुचना के अनुसार, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पूर्व राज्यसभा सांसद मधुसूदन मिस्त्रि को केरल चुनाव के लिए पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख नियुक्त किया है. जिनके साथ कर्नाटक से राज्यसभा सांसद डॉ. सैयद नसीर हुसैन, राज्यसभा सांसद नीरज डांगी और कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त को सदस्य के रूप में नियुक्त किया है.

तमिलनाडु और पुदुचेरी में टीएस सिंह देव करेंगे कमेटी का नेतृत्व

वहीं, तमिलनाडु और केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री टीएस सिंह देव के नेतृत्व में स्क्रीनिंग कमेटी गठित की है. जिनके साथ महाराष्ट्र की पूर्व कैबिनेट मंत्री यशोमति ठाकुर, राज्यसभा सांसद जीसी चंद्रशेखर और अनिल कुमार यादव सदस्य के तौर पर होंगे.

