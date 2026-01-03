विजय देवरकोंडा की 'किंगडम 2' हुई कैंसिल, डायरेक्टर बोले- 'अब सीक्वल नहीं बनाएंगे'

साउथ स्टार विजय देवरकोंडा की फिल्म 'किंगडम' का दर्शकों को बहुत इंतजार था. फिल्म 2025 में रिलीज हुई लेकिन रिलीज के बाद दर्शकों का दिल नहीं जीत पाई. 'किंगडम' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और ऐसे में अब मेकर्स ने फिल्म का सीक्वल 'किंगडम 2' ना बनाने का फैसला किया है. 'किंगडम' के डायरेक्टर नागा वामसी ने खुद कंफर्म किया है कि फिल्म का सीक्वल नहीं बनेगा.

आइडलब्रेनलाइव से बात करतें हुए 'किंगडम' डायरेक्टर नागा वामसी ने कहा- 'मैं अपनी फिल्मों का बहुत प्रचार नहीं करना चाहता या उनकी बहुत तारीफ नहीं करना चाहता, क्योंकि 2025 में ये तरीका मेरे लिए बहुत बुरा साबित हुआ.'

'मुझे पता चल गया था कि फिल्म नहीं चलेगी'

नागा वामसी ने 'किंगडम' के बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट को लेकर कहा- 'रिलीज से लगभग एक हफ्ते पहले ही मुझे पता चल गया था कि फिल्म नहीं चलेगी. बात हिट या फ्लॉप होने की नहीं थी. मुझे पता था कि फिल्म के दूसरे पार्ट में कुछ गड़बड़ है. इसे इमोशनल तौर पर मजबूत होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इस फिल्म में कहीं न कहीं वो मूल भावना गायब थी. हमें पता था कि किंगडम कोई बुरी फिल्म नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ शक था. हमारा मकसद था कि पहले ही दिन बजट का लगभग 70 प्रतिशत वसूल हो जाए. एक बार फिल्म रिलीज हो जाए, तो आप कुछ नहीं बदल सकते. इसलिए हमारा पूरा ध्यान जबरदस्त ओपनिंग पर था.'

'हम किंगडम 2 नहीं बना रहे हैं'

'किंगडम' के फ्लॉप होने को लेकर नागा वामसी ने कहा- 'मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं. अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है. फिल्म बुरी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं हमसे चूक हो गई. चाहे कास्टिंग में गड़बड़ी हो या कुछ और, मैं अभी भी ठीक से बता नहीं सकता. कुछ लोगों ने कहा कि संगीत में गड़बड़ी थी. लेकिन, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं.' डायरेक्टर ने आगे कहा- 'हम किंगडम 2 नहीं बनाएंगे. अभी इसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है. इससे गौतम को ही नुकसान होगा. हालांकि, हम एक अलग प्रोजेक्ट पर फिर से सहयोग कर रहे हैं.'