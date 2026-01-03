विजय देवरकोंडा की 'किंगडम 2' हुई कैंसिल, डायरेक्टर बोले- 'अब सीक्वल नहीं बनाएंगे'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'पहले ही पता था ये फ्लॉप होगी', विजय देवरकोंडा की 'किंगडम' पर बोले डायरेक्टर, कहा- 'अब सीक्वल नहीं बनाएंगे'

'पहले ही पता था ये फ्लॉप होगी', विजय देवरकोंडा की 'किंगडम' पर बोले डायरेक्टर, कहा- 'अब सीक्वल नहीं बनाएंगे'

Kingdom 2 Shelved: विजय देवरकोंडा की 'किंगडम 2' डिब्बाबंद हो गई है. 'किंगडम' डायरेक्टर नागा वामसी ने खुद कंफर्म किया है कि पहले पार्ट के फ्लॉप होने के बाद अब वो इसका सीक्वल नहीं बना रहे हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 03 Jan 2026 09:15 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ स्टार विजय देवरकोंडा की फिल्म 'किंगडम' का दर्शकों को बहुत इंतजार था. फिल्म 2025 में रिलीज हुई लेकिन रिलीज के बाद दर्शकों का दिल नहीं जीत पाई. 'किंगडम' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और ऐसे में अब मेकर्स ने फिल्म का सीक्वल 'किंगडम 2' ना बनाने का फैसला किया है. 'किंगडम' के डायरेक्टर नागा वामसी ने खुद कंफर्म किया है कि फिल्म का सीक्वल नहीं बनेगा.

आइडलब्रेनलाइव से बात करतें हुए 'किंगडम' डायरेक्टर नागा वामसी ने कहा- 'मैं अपनी फिल्मों का बहुत प्रचार नहीं करना चाहता या उनकी बहुत तारीफ नहीं करना चाहता, क्योंकि 2025 में ये तरीका मेरे लिए बहुत बुरा साबित हुआ.'

पहले ही पता था ये फ्लॉप होगी', विजय देवरकोंडा की 'किंगडम' पर बोले डायरेक्टर, कहा- 'अब सीक्वल नहीं बनाएंगे

'मुझे पता चल गया था कि फिल्म नहीं चलेगी'
नागा वामसी ने 'किंगडम' के बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट को लेकर कहा- 'रिलीज से लगभग एक हफ्ते पहले ही मुझे पता चल गया था कि फिल्म नहीं चलेगी. बात हिट या फ्लॉप होने की नहीं थी. मुझे पता था कि फिल्म के दूसरे पार्ट में कुछ गड़बड़ है. इसे इमोशनल तौर पर मजबूत होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इस फिल्म में कहीं न कहीं वो मूल भावना गायब थी. हमें पता था कि किंगडम कोई बुरी फिल्म नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ शक था. हमारा मकसद था कि पहले ही दिन बजट का लगभग 70 प्रतिशत वसूल हो जाए. एक बार फिल्म रिलीज हो जाए, तो आप कुछ नहीं बदल सकते. इसलिए हमारा पूरा ध्यान जबरदस्त ओपनिंग पर था.'

'हम किंगडम 2 नहीं बना रहे हैं'
'किंगडम' के फ्लॉप होने को लेकर नागा वामसी ने कहा- 'मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं. अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है. फिल्म बुरी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं हमसे चूक हो गई. चाहे कास्टिंग में गड़बड़ी हो या कुछ और, मैं अभी भी ठीक से बता नहीं सकता. कुछ लोगों ने कहा कि संगीत में गड़बड़ी थी. लेकिन, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं.' डायरेक्टर ने आगे कहा- 'हम किंगडम 2 नहीं बनाएंगे. अभी इसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है. इससे गौतम को ही नुकसान होगा. हालांकि, हम एक अलग प्रोजेक्ट पर फिर से सहयोग कर रहे हैं.'

दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 03 Jan 2026 09:07 PM (IST)
Vijay Deverakonda Kingdom Naga Vamsi Kingdom 2
