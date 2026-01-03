अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है. ताजा घटनाक्रम में अमेरिका की ओर से वेनेजुएला की राजधानी काराकास सहित कई अहम इलाकों को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आई हैं. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसने अंतरराष्ट्रीय हलकों में हलचल मचा दी है. इसी के बीच अमेरिकी सेना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें अमेरिकी सेना अपने सैन्य हेलिकॉप्टर से वेनजुएला पर हमला करती दिखाई दे रही है.

CH-47 हेलीकॉप्टर से हमला करने US सैनिकों का वीडियो हो रहा वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भारी-भरकम चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए सैन्य कार्रवाई को अंजाम देते हुए जवानों को देखा जा सकता है. दावा किया जा रहा है कि इसी ऑपरेशन के तहत अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के खिलाफ हमला किया, जिसमें राजधानी काराकास समेत कई इलाकों को निशाना बनाया गया. वायरल फुटेज में हेलीकॉप्टर से रस्सियों के सहारे सैनिकों को नीचे उतारते हुए दिखाया गया है, जिसे एक हाई-रिस्क मिलिट्री मिशन बताया जा रहा है.

कितना खतरनाक CH-47 हेलीकॉप्टर

आपको बता दें कि जिस हेलीकॉप्टर को अमेरिकी सेना ने इस्तेमाल किया है वह CH-47 चिनूक है. इसे दुनिया के सबसे ताकतवर और भरोसेमंद सैन्य हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है. इसकी खतरनाक पहचान इसकी भारी वजन उठाने की क्षमता, लंबी उड़ान रेंज और हर हालात में ऑपरेशन करने की ताकत से बनती है. यह हेलीकॉप्टर एक बार में 10–12 टन तक का सामान या 40 से ज्यादा सैनिकों को ले जा सकता है. दो रोटर होने की वजह से यह तेज हवा, पहाड़ी इलाकों और युद्ध जैसे हालात में भी संतुलन बनाए रखता है. जरूरत पड़ने पर इसमें मशीन गन और डिफेंस सिस्टम भी लगाए जाते हैं, जिससे यह दुश्मन के इलाके में घुसकर सुरक्षित तरीके से मिशन पूरा कर सकता है.

यह भी पढ़ें: टेबल टिशू नहीं मिला तो फाड़ दी दूसरे की जींस, जेबों को रूमाल बना पोंछा मुंह

यूजर्स बोले, अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अमेरिका दुनिया में किसी भी देश को फतह करने का दम रखता है. एक और यूजर ने लिखा...दुनिया का एक ही राजा है और वो है अमेरिका. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अमेरिका की सैन्य ताकत का कोई मुकाबला नहीं है.

यह भी पढ़ें: "बन ठन चली देखो ऐ जाती रे" लड़की ने ऑफिस में डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स- वीडियो वायरल