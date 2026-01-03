मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका; इमोशनल हुए फैंस

Fans Emotional For Mohammed Shami: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया गया. रविवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान किया. फैंस उम्मीद लगा रहे थे कि 2026 की पहली सीरीज में शमी को मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले शमी का इग्नोर होना कहीं ना कहीं यह इशारा भी कर रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड उनसे आगे बढ़ चुका है और शायद यही शमी के इंटरनेशनल करियर की समाप्ति है. सोशल मीडिया पर भी शमी का चयन ना होने पर फैंस इमोशनल दिखाई दिए.

शमी को लेकर इमोशनल हुए फैंस

शमी को टीम इंडिया में ना देखकर फैंस सोशल मीडिया पर काफी इमोशनल दिखाई दिए. एक यूजर ने शमी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "आज के टीम सिलेक्शन से संकेत मिला कि मोहम्मद शमी के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का शायद यहीं अंत हो सकता है" इसी तरह भारतीय पेसर को लेकर फैंस काफी भावुक नजर आए.

Today's team selection gave us an indication that this might be the end of Mohammed Shami's journey in international cricket 💔 pic.twitter.com/xiVpkWxzuI — Sohel. (@SohelVkf) January 3, 2026

Where is Mohammed Shami??? Why are you guys doing injustice to him? pic.twitter.com/SQWsUlVOlR — Kusha Sharma  (@Kushacritic) January 3, 2026

Probably the end for Mohammed Shami in Intl.



Mohammed Shami not included in the ODI squad against New Zealand.#INDvsNZ pic.twitter.com/JU8FYZEFDW — 𝑺𝒉𝒆𝒃𝒂𝒔 (@Shebas_10dulkar) January 3, 2026

- Has the Indian team now moved on from Mohammed Shami?



- What could be the reason behind Shami not being selected?

pic.twitter.com/gWzhHMG31t — AYUSH MHATRE (PARODY) (@ayush_m255) January 3, 2026

BCCI and Shameless so-called Coach Gautam Gambhir dropped our best Bowler Mohammed Shami just to accommodate garbage like Harshit Rana and Prashidh Krishna. https://t.co/TyIoraIQc1 pic.twitter.com/bdP71ykJ2A — NiiK (@Niiki099) January 3, 2026

This man has crossed all limits of bias.

Mohammed Shami, who has been consistently performing well in domestic cricket, is having his career ruined by Ajit Agarkar due to politics. No legendary player plays as much domestic cricket as Shami has.💔#mohammadshami #bccl #INDvsNZ pic.twitter.com/xw96MDko5d — 𝐈𝐂𝐓 ᴬᵁᴿᴬ🇮🇳 (@AURAICTT) January 3, 2026

भारत के लिए शमी का पिछला मैच?

आपको बता दें कि शमी ने टीम इंडिया के लिए आखिरी मुकाबला 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के रूप में खेला था. गौर करने वाली बात यह है कि शमी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे. उन्होंने टूर्नामेंट में 9 विकेट चटकाए थे.

घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन जारी

गौर करने वाली बात यह है कि शमी मौजूदा वक्त में बंगाल के लिए विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं. 50 ओवर के इस टूर्नामेंट में शमी ने 5 मैचों में 11 विकेट चटका लिए हैं. इससे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शमी ने 7 मैचों में 16 विकेट अपने खाते में डाले थे. वहीं रणजी ट्रॉफी के मैचों में भी भारतीय पेसर ने कमाल का प्रदर्शन किया था. इतना सब करने के बाद भी शमी को नहीं चुना गया, जिससे कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर समाप्त हो गया है.