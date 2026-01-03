हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका; इमोशनल हुए फैंस

मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका; इमोशनल हुए फैंस

Mohammed Shami: मोहम्मद शमी को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा नहीं बनाया गया, जिसके बाद उनके इंटरनेशनल करियर समाप्त होने की चर्चा तेज हो गई.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 03 Jan 2026 09:09 PM (IST)
Preferred Sources

Fans Emotional For Mohammed Shami: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया गया. रविवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान किया. फैंस उम्मीद लगा रहे थे कि 2026 की पहली सीरीज में शमी को मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले शमी का इग्नोर होना कहीं ना कहीं यह इशारा भी कर रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड उनसे आगे बढ़ चुका है और शायद यही शमी के इंटरनेशनल करियर की समाप्ति है. सोशल मीडिया पर भी शमी का चयन ना होने पर फैंस इमोशनल दिखाई दिए.

शमी को लेकर इमोशनल हुए फैंस 

शमी को टीम इंडिया में ना देखकर फैंस सोशल मीडिया पर काफी इमोशनल दिखाई दिए. एक यूजर ने शमी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "आज के टीम सिलेक्शन से संकेत मिला कि मोहम्मद शमी के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का शायद यहीं अंत हो सकता है" इसी तरह भारतीय पेसर को लेकर फैंस काफी भावुक नजर आए.

भारत के लिए शमी का पिछला मैच?

आपको बता दें कि शमी ने टीम इंडिया के लिए आखिरी मुकाबला 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के रूप में खेला था. गौर करने वाली बात यह है कि शमी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे. उन्होंने टूर्नामेंट में 9 विकेट चटकाए थे.

घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन जारी 

गौर करने वाली बात यह है कि शमी मौजूदा वक्त में बंगाल के लिए विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं. 50 ओवर के इस टूर्नामेंट में शमी ने 5 मैचों में 11 विकेट चटका लिए हैं. इससे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शमी ने 7 मैचों में 16 विकेट अपने खाते में डाले थे. वहीं रणजी ट्रॉफी के मैचों में भी भारतीय पेसर ने कमाल का प्रदर्शन किया था. इतना सब करने के बाद भी शमी को नहीं चुना गया, जिससे कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर समाप्त हो गया है.

Published at : 03 Jan 2026 09:05 PM (IST)
Tags :
INDIAN CRICKET TEAM IND VS NZ MOHAMMED SHAMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Riots: उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत मिलेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सुनाएगा फैसला  
Delhi Riots: उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत मिलेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सुनाएगा फैसला  
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गौंडा: 'शाहरुख खान की सोच को मैं...', बांग्लादेशी खिलाड़ी के विवाद पर BJP सांसद का बड़ा बयान
गौंडा: 'शाहरुख खान की सोच को मैं...', बांग्लादेशी खिलाड़ी के विवाद पर BJP सांसद का बड़ा बयान
साउथ सिनेमा
'पहले ही पता था ये फ्लॉप होगी', विजय देवरकोंडा की 'किंगडम' पर बोले डायरेक्टर, कहा- 'अब सीक्वल नहीं बनाएंगे'
विजय देवरकोंडा की 'किंगडम 2' हुई कैंसिल, डायरेक्टर बोले- 'अब सीक्वल नहीं बनाएंगे'
विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर चीन का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर चीन का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 💍नूपुर-सटेबिन की सगाई का वायरल पल, फैंस पूछ रहे-कृति कब देंगी गुड न्यूज़?(03.01.2026)
अमेरिका का हमला...दहल उठा वेनेजुएला | VENEZUELA | America
Shahrukh Khan IPL Controversy: KKR को मुस्तफिजुर का रिप्लेसमेंट मिलेगा! | ABP Report
Mahadangal: शाहरुख खान हटे पीछे, 'सनातनी' जीते! | Shahrukh Khan IPL Controversy | ABP News
Venezuela Blast: वेनेजुएला में लगा आपातकाल, बोले राष्ट्रपति डटकर करेंगे मुकाबला । Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Riots: उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत मिलेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सुनाएगा फैसला  
Delhi Riots: उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत मिलेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सुनाएगा फैसला  
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गौंडा: 'शाहरुख खान की सोच को मैं...', बांग्लादेशी खिलाड़ी के विवाद पर BJP सांसद का बड़ा बयान
गौंडा: 'शाहरुख खान की सोच को मैं...', बांग्लादेशी खिलाड़ी के विवाद पर BJP सांसद का बड़ा बयान
साउथ सिनेमा
'पहले ही पता था ये फ्लॉप होगी', विजय देवरकोंडा की 'किंगडम' पर बोले डायरेक्टर, कहा- 'अब सीक्वल नहीं बनाएंगे'
विजय देवरकोंडा की 'किंगडम 2' हुई कैंसिल, डायरेक्टर बोले- 'अब सीक्वल नहीं बनाएंगे'
विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर चीन का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर चीन का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
संजू सैमसन ने शतक लगाकर ठोका दावा, क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मिलेगा मौका?
संजू सैमसन ने शतक लगाकर ठोका दावा, क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मिलेगा मौका?
विश्व
'राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिका के कब्जे में', वेनेजुएला पर एयरस्ट्राइक के बाद डोनाल्ड ट्रंप का दावा
'राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिका के कब्जे में', वेनेजुएला पर एयरस्ट्राइक के बाद ट्रंप का दावा
नौकरी
JSSC Jail Warder Bharti 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मौका ,जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन ?
10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मौका ,जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन ?
ट्रेंडिंग
Video: फ्री सर्विस मांगने पर भारतीय शख्स की थाईलैंड में पिटाई, बॉयगर्ल ने जमकर कूटा- वीडियो वायरल
फ्री सर्विस मांगने पर भारतीय शख्स की थाईलैंड में पिटाई, बॉयगर्ल ने जमकर कूटा- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget