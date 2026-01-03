गौंडा: 'शाहरुख खान की सोच को मैं...', बांग्लादेशी खिलाड़ी के विवाद पर BJP सांसद का बड़ा बयान

गोंडा के पूर्व WFI चीफ बृजभूषण शरणसिंह के निर्देशन में नंदनी निकेतन में बीते 1 जनवरी से 8 जनवरी तक चलने वाली राष्ट्रकथा में सद्गुरु रितेश्वर महाराज अपने कथा से लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं. राष्ट्र कथा में लगातार बीजेपी के मंत्री शामिल हो रहे हैं. इस कथा में शामिल होने के लिए बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल भी पहुंचे हैं. बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल राष्ट्र कथा में शामिल होने के बाद उन्होंने शाहरुख खान की टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर प्रतिक्रिया दी है.

इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं अभिनेता शाहरुख खान की इस सोच को बेहतर नहीं मानता हूं. यह देशहित में उचित नहीं है. वर्तमान घटनाक्रम को देखते हुए निश्चित रूप से इनको बांग्लादेश के खिलाड़ी को नहीं लेना चाहिए.

बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर क्या बोले सांसद?

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और शाहरुख खान द्वारा बांग्लादेशी खिलाड़ी को लिए जाने को लेकर जगदंबिका पाल ने कहा कि जिस तरीके से बांग्लादेश के घटनाक्रम हुए आज पूरी दुनिया बांग्लादेश के खिलाफ है. बांग्लादेश को लेकर के जिस तरह से भारत की सरकार ने उनके हाई कमिश्नर को तलब किया.

उन्होंने आगे कहा कि यहां तक कि भारत के विदेश मंत्री खुद गए और वहां के मोहम्मद यूनुस को कहना पड़ रहा है कि हम अपने अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा देंगे. आज भारत का ये दबाव है, भारत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है.

विपक्ष पर जमकर बरसे जगदंबिका पाल

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा किए गए बाटी चोखा के कार्यक्रम को लेकर जगदंबिका पाल ने कहा कि मुझे लगता है कि वो कुटुंब की बात करें सबसे ज्यादा बात पीडीए (PDA) की करते हैं तो उनका पीडीए क्या है. अगर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह थे तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं.

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का पीडीए क्या है अगर इंदिरा गांधी थीं, जवाहरलाल नेहरू थे तो सोनिया गांधी थीं फिर राहुल हैं. तो इससे साफ है कि ये एक चाहे कुटुंब की बात करें, पीडीए की बात करें ये केवल एक आर्टिफिशियल दिखावा है.

अखिलेश के पीडीए पर जमकर साधा निशाना

पीडीए अगर सही मायने में आप कहेंगे तो पीडीए का उदाहरण पंकज चौधरी हैं. पीडीए पर उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है. तो अब ये अगर अखिलेश यादव के पास कोई एजेंडा नहीं है. रोज सुबह उठकर किसी चीज पर एक ट्वीट कर देना.

उन्होंने कहा कि मुझे लगता है लोकसभा में इन लोगों के पास एसआईआर के सिवा कोई मुद्दा नहीं था. और उसके बाद वंदे मातरम पर चर्चा हुई जिस पर गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब देना शुरू किया तो वॉकआउट कर गए. वंदे मातरम का विरोध उनकी पार्टी के शफीकुर्रहमान बर्क भी करते थे. वो वंदे मातरम पर खड़े नहीं होते थे और बाहर चले जाते थे.

करण भूषण ने किया कथा में स्वागत

गोंडा के नंदनी निकेतन में कैसरगंज से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने जगदंबिका पाल का स्वागत किया. जगदंबिका पाल करीब एक घंटे तक राष्ट्र कथा महोत्सव में शामिल होकर सद्गुरु रितेश्वर महाराज द्वारा कही जा रही राष्ट्र उत्थान और छात्र उत्थान को लेकर के कथा को सुना है.

राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा इंदौर में 15 लोगों की मौत पर दिए गए बयान पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस तरह का बयान दे रहे हैं. आज वहां जो हुआ है नगर निगम के कमिश्नर हटाए गए. कितने लोग निलंबित हुए हैं और कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी की मानसिकता एक लाइन में बता दूं कि अगर वो कोलंबिया जाएंगे, विदेश जाएंगे, तो विदेश जाकर केवल भारत की आलोचना करते हैं.