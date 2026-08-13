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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAirtel 299 Plan Discontinued: एयरटेल ने दिया झटका, बंद हुआ ये सस्ता प्लान- अब देने होंगे 349

Airtel 299 Plan Discontinued: एयरटेल ने दिया झटका, बंद हुआ ये सस्ता प्लान- अब देने होंगे 349

Airtel 299 Plan Discontinued: एयरटेल ने 299 रुपये वाला सबसे सस्ता अनलिमिटेड प्लान बंद कर दिया है. अब ग्राहकों को इसी सुविधा के लिए 349 रुपये खर्च करने होंगे.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 13 Aug 2026 04:57 PM (IST)
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Airtel 299 Plan Discontinued: अगर आप भी एयरटेल कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए जरूरी साबित हो सकती है. बता दें कि टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा झटका दिया है. कंपनी ने अपना सबसे सस्ता अनलिमिटेड प्रीपेड रिचार्ज प्लान बंद कर दिया है. यानी अब ग्राहकों को जो प्लान सस्ते में मिल जाता था उसको खरीदने के लिए अब पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. ऐसे में आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी कि सबसे सस्ते प्लान यानी 299 रुपये में मिलने वाले प्लान पर कितना असर पड़ा है.

299 रुपये वाला प्लान हुआ बंद

एयरटेल ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सर्किल में अपने सबसे किफायती अनलिमिटेड प्रीपेड रिचार्ज प्लान 299 को बंद कर दिया है. यह प्लान पिछले साल कीमत बढ़ने के बाद लॉन्च हुआ था और करीब एक साल चलने के बाद अब ये प्लान खत्म हो गया है. कंपनी ने इस प्लान को अपनी आधिकारिक वेबसाइट और एयरटेल थैंक्स ऐप से हटा दिया. इस बात की जानकारी यूजर को तब मिली जब सोशल मीडिया पर टिप्स्टर्स ने सबसे पहले इस बदलाव की जानकारी दी, जिसके बाद यह खबर तेजी से फैल गई.

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अब 349 रुपये बनेगा सबसे सस्ता विकल्प

अब सवाल आता है कि 299 रुपये का प्लान हटने के बाद अब कौन सा प्लान होगा जो सबसे सस्ता कहलाएगा, तो ऐसे में आपको बता दें कि अब 349 रुपये का प्लान एयरटेल का सबसे सस्ता अनलिमिटेड रिचार्ज विकल्प बन गया है. जिसके अंदर यूजर्स को 28 दिनों की वैधता के साथ रोज 2 GB हाई स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS मिलेंगे. यानी अगर पहले किसी यूजर को अनलिमिटेड बेनिफिट्स के लिए सिर्फ 299 रुपये खर्च करने पड़ते थे, तो अब उसे इसी तरह की सुविधा पाने के लिए 50 रुपये ज्यादा देने होंगे. अच्छी बात ये है कि कंपनी यूजर्स को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दे रही है, जैसे कि म्यूजिक और एंटरटेनमेंट सब्सक्रिप्शन जैसी सुविधाएं, ताकि यूजर्स को महंगे प्लान का एहसास कम हो और वो इसे आसानी से अपना लें.

हालांकि इतना सब मिलने के बाद भी बढ़ती कीमत का असर उन लोगों पर ज्यादा पड़ेगा जो कम बजट में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा की सुविधा चाहते थे. खासतौर पर स्टूडेंट्स और शहर में रहने वाले लोगों के लिए क्योंकि उनके लिए ये कोई छोटी बात नहीं होगी कि महीने का 50 रुपये एक्स्ट्रा उनके अकाउंट से जाएगा. क्योंकि ऐसे लोगों के लिए अगर 10 रुपये का भी फायदा या नुकसान होता है तो इनको फर्क पड़ता और यहां पर बात 50 रुपये की है.

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Published at : 13 Aug 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
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