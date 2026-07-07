Play Store की ये 4 Hidden Settings हर Android यूजर को पता होनी चाहिए! बढ़ जाएगी सेफ्टी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अनचाहे सब्सक्रिप्शन रद्द कर ऑटो-पेमेंट से बचें।

Tech Tips: आज ज्यादातर लोग गूगल प्ले स्टोर को सिर्फ ऐप डाउनलोड करने का जरिया समझते हैं. लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है. दरअसल, गूगल प्ले स्टोर में ऐप डाउनलोड करने के साथ-साथ ऐसे कई फीचर्स मौजूद हैं जो आपके स्मार्टफोन की सुरक्षा को बढ़ा देते हैं. इसके अलावा इन फीचर्स को ऑन करके आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं. आइए जानते हैं प्ले स्टोर के ऐसे फीचर्स जो हर एंड्रॉयड यूजर्स को पता होना जरूरी है.

Activity Tracking को करें बंद

अगर आपको ऐसा लगता है कि Google आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी के आधार पर आपको ऐड्स दिखा रहा है तो आप इस चीज को बंद भी कर सकते हैं. इससे आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी और कम पर्सनलाइज्ड ऐड्स दिखाई देंगे. इसके लिए Google Account की Data & Privacy सेटिंग में जाना है. इसके बाद Ad Personalization को बंद करें. जरूरत हो तो Web & App Activity को भी Disable कर सकते हैं.

खतरनाक ऐप्स से बचाएगा Play Protect

आपको बता दें कि Play Protect Google का इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर है जो आपके फोन में मौजूद ऐप्स को समय-समय पर स्कैम करता है. इस फीचर की मदद से आपको ऐप्स में मौजूद वायरस या मैलवेयर का अलर्ट मिल जाता है. साथ ही ये फीचर आपको ज्यादा खतरनाक ऐप से बचाता है और उन्हें डिलीट करने की सलाह भी देता है. इस फीचर को ऑन करने के लिए Google Play Store खोलें. इसके बाद अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें. यहां Play Protect में जाएं. Scan apps with Play Protect को Enable कर दें. इससे आपका फोन पहले से ज्यादा सुरक्षित रहेगा.

इन ऐप्स का बचा हुआ डेटा हटाएं

अक्सर देखा गया है कि जब भी आप कोई ऐप को अनइंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद उस ऐप का कुछ डेटा फोन में ही स्टोर रहता है. इससे फोन में कचरा जमा हो जाता है. इसीलिए कोई भी ऐप अनइंस्टॉल करने के बाद उसका बचा हुआ डेटा भी डिलीट कर देना चाहिए. ऐसा करने के लिए आपको Play Store और Google अकाउंट की सेटिंग्स में जाकर पुराने और इस्तेमाल न होने वाले ऐप्स का डेटा हटाकर स्टोरेज को मैनेज करना होगा. इससे आपका अकाउंट भी साफ-सुथरा रहेगा और बेकार डेटा जमा नहीं होगा.

कैंसिल करें बेकार Subscriptions

कई बार हम किसी ऐप का फ्री ट्रायल लेते हैं या सब्सक्रिप्शन खरीद लेते हैं और बाद में उसे भूल जाते हैं. ऐसे में हर महीने या साल आपके अकाउंट से पैसे कटते रहते हैं. इसे चेक करने के लिए Play Store खोलें. प्रोफाइल आइकन पर टैप करें. Payments & Subscriptions में जाएं. Subscriptions खोलें. अब यहां पर आप जिन सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें तुरंत Cancel कर दें. इससे अनचाहे ऑटो-पेमेंट से बचा जा सकता है.

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