हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीPlay Store की ये 4 Hidden Settings हर Android यूजर को पता होनी चाहिए! बढ़ जाएगी सेफ्टी

Play Store की ये 4 Hidden Settings हर Android यूजर को पता होनी चाहिए! बढ़ जाएगी सेफ्टी

Tech Tips: Google आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी के आधार पर आपको ऐड्स दिखा रहा है तो आप इस चीज को बंद भी कर सकते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 07 Jul 2026 11:52 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अनचाहे सब्सक्रिप्शन रद्द कर ऑटो-पेमेंट से बचें।

Tech Tips: आज ज्यादातर लोग गूगल प्ले स्टोर को सिर्फ ऐप डाउनलोड करने का जरिया समझते हैं. लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है. दरअसल, गूगल प्ले स्टोर में ऐप डाउनलोड करने के साथ-साथ ऐसे कई फीचर्स मौजूद हैं जो आपके स्मार्टफोन की सुरक्षा को बढ़ा देते हैं. इसके अलावा इन फीचर्स को ऑन करके आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं. आइए जानते हैं प्ले स्टोर के ऐसे फीचर्स जो हर एंड्रॉयड यूजर्स को पता होना जरूरी है.

Activity Tracking को करें बंद

अगर आपको ऐसा लगता है कि Google आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी के आधार पर आपको ऐड्स दिखा रहा है तो आप इस चीज को बंद भी कर सकते हैं. इससे आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी और कम पर्सनलाइज्ड ऐड्स दिखाई देंगे. इसके लिए Google Account की Data & Privacy सेटिंग में जाना है. इसके बाद Ad Personalization को बंद करें. जरूरत हो तो Web & App Activity को भी Disable कर सकते हैं.

खतरनाक ऐप्स से बचाएगा Play Protect

आपको बता दें कि Play Protect Google का इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर है जो आपके फोन में मौजूद ऐप्स को समय-समय पर स्कैम करता है. इस फीचर की मदद से आपको ऐप्स में मौजूद वायरस या मैलवेयर का अलर्ट मिल जाता है. साथ ही ये फीचर आपको ज्यादा खतरनाक ऐप से बचाता है और उन्हें डिलीट करने की सलाह भी देता है. इस फीचर को ऑन करने के लिए Google Play Store खोलें. इसके बाद अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें. यहां Play Protect में जाएं. Scan apps with Play Protect को Enable कर दें. इससे आपका फोन पहले से ज्यादा सुरक्षित रहेगा.

इन ऐप्स का बचा हुआ डेटा हटाएं

अक्सर देखा गया है कि जब भी आप कोई ऐप को अनइंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद उस ऐप का कुछ डेटा फोन में ही स्टोर रहता है. इससे फोन में कचरा जमा हो जाता है. इसीलिए कोई भी ऐप अनइंस्टॉल करने के बाद उसका बचा हुआ डेटा भी डिलीट कर देना चाहिए. ऐसा करने के लिए आपको Play Store और Google अकाउंट की सेटिंग्स में जाकर पुराने और इस्तेमाल न होने वाले ऐप्स का डेटा हटाकर स्टोरेज को मैनेज करना होगा. इससे आपका अकाउंट भी साफ-सुथरा रहेगा और बेकार डेटा जमा नहीं होगा.

कैंसिल करें बेकार Subscriptions

कई बार हम किसी ऐप का फ्री ट्रायल लेते हैं या सब्सक्रिप्शन खरीद लेते हैं और बाद में उसे भूल जाते हैं. ऐसे में हर महीने या साल आपके अकाउंट से पैसे कटते रहते हैं. इसे चेक करने के लिए Play Store खोलें. प्रोफाइल आइकन पर टैप करें. Payments & Subscriptions में जाएं. Subscriptions खोलें. अब यहां पर आप जिन सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें तुरंत Cancel कर दें. इससे अनचाहे ऑटो-पेमेंट से बचा जा सकता है.

यह भी पढ़ें:

धड़ाम से गिर गई Google Pixel 10 की कीमत! Amazon सेल में मात्र इतने रुपये में खरीदने का मौका

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 07 Jul 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
Google Play Store Tech Tips TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Play Store की ये 4 Hidden Settings हर Android यूजर को पता होनी चाहिए! बढ़ जाएगी सेफ्टी
Play Store की ये 4 Hidden Settings हर Android यूजर को पता होनी चाहिए! बढ़ जाएगी सेफ्टी
टेक्नोलॉजी
क्या ई-रिक्शा की तरह ऐप से बंद हो सकता है ATM? नए वीडियो ने फैलाई सनसनी
क्या ई-रिक्शा की तरह ऐप से बंद हो सकता है ATM? नए वीडियो ने फैलाई सनसनी
टेक्नोलॉजी
WhatsApp ओपन करते ही चल जाएगा पता कौन है ऑनलाइन, आ रहा यह धाकड़ फीचर
WhatsApp ओपन करते ही चल जाएगा पता कौन है ऑनलाइन, आ रहा यह धाकड़ फीचर
टेक्नोलॉजी
...तो इसलिए फोल्डेबल फोन पर इतना पैसा खर्च करते हैं लोग, सामने आ गया राज
...तो इसलिए फोल्डेबल फोन पर इतना पैसा खर्च करते हैं लोग, सामने आ गया राज
Advertisement

वीडियोज

Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.
Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिस्तर से गिरने की कहानी निकली झूठी, 11 महीने की बच्ची की मौत बनी मर्डर मिस्ट्री, पिता गिरफ्तार
बिस्तर से गिरने की कहानी निकली झूठी, 11 महीने की बच्ची की मौत बनी मर्डर मिस्ट्री, पिता गिरफ्तार
राजस्थान
जयपुर में खतरनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने पूरे परिवार को कुचला, 3 बच्चों की मौत, उड़े चीथड़े
जयपुर में खतरनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने पूरे परिवार को कुचला, 3 बच्चों की मौत, उड़े चीथड़े
ओटीटी
'मेरा पति है, 50 अफेयर करे मेरी प्रॉब्लम...तुझे क्या' शिल्पा शिंदे पर भड़कीं सुनीता आहूजा
'मेरा पति है, 50 अफेयर करे मेरी प्रॉब्लम...तुझे क्या' शिल्पा शिंदे पर भड़कीं सुनीता आहूजा
क्रिकेट
India vs England 3rd T20: करो या मरो की जंग में कैसी होगी प्लेइंग XI? जानें पिच और मौसम का हाल
India vs England 3rd T20: करो या मरो की जंग में कैसी होगी प्लेइंग XI? जानें पिच और मौसम का हाल
विश्व
जिस 'कट्टर दुश्मन' से 8 साल तक लड़ी खूनी जंग, उसी की धरती पर खामेनेई का शव ले जाएगा ईरान
जिस 'कट्टर दुश्मन' से 8 साल तक लड़ी खूनी जंग, उसी की धरती पर खामेनेई का शव ले जाएगा ईरान
महाराष्ट्र
Maharashtra Rain Live: महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी, नासिक में बादल फटने की चेतावनी; पवई में दिखा मगरमच्छ
Live: महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी, नासिक में बादल फटने की चेतावनी; पवई में दिखा मगरमच्छ
ट्रैवल
Difference Between Mumbai And Delhi: विदेशी ट्रैवलर्स ने दिल्ली को क्यों दिए '0' नंबर? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
विदेशी ट्रैवलर्स ने दिल्ली को क्यों दिए '0' नंबर? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
ऑटो
BS3 और BS4 कार वालों के लिए ये जानना बेहद जरूरी, E20 फ्यूल से गाड़ी पर क्या पड़ेगा असर?
BS3 और BS4 कार वालों के लिए ये जानना बेहद जरूरी, E20 फ्यूल से गाड़ी पर क्या पड़ेगा असर?
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
ABP NEWS
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
ABP NEWS
एक पल की देरी से बड़ा हादसा हो गया, स्कूटर नीचे कुचला गया।
एक पल की देरी से बड़ा हादसा हो गया, स्कूटर नीचे कुचला गया।
Embed widget