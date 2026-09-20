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PC में Malware है या नहीं? एक आसान तरीके से चुटकियों में चल जाएगा पता
PC में Malware है या नहीं, अब आसानी से पता लगाया जा सकता है. आइए जानते हैं वह आसान तरीका जिससे चुटकियों में अपने कंप्यूटर की सुरक्षा जांच सकते हैं.
अगर आपका कंप्यूटर अचानक पहले के मुकाबले धीमा हो गया है, बार-बार फ्रीज हो रहा है या Task Manager में कुछ अनजान Processes नजर आ रहे हैं तो इसे नजरअंदाज न करें. ये Malware यानी खतरनाक सॉफ्टवेयर के संकेत हो सकते हैं. आजकल Malware हमेशा स्क्रीन पर पॉप-अप दिखाकर अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं करता है बल्कि कई बार चुपचाप आपके डेटा और पर्सनल जानकारी को निशाना बनाता है. ऐसे में PC को चेक करने के लिए किसी महंगे एंटीवायरस की जरूरत जरूरी नहीं है. Windows में मौजूद Microsoft Defender और कुछ भरोसेमंद ऑन-डिमांड स्कैनर आपकी मदद कर सकते हैं.
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Published at : 20 Sep 2026 03:54 PM (IST)
Tags :PC TECH NEWS HINDI
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