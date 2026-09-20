PC में Malware है या नहीं? एक आसान तरीके से चुटकियों में चल जाएगा पता

Windows 11 में Microsoft Defender पहले से मौजूद होता है. इसे Start Menu में Windows Security सर्च करके खोला जा सकता है. यहां Virus & threat protection सेक्शन में जाकर आप अपने PC की सुरक्षा कंडिशन देख सकते हैं. Defender समय-समय पर सिस्टम को स्कैन करता है. Protection history में यह भी देखा जा सकता है कि पिछले दिनों किसी संदिग्ध फाइल या एक्टिविटी पर Windows ने क्या कार्रवाई की. वहीं Allowed threats सेक्शन में उन आइटम्स की जानकारी मिलती है जिन्हें पहले परमिशन दी गई है. अगर यहां कोई अनजान चीज दिखाई दे तो उसे चेक करना जरूरी है.