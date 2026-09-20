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PC में Malware है या नहीं? एक आसान तरीके से चुटकियों में चल जाएगा पता

PC में Malware है या नहीं, अब आसानी से पता लगाया जा सकता है. आइए जानते हैं वह आसान तरीका जिससे चुटकियों में अपने कंप्यूटर की सुरक्षा जांच सकते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 20 Sep 2026 03:54 PM (IST)
PC में Malware है या नहीं, अब आसानी से पता लगाया जा सकता है. आइए जानते हैं वह आसान तरीका जिससे चुटकियों में अपने कंप्यूटर की सुरक्षा जांच सकते हैं.

अगर आपका कंप्यूटर अचानक पहले के मुकाबले धीमा हो गया है, बार-बार फ्रीज हो रहा है या Task Manager में कुछ अनजान Processes नजर आ रहे हैं तो इसे नजरअंदाज न करें. ये Malware यानी खतरनाक सॉफ्टवेयर के संकेत हो सकते हैं. आजकल Malware हमेशा स्क्रीन पर पॉप-अप दिखाकर अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं करता है बल्कि कई बार चुपचाप आपके डेटा और पर्सनल जानकारी को निशाना बनाता है. ऐसे में PC को चेक करने के लिए किसी महंगे एंटीवायरस की जरूरत जरूरी नहीं है. Windows में मौजूद Microsoft Defender और कुछ भरोसेमंद ऑन-डिमांड स्कैनर आपकी मदद कर सकते हैं.

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Windows 11 में Microsoft Defender पहले से मौजूद होता है. इसे Start Menu में Windows Security सर्च करके खोला जा सकता है. यहां Virus & threat protection सेक्शन में जाकर आप अपने PC की सुरक्षा कंडिशन देख सकते हैं. Defender समय-समय पर सिस्टम को स्कैन करता है. Protection history में यह भी देखा जा सकता है कि पिछले दिनों किसी संदिग्ध फाइल या एक्टिविटी पर Windows ने क्या कार्रवाई की. वहीं Allowed threats सेक्शन में उन आइटम्स की जानकारी मिलती है जिन्हें पहले परमिशन दी गई है. अगर यहां कोई अनजान चीज दिखाई दे तो उसे चेक करना जरूरी है.
Windows 11 में Microsoft Defender पहले से मौजूद होता है. इसे Start Menu में Windows Security सर्च करके खोला जा सकता है. यहां Virus & threat protection सेक्शन में जाकर आप अपने PC की सुरक्षा कंडिशन देख सकते हैं. Defender समय-समय पर सिस्टम को स्कैन करता है. Protection history में यह भी देखा जा सकता है कि पिछले दिनों किसी संदिग्ध फाइल या एक्टिविटी पर Windows ने क्या कार्रवाई की. वहीं Allowed threats सेक्शन में उन आइटम्स की जानकारी मिलती है जिन्हें पहले परमिशन दी गई है. अगर यहां कोई अनजान चीज दिखाई दे तो उसे चेक करना जरूरी है.
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सिर्फ Quick Scan पर निर्भर रहने के बजाय जरूरत पड़ने पर Scan options > Full scan चुनें. यह PC की ज्यादा फाइलों और जगहों को चेक करता है, इसलिए इसमें काफी समय लग सकता है. अगर Full Scan के बाद भी आपको कंप्यूटर में कुछ संदिग्ध लगता है तो Microsoft Defender Antivirus Offline scan इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें PC रीस्टार्ट होकर Windows Recovery Environment में स्कैन करता है. यह उन खतरों को खोजने में मदद कर सकता है जो नॉर्मल Windows environment में खुद को छिपाने की कोशिश करते हैं.
सिर्फ Quick Scan पर निर्भर रहने के बजाय जरूरत पड़ने पर Scan options > Full scan चुनें. यह PC की ज्यादा फाइलों और जगहों को चेक करता है, इसलिए इसमें काफी समय लग सकता है. अगर Full Scan के बाद भी आपको कंप्यूटर में कुछ संदिग्ध लगता है तो Microsoft Defender Antivirus Offline scan इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें PC रीस्टार्ट होकर Windows Recovery Environment में स्कैन करता है. यह उन खतरों को खोजने में मदद कर सकता है जो नॉर्मल Windows environment में खुद को छिपाने की कोशिश करते हैं.
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अगर Defender को कोई खतरा नहीं मिला लेकिन समस्या बनी हुई है तो Malwarebytes जैसे ऑन-डिमांड स्कैनर से दूसरी जांच की जा सकती है. इसका फ्री वर्जन जरूरत पड़ने पर मैनुअल स्कैन चलाने का फीचर देता है. इसमें Quick Scan के अलावा Custom Scan और Deep Scan जैसे ऑप्शन भी मिल जाते हैं.
अगर Defender को कोई खतरा नहीं मिला लेकिन समस्या बनी हुई है तो Malwarebytes जैसे ऑन-डिमांड स्कैनर से दूसरी जांच की जा सकती है. इसका फ्री वर्जन जरूरत पड़ने पर मैनुअल स्कैन चलाने का फीचर देता है. इसमें Quick Scan के अलावा Custom Scan और Deep Scan जैसे ऑप्शन भी मिल जाते हैं.
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अगर कोई संदिग्ध फाइल मिलती है तो उसे Quarantine या Delete करने का ऑप्शन भी दिया जाता है. Malwarebytes का AdwCleaner भी Adware और इसी तरह के अनचाहे सॉफ्टवेयर को खोजने में मदद कर सकता है.
अगर कोई संदिग्ध फाइल मिलती है तो उसे Quarantine या Delete करने का ऑप्शन भी दिया जाता है. Malwarebytes का AdwCleaner भी Adware और इसी तरह के अनचाहे सॉफ्टवेयर को खोजने में मदद कर सकता है.
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अगर Malware नॉर्मल तरीके से हट नहीं रहा है तो PC को Safe Mode में शुरू करके स्कैन करना मददगार साबित हो सकता है. इसके अलावा Microsoft का Malicious Software Removal Tool भी आम Malware को पहचानने और हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.
अगर Malware नॉर्मल तरीके से हट नहीं रहा है तो PC को Safe Mode में शुरू करके स्कैन करना मददगार साबित हो सकता है. इसके अलावा Microsoft का Malicious Software Removal Tool भी आम Malware को पहचानने और हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.
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अगर Defender और दूसरे भरोसेमंद स्कैनर में कोई खतरा नहीं मिलता है तो PC के साफ होने की संभावना काफी बढ़ जाती है. लेकिन केवल Antivirus पर निर्भर रहना ही काफी नहीं होता है. अनजान Email Attachments, संदिग्ध Download Websites, Fake Security Alerts और Phishing Links से बचना भी उतना ही जरूरी होता है.
अगर Defender और दूसरे भरोसेमंद स्कैनर में कोई खतरा नहीं मिलता है तो PC के साफ होने की संभावना काफी बढ़ जाती है. लेकिन केवल Antivirus पर निर्भर रहना ही काफी नहीं होता है. अनजान Email Attachments, संदिग्ध Download Websites, Fake Security Alerts और Phishing Links से बचना भी उतना ही जरूरी होता है.
Published at : 20 Sep 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
PC TECH NEWS HINDI

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