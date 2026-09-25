'जिनपिंग- ट्रंप के बीच रिश्ते से जलन नहीं..', रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान

शी जिनपिंग के अमेरिका के दौरे के बीच पुतिन ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने यूक्रेन के साथ जारी युद्ध को लेकर कहा है कि शांतिपूर्ण समाधान के सभी प्रस्ताव विचार के लिए मौजूद हैं. लेकिन रूस को अभी भी यह सोचना होगा कि उसके हित में क्या है?

पुतिन ने कहा है कि उन्हें शी जिनपिंग और ट्रंप के रिश्तों से किसी तरह की कोई समस्या नहीं है. साफ शब्दों में कहें तो कोई जलन नहीं है लेकिन यूरोप के आक्रामक गुट रूस के डेवलपमेंट को रोकने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल मोहरे के तौर पर करना चाहते हैं.

President Putin takes the stage at the United Cultures Forum in St. Petersburg pic.twitter.com/RzUNCMvDZH — RTRussia (@RT_Russia_) September 25, 2026

क्रेमलिन से आए पुतिन के बयान ने कहा है कि रूस यूरोप के साथ युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा है. इसके लिए किसी तरह की वजह या आधार नहीं है. कीव की बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों के जवाब में रूस की प्रतिक्रिया को महसूस करना चाहिए. साथ ही यह समझना चाहिए कि उकसावे और हालात को और बिगाड़ने से उसे कोई फायदा नहीं होगा.

पुतिन ने कहा है कि रूस चुनाव के बाद कीव के साथ बातचीत फिर से शुरू करने को तैयार था, लेकिन यूक्रेन ने मॉस्को पर हमला करने की कोशिश की और वोटिंग सेंटर को निशाना बनाते हुए हमला किया.

यूक्रेन के चीफ ऑफ स्टाफ ने पुतिन को लेकर क्या कहा?

इधर, न्यूज फोर्स को दिए एक इंटरव्यू में यूक्रेन के चीफ ऑफ स्टाफ किरिलो बुदानोव ने कहा है कि अगर पुतिन के साथ कोई असली त्रिपक्षीय बैठक होती है, तो रूस असल में सिर्फ एक देश की बात मानेगा, वो है अमेरिका और अब पुतिन कह रहे हैं कि वह इस पर विचार कर रहे हैं. उन्होंने कहा है कि ट्रंप ही पुतिन को बातचीत की टेबल पर ला सकते हैं, साथ ही हैरानी जताते हुए कहा है कि क्या यह सच में युद्ध के अंत की शुरुआत हो सकती है?