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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'आतंकवादी देश मुझसे पूछ रहा सवाल', पाकिस्तानी पत्रकार को जयशंकर ने दिखाया आईना

'आतंकवादी देश मुझसे पूछ रहा सवाल', पाकिस्तानी पत्रकार को जयशंकर ने दिखाया आईना

संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान एस जयशंकर ने आतंकवाद से जुड़े सवाल पर पाकिस्तान जर्नलिस्ट को करारा जवाब दिया. उन्होंने गल्फ, रेड सी और ब्लैक सी में कार्गो शिप पर हो रहे हमले का मुद्दा भी उठाया.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 25 Sep 2026 09:19 PM (IST)
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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार (25 सितंबर 2026) को आतंकवाद के बारे में सवाल पूछने वाले पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को आईना दिखाया. संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) सत्र के दौरान लाइबेरिया की सारा बेसोलो न्यांती के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय, एक पाकिस्तानी पत्रकार ने आतंकवाद से जुड़ा सवाल पूछा. इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, 'एक आतंकवादी देश मुझसे यह सवाल पूछ रहा है.'

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा बार-बार उठाया है और पाकिस्तान पर आतंकवादी ग्रुप को समर्थन देने का आरोप लगाया है. ये पहली बार नहीं है जब जयशंकर ने आतंकवाद पर पाकिस्तानी पत्रकारों के सवालों का करारा जवाब दिया. इससे पहले हुई एक बातचीत के दौरान पाकिस्तानी पत्रकार ने एस जयशंकर से पूछा कि दक्षिण एशिया में नई दिल्ली, काबुल और पाकिस्तान सहित कई स्थानों से निकलने वाले आतंकवाद को कब तक देखा जाता रहेगा और यह क्षेत्र कब तक युद्ध की स्थिति में रहेगा. इसके जवाब में जयशंकर ने कहा था, 'आप ये सवाल गलत मंत्री से पूछ रहे हैं. पाकिस्तान के मंत्री ही आपको बता सकते हैं कि पाकिस्तान कब तक आतंकवाद का समर्थन करता रहेगा.'

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आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा से मुलाकात की. तीनों नेताओं ने पिछले साल हुए पहलगाम आतंकी हमले की मिलकर कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस यानी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका मिलकर 'आईबीएसए डायलॉग फोरम' बनाते हैं.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने UNGA में गल्फ, रेड सी और ब्लैक सी में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हो रहे हमले पर चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा, भारत और लाइबेरिया जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के लिए एकजुट हैं. उन्होंने हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगुआ और बारबुडा के ध्वज वाले कार्गो शिप एमवी केप डाओ पर हुए हमले की ओर इशारा किया, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी.

विदेश मंत्री ने शिप पर हो रहे हमले का मुद्दा उठाया

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ' दो दिन पहले ओमान की खाड़ी में एंटीगुआ और बारबुडा के ध्वज वाले एक कार्गो शिप एमवी केप डाउ पर हमला हुआ था. इस हमले में एक भारतीय नाविक की जान चली गई.' उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया, जिस पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हमला हुआ था और जिसमें एक भारतीय चालक दल का सदस्य लापता हो गया था. उन्होंने कहा कि जहाजों पर हुए इन हमलों से कई देशों के लोग प्रभावित हुए हैं.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 25 Sep 2026 09:11 PM (IST)
Tags :
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