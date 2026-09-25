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TV को बना लिया Computer Monitor? पहले जान लें क्या हैं नुकसान

TV को Computer Monitor की तरह इस्तेमाल करने का बना रहे हैं प्लान? बड़े स्क्रीन का मजा लेने से पहले जान लें इसके नुकसान, आंखों की थकान, इनपुट लैग और स्क्रीन क्वालिटी से जुड़ी जरूरी बातें.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 25 Sep 2026 03:35 PM (IST)
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आजकल कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ अलग मॉनिटर खरीदने के बजाय कई लोग घर में मौजूद Smart TV को ही कंप्यूटर मॉनिटर की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं. HDMI केबल की मदद से PC या लैपटॉप को TV से कनेक्ट करना बेहद आसान तरीका माना जाता है. बड़ी स्क्रीन पर फिल्में देखने, गेम खेलने और ऑफिस का काम करने में ये सेटअप काफी बेहतरीन लगता है.

लेकिन क्या TV असली में मॉनिटर का बेहतर ऑप्शन है? इसका जवाब पूरी तरह आपकी जरूरत पर निर्भर करता है. TV को लंबे समय तक कंप्यूटर स्क्रीन की तरह इस्तेमाल करने से पहले इसके फायदे और नुकसान समझना जरूरी है.

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बड़ी स्क्रीन का मिलता है फायदा

TV को मॉनिटर के तौर पर इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा इसका बड़ा डिस्प्ले है. जहां नॉर्मल मॉनिटर 22 से 32 इंच के आसपास होते हैं, वहीं TV 43, 50, 55 इंच या उससे भी बड़े साइज में उपलब्ध होते हैं.

बड़ी स्क्रीन पर फिल्में देखना, फोटो-वीडियो एडिट करना, गेम खेलना या एक साथ कई विंडो खोलकर काम करना ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है. खासकर अगर आपका PC लिविंग रूम में लगा है तो TV एक काम का ऑप्शन बन सकता है.

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अलग मॉनिटर खरीदने का खर्च बच सकता है

अगर आपके पास पहले से Smart TV मौजूद है तो नया मॉनिटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ HDMI केबल से कंप्यूटर को TV से कनेक्ट करके काम शुरू किया जा सकता है. इससे शुरुआती खर्च बच सकता है. हालांकि, अगर आपको लंबे समय तक ऑफिस वर्क, फोटो एडिटिंग या प्रोग्रामिंग करनी है तो केवल कीमत देखकर फैसला करना सही नहीं होगा.

गेमिंग के लिए हो सकता है शानदार ऑप्शन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ एडवांस TV में 120Hz या उससे ज्यादा रिफ्रेश रेट, कम इनपुट लैग और गेमिंग मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं. ऐसे TV गेमिंग के लिए काफी बेहतरीन एक्सपीरिएंस दे सकते हैं. खासकर बड़े स्क्रीन पर रेसिंग, एक्शन और स्पोर्ट्स गेम खेलने का एक्सपीरिएंस नॉर्मल मॉनिटर से ज्यादा इमर्सिव महसूस होता है.

लेकिन टेक्स्ट की क्लैरिटी परेशानी बन सकती है

TV और मॉनिटर को एक ही तरह से डिजाइन नहीं किया जाता. कुछ TV में कंप्यूटर से आने वाले टेक्स्ट और छोटे आइकन उतने शार्प नहीं दिखते जितने मॉनिटर पर दिखाई देते हैं.

आंखों और गर्दन पर पड़ता है असर

बहुत बड़ी स्क्रीन को पास बैठकर इस्तेमाल करने पर आंखों को बार-बार पूरी स्क्रीन पर फोकस बदलना पड़ता है. वहीं TV को डेस्क से काफी दूर रखने पर छोटे टेक्स्ट पढ़ने में परेशानी होती है. इसके अलावा TV को अगर सही ऊंचाई पर नहीं रखा गया है तो लंबे समय तक काम करने पर गर्दन और कंधों पर भी दबाव पड़ता है.

स्क्रीन बर्न का भी रखें ध्यान

अगर आपका TV OLED पैनल वाला है तो लंबे समय तक एक ही जगह पर स्थिर टास्कबार, आइकन या विंडो दिखाई देने से image retention या burn-in का जोखिम भी बना रहता है. ये नॉर्मली हर TV में जरूरी नहीं होती लेकिन लगातार कंप्यूटर मॉनिटर की तरह इस्तेमाल करते समय इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

ऐसे में अगर आपको फिल्में देखना, गेमिंग, प्रेजेंटेशन या कभी-कभार कंप्यूटर चलाना है तो TV आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित होगा. लेकिन अगर आपको रोजाना कई घंटे टाइपिंग, कोडिंग, ऑफिस वर्क या प्रोफेशनल एडिटिंग करनी है तो सही रिजॉल्यूशन, पिक्सल डेंसिटी और एर्गोनॉमिक्स वाला मॉनिटर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 25 Sep 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
Computer TECH NEWS HINDI
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