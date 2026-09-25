गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में अब अंग्रेजी नहीं हिन्दी में लिखे जाएंगे दवाइयों के नाम! डॉक्टर्स को निर्देश

UP में अब अंग्रेजी नहीं हिन्दी में लिखे जाएंगे दवाइयों के नाम! डॉक्टर्स को निर्देश

डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने डॉक्टरों के नाम खुला पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में कहा कि मरीजों को बीमारी और इलाज की जानकारी उनकी अपनी भाषा में आसानी से समझाई जानी चाहिए.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 25 Sep 2026 03:40 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने डॉक्टरों को मरीजों की भाषा में बात करने का निर्देश दिया है. उन्होंने ये पत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर डॉक्टरों के नाम लिखे खुले पत्र में ब्रजेश पाठक ने कहा है कि मरीजों को बीमारी और इलाज की जानकारी उनकी अपनी भाषा में आसानी से समझाई जानी चाहिए.

पर्चे पर हिंदी में लिखें दवाओं के नाम- ब्रजेश पाठक

स्वास्थ्य मंत्री ने लिखे पत्र में डॉक्टर से यह भी अनुरोध किया है कि एक तरफ जहां मरीजों से उनकी भाषा में बात करें तो वहीं दूसरी तरफ पर्चे पर लिखी जा रही दवाओं के नाम भी हिंदी में लिखें. उनका कहना है कि इससे मरीज और उनके परिजन डॉक्टर की लिखी जानकारी को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे. इसके साथ ही पहले से जो हिंदी में काम कर रहे हैं उन्हें सम्मान देने की बात भी कही है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में इस योजना की सफलता के पीछे अमित शाह का हाथ? CM योगी बताया 2017 का किस्सा
UP में इस योजना की सफलता के पीछे अमित शाह का हाथ? CM योगी बताया 2017 का किस्सा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'संघर्ष के नाम पर लग्जरी...' अखिलेश की रथ यात्रा पर ओपी राजभर का तंज
'संघर्ष के नाम पर लग्जरी...' अखिलेश की रथ यात्रा पर ओपी राजभर का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी की 403 सीटों के लिए योगी सरकार ने बनाया प्लान, हर क्षेत्र को 10 लाख का आवंटन
यूपी की 403 सीटों के लिए योगी सरकार ने बनाया प्लान, हर क्षेत्र को 10 लाख का आवंटन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM के आह्वान पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में सहयोग के लिए आगे आया कॉरपोरेट सेक्टर
CM के आह्वान पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में सहयोग के लिए आगे आया कॉरपोरेट सेक्टर

ग्रेटर नोएडा की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, फायर ब्रिगेड- SDRF मौके पर

अवधि और भोजपुरी पर दे ध्यान- ब्रजेश पाठक

स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाकठ ने अपने पत्र में कहा कि यूपी में बड़ी संख्या में ऐसे लोग है जो हिंदी के अलावा कई भाषा जानते है. जैसे अवधि और भोजपुरी है. डॉक्टर मरीजों की सहूलियत के हिसाब से उनसे भी बात कर सकते है. इन तरीकों को डॉक्टर और मरीज के बीच अच्छा समन्वय होगा. मरीज को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी.

विदेशों में हिंदी का हो रहा इस्तेमाल

स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशों में हिंदी और भारतीय भाषाओं में संवाद करने का भी अपने पत्र में जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इससे भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान बढ़ा है. इसी तरह चिकित्सा क्षेत्र में भी मरीजों की भाषा को महत्व देने की जरूरत है. फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के डॉक्टरों के नाम पत्र को लेकर डॉक्टरों के बीच चर्चाएं बढ़ गई है.

UP: कांग्रेस पर बरसे डिप्टी सीएम केशव मौर्य, बोले- 'सत्ता के लिए पागल...'

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 25 Sep 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
Brajesh Pathak UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में इस योजना की सफलता के पीछे अमित शाह का हाथ? CM योगी बताया 2017 का किस्सा
UP में इस योजना की सफलता के पीछे अमित शाह का हाथ? CM योगी बताया 2017 का किस्सा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'संघर्ष के नाम पर लग्जरी...' अखिलेश की रथ यात्रा पर ओपी राजभर का तंज
'संघर्ष के नाम पर लग्जरी...' अखिलेश की रथ यात्रा पर ओपी राजभर का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी की 403 सीटों के लिए योगी सरकार ने बनाया प्लान, हर क्षेत्र को 10 लाख का आवंटन
यूपी की 403 सीटों के लिए योगी सरकार ने बनाया प्लान, हर क्षेत्र को 10 लाख का आवंटन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM के आह्वान पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में सहयोग के लिए आगे आया कॉरपोरेट सेक्टर
CM के आह्वान पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में सहयोग के लिए आगे आया कॉरपोरेट सेक्टर
Advertisement

वीडियोज

Karan Johar बनाएंगे R.N. Kao की Biopic, 2028 में होगी फिल्म की Release
बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी ने बताई भारत की 5500 परसेंट ग्रोथ की कहानी, 4 फोटोज किए शेयर
PM मोदी ने बताई भारत की 5500 परसेंट ग्रोथ की कहानी, 4 फोटोज किए शेयर
बिहार
SIR विवाद में कांग्रेस का पटना में प्रदर्शन, पुलिस ने चलाया वॉटर कैनन
SIR विवाद में कांग्रेस का पटना में प्रदर्शन, पुलिस ने चलाया वॉटर कैनन
क्रिकेट
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
विश्व
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
बॉलीवुड
The Vvaan X Review: 'रहस्य, रोमांच और छठी मैया की आस्था से भरपूर' , सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ ने जीता लोगों का दिल
सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ लोगों को कैसी लगी? आ गया फैसला
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कहा- सभी फैसले रद्द कर दें
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कहा- सभी फैसले रद्द कर दें
इंडिया
UP चुनाव का BJP बना रही तगड़ा प्लान, केशव प्रसाद मौर्य की अमित शाह संग मीटिंग, बोले- '2027 में...'
UP चुनाव का BJP बना रही तगड़ा प्लान, केशव प्रसाद मौर्य की अमित शाह संग मीटिंग, बोले- '2027 में...'
Home Tips
कम बजट में ज्यादा जगह, ये हैं बेस्ट फोल्डेबल रूम रैक ऑप्शंस
कम बजट में ज्यादा जगह, ये हैं बेस्ट फोल्डेबल रूम रैक ऑप्शंस
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget