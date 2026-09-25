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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड8 बार के MLA सपा नेता राम गोविंद चौधरी का निधन, CM योगी ने जताया शोक

8 बार के MLA सपा नेता राम गोविंद चौधरी का निधन, CM योगी ने जताया शोक

सपा के वरिष्ठ नेता रामगोविंद चौधरी के निधन पर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शोक जताया. उन्होंने कहा कि उनके निधन का समाचार बेहद दुःखद है. वहीं सीएम योगी ने भी दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 25 Sep 2026 11:25 PM (IST)
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सपा के वरिष्ठ नेता और यूपी विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी का 74 वर्ष की उम्र में शुक्रवार (25 सितंबर) को निधन हो गया. उन्होंने PGI लखनऊ में अंतिम सांस ली. सपा प्रमुख ने उनके निधन पर शोक जताया है. उन्होंने ईश्वर से शोकाकुल परिजनों को इस दुख को सहने के लिए असीम शक्ति देने के लिए प्रार्थना भी की है. अपने सियासी करियर में वो आठ बार विधायक बने.

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी का निधन, अत्यंत दुःखद है. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें. शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुःख सहने का संबल प्राप्त हो. भावपूर्ण श्रद्धांजलि!''

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सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निधन पर शोक जताते हुए कहा, "उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मंत्री श्री राम गोविंद चौधरी जी का निधन अत्यंत दुःखद है. विनम्र श्रद्धांजलि. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति."

सपा सांसद पुष्पेन्द्र सरोज ने भी जताया दुख

सपा सांसद पुष्पेन्द्र सरोज ने दुख जताते हुए कहा, "समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे श्री रामगोविंद चौधरी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. सार्वजनिक जीवन में उनका योगदान और संघर्ष सदैव स्मरणीय रहेगा. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों एवं समर्थकों को यह अपार दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें."

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दी श्रद्धांजलि

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मंत्री श्री राम गोविंद चौधरी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. प्रभु श्रीराम जी से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक-संतप्त परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने का संबल प्रदान करें. ॐ शांति!"

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें- दयाशंकर सिंह

यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, "उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राम गोविंद चौधरी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें. शोकाकुल परिजनों एवं उनके समर्थकों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति एवं संबल प्रदान हो. ॐ शांति. भावपूर्ण श्रद्धांजलि!"

कब-कब विधानसभा के लिए हुए निर्वाचित?

  • 1977, जून सातवीं विधान सभा के सदस्‍य, पहली बार निर्वाचित
  • 1980, मई आठवीं विधान सभा के सदस्‍य, दूसरी बार निर्वाचित
  • 1985, मार्च नवीं विधान सभा के सदस्‍य, तीसरी बार निर्वाचित
  • 1989, नवम्‍बर दसवीं विधान सभा के सदस्‍य, चौथी बार निर्वाचित
  • 1991, मई - जून ग्‍यारहवीं विधान सभा के सदस्‍य, पांचवीं बार निर्वाचित
  • 2002, फरवरी चौदहवीं विधान सभा के सदस्‍य, छठी बार निर्वाचित
  • 2012, मार्च सोलहवीं विधान सभा के सदस्‍य सातवीं बार निर्वाचित
  • 2017, मार्च सत्रहवीं विधान सभा के सदस्‍य, आठवीं बार निर्वाचित

मुलायम-अखिलेश दोनों की सरकार में रहे मंत्री

  • 1990 दिसम्‍बर- 1991 जून- मंत्री, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्‍करण (मुलायम सिंह यादव की सरकार)
  • 2002- नेता, समाजवादी जनता पार्टी (राष्‍ट्रीय) विधान मण्‍डल दल
  • 2003 अक्‍टूबर-2007 मई- मंत्री बाल विकास एवं पुष्‍टाहार (मुलायम सिंह यादव की सरकार)
  • 2012-2017- मंत्री, बाल विकास एवं पुष्‍टाहार, बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण एवं पंचायती राज (अखिलेश यादव की सरकार)

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 25 Sep 2026 11:07 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Akhilesh Yadav
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