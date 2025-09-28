क्या आप जानते हैं Google का असली मतलब? जानिए क्या है इसकी फुल फॉर्म और कहां से आया ये मशहूर नाम

इसका मतलब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी का नाम जहां एक टाइपो से बना, वहीं इसका मतलब और फुल फॉर्म अपने आप में बेहद रोचक कहानी बयां करता है. इसके अलावा गूगल अब बहुत बड़े क्षेत्रों में काम कर रहा है और अब पूरी तरह से इसने लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया है. गूगल की मदद से अब ज्यादातर लोगों के काम आसान भी हो चुके हैं.