क्या आप जानते हैं Google का असली मतलब? जानिए क्या है इसकी फुल फॉर्म और कहां से आया ये मशहूर नाम

क्या आप जानते हैं Google का असली मतलब? जानिए क्या है इसकी फुल फॉर्म और कहां से आया ये मशहूर नाम

Google: आज के आधुनिक समय में शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जिसने गूगल का नाम न सुना हो. गूगल ने लोगों के जीने तक के तरीके को बदल कर रख दिया है.

28 Sep 2025 12:52 PM (IST)
Google: आज के आधुनिक समय में शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जिसने गूगल का नाम न सुना हो. गूगल ने लोगों के जीने तक के तरीके को बदल कर रख दिया है.

आज के आधुनिक समय में शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जिसने गूगल का नाम न सुना हो. गूगल ने लोगों के जीने तक के तरीके को बदल कर रख दिया है. अब छोटी से छोटी चीज को इंसान गूगल पर सर्च करता है और अपने अनुसार उसके जवाब प्राप्त करता है.

1/5
आज गूगल सिर्फ सर्च इंजन तक सीमित नहीं है बल्कि Gmail, YouTube, Google Maps, Android और AI जैसी तमाम सेवाओं का विशाल नेटवर्क बन चुका है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल का असली मतलब क्या है इसका नाम कैसे पड़ा और इसका फुल फॉर्म आखिर है क्या?
आज गूगल सिर्फ सर्च इंजन तक सीमित नहीं है बल्कि Gmail, YouTube, Google Maps, Android और AI जैसी तमाम सेवाओं का विशाल नेटवर्क बन चुका है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल का असली मतलब क्या है इसका नाम कैसे पड़ा और इसका फुल फॉर्म आखिर है क्या?
2/5
दरअसल, गूगल का नाम एक मजेदार गलती की वजह से पड़ा. इसके संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने शुरुआत में इसका नाम BackRub रखा था. बाद में जब नए नाम पर चर्चा हुई तो Googol शब्द सामने आया. यह शब्द एक बेहद बड़े नंबर के लिए इस्तेमाल होता है यानी 1 के बाद 100 ज़ीरो. इसे पहली बार 1920 में अमेरिकी गणितज्ञ एडवर्ड कस्नर के भतीजे ने गढ़ा था.
दरअसल, गूगल का नाम एक मजेदार गलती की वजह से पड़ा. इसके संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने शुरुआत में इसका नाम BackRub रखा था. बाद में जब नए नाम पर चर्चा हुई तो Googol शब्द सामने आया. यह शब्द एक बेहद बड़े नंबर के लिए इस्तेमाल होता है यानी 1 के बाद 100 ज़ीरो. इसे पहली बार 1920 में अमेरिकी गणितज्ञ एडवर्ड कस्नर के भतीजे ने गढ़ा था.
3/5
लैरी पेज ने जब इसका डोमेन रजिस्टर करना चाहा तो टाइपिंग में गलती से Google लिख दिया गया. यही नाम सबको पसंद आया और तब से यह हमेशा के लिए गूगल बन गया.
लैरी पेज ने जब इसका डोमेन रजिस्टर करना चाहा तो टाइपिंग में गलती से Google लिख दिया गया. यही नाम सबको पसंद आया और तब से यह हमेशा के लिए गूगल बन गया.
4/5
अब बात आती है इसके फुल फॉर्म की. गूगल का असली फुल फॉर्म बहुत कम लोगों को पता है. इसका पूरा नाम है – Global Organization of Oriented Group Language of Earth. इसे छोटा करके ही हम सब Google कहते हैं.
अब बात आती है इसके फुल फॉर्म की. गूगल का असली फुल फॉर्म बहुत कम लोगों को पता है. इसका पूरा नाम है – Global Organization of Oriented Group Language of Earth. इसे छोटा करके ही हम सब Google कहते हैं.
5/5
इसका मतलब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी का नाम जहां एक टाइपो से बना, वहीं इसका मतलब और फुल फॉर्म अपने आप में बेहद रोचक कहानी बयां करता है. इसके अलावा गूगल अब बहुत बड़े क्षेत्रों में काम कर रहा है और अब पूरी तरह से इसने लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया है. गूगल की मदद से अब ज्यादातर लोगों के काम आसान भी हो चुके हैं.
इसका मतलब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी का नाम जहां एक टाइपो से बना, वहीं इसका मतलब और फुल फॉर्म अपने आप में बेहद रोचक कहानी बयां करता है. इसके अलावा गूगल अब बहुत बड़े क्षेत्रों में काम कर रहा है और अब पूरी तरह से इसने लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया है. गूगल की मदद से अब ज्यादातर लोगों के काम आसान भी हो चुके हैं.
28 Sep 2025 12:51 PM (IST)
