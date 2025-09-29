एक्सप्लोरर
क्या आप भी फोन को 100% चार्ज करते हैं? सावधान! हो सकता है ये बड़ा नुकसान
Smartphone Battery: अक्सर लोग अपने स्मार्टफोन को दिन-रात चार्जिंग पर लगाकर 100% तक भरने की आदत डाल लेते हैं लेकिन यही आदत धीरे-धीरे बैटरी की उम्र कम कर देती है.
अक्सर लोग अपने स्मार्टफोन को दिन-रात चार्जिंग पर लगाकर 100% तक भरने की आदत डाल लेते हैं लेकिन यही आदत धीरे-धीरे बैटरी की उम्र कम कर देती है. बैटरी हेल्थ को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप इसे हमेशा सही चार्जिंग रेंज में रखें वरना कुछ महीनों में ही फोन की बैटरी जल्दी खत्म होने लगेगी और परफॉर्मेंस पर भी असर दिखने लगेगा.
Published at : 29 Sep 2025 11:40 AM (IST)
