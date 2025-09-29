हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीक्या आप भी फोन को 100% चार्ज करते हैं? सावधान! हो सकता है ये बड़ा नुकसान

क्या आप भी फोन को 100% चार्ज करते हैं? सावधान! हो सकता है ये बड़ा नुकसान

Smartphone Battery: अक्सर लोग अपने स्मार्टफोन को दिन-रात चार्जिंग पर लगाकर 100% तक भरने की आदत डाल लेते हैं लेकिन यही आदत धीरे-धीरे बैटरी की उम्र कम कर देती है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 29 Sep 2025 11:41 AM (IST)
Smartphone Battery: अक्सर लोग अपने स्मार्टफोन को दिन-रात चार्जिंग पर लगाकर 100% तक भरने की आदत डाल लेते हैं लेकिन यही आदत धीरे-धीरे बैटरी की उम्र कम कर देती है.

अक्सर लोग अपने स्मार्टफोन को दिन-रात चार्जिंग पर लगाकर 100% तक भरने की आदत डाल लेते हैं लेकिन यही आदत धीरे-धीरे बैटरी की उम्र कम कर देती है. बैटरी हेल्थ को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप इसे हमेशा सही चार्जिंग रेंज में रखें वरना कुछ महीनों में ही फोन की बैटरी जल्दी खत्म होने लगेगी और परफॉर्मेंस पर भी असर दिखने लगेगा.

1/5
जब बैटरी पूरी तरह चार्ज हो जाती है और उसके बाद भी चार्जिंग पर लगी रहती है तो बैटरी के अंदर लगातार हीट और स्ट्रेस पैदा होता है. यही कारण है कि समय के साथ बैटरी की क्षमता घटने लगती है. कई टेक एक्सपर्ट और कंपनियां इसलिए सलाह देती हैं कि फोन को हमेशा 80% तक ही चार्ज करें ताकि बैटरी पर अतिरिक्त दबाव न पड़े.
जब बैटरी पूरी तरह चार्ज हो जाती है और उसके बाद भी चार्जिंग पर लगी रहती है तो बैटरी के अंदर लगातार हीट और स्ट्रेस पैदा होता है. यही कारण है कि समय के साथ बैटरी की क्षमता घटने लगती है. कई टेक एक्सपर्ट और कंपनियां इसलिए सलाह देती हैं कि फोन को हमेशा 80% तक ही चार्ज करें ताकि बैटरी पर अतिरिक्त दबाव न पड़े.
2/5
बैटरी को सुरक्षित रखने के लिए इसे 20% से 80% के बीच चार्ज करना सबसे बेहतर माना जाता है. इस चार्जिंग रेंज में बैटरी पर कम दबाव पड़ता है और चार्ज साइकल धीरे-धीरे पूरा होता है जिससे इसकी उम्र लंबी हो जाती है.
बैटरी को सुरक्षित रखने के लिए इसे 20% से 80% के बीच चार्ज करना सबसे बेहतर माना जाता है. इस चार्जिंग रेंज में बैटरी पर कम दबाव पड़ता है और चार्ज साइकल धीरे-धीरे पूरा होता है जिससे इसकी उम्र लंबी हो जाती है.
3/5
यही वजह है कि आजकल Apple और Samsung जैसी बड़ी कंपनियां अपने स्मार्टफोन में चार्जिंग लिमिट का फीचर देने लगी हैं, जहां यूज़र चाहें तो चार्जिंग को 80% या 90% पर ही रोक सकते हैं. इससे बैटरी की हेल्थ लंबे समय तक बेहतर बनी रहती है और बार-बार बैटरी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती.
यही वजह है कि आजकल Apple और Samsung जैसी बड़ी कंपनियां अपने स्मार्टफोन में चार्जिंग लिमिट का फीचर देने लगी हैं, जहां यूज़र चाहें तो चार्जिंग को 80% या 90% पर ही रोक सकते हैं. इससे बैटरी की हेल्थ लंबे समय तक बेहतर बनी रहती है और बार-बार बैटरी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती.
4/5
सही चार्जिंग के लिए यह भी जरूरी है कि फोन को रातभर चार्जिंग पर न छोड़ा जाए. हमेशा ओरिजिनल चार्जर का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि फोन को गर्म जगह पर चार्ज न करें. अगर चार्जिंग के दौरान फोन गरम होने लगे तो उसे तुरंत हटाना बेहतर है.
सही चार्जिंग के लिए यह भी जरूरी है कि फोन को रातभर चार्जिंग पर न छोड़ा जाए. हमेशा ओरिजिनल चार्जर का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि फोन को गर्म जगह पर चार्ज न करें. अगर चार्जिंग के दौरान फोन गरम होने लगे तो उसे तुरंत हटाना बेहतर है.
5/5
इसके अलावा फास्ट चार्जिंग का बार-बार इस्तेमाल भी बैटरी पर असर डालता है इसलिए जरूरत पड़ने पर ही इसका इस्तेमाल करना समझदारी होगी. अगली बार जब भी फोन चार्ज करें तो ध्यान रखें कि बैटरी को फुल 100% तक न भरें. यही छोटा सा बदलाव आपके स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को सालों तक बेहतर बनाए रख सकता है.
इसके अलावा फास्ट चार्जिंग का बार-बार इस्तेमाल भी बैटरी पर असर डालता है इसलिए जरूरत पड़ने पर ही इसका इस्तेमाल करना समझदारी होगी. अगली बार जब भी फोन चार्ज करें तो ध्यान रखें कि बैटरी को फुल 100% तक न भरें. यही छोटा सा बदलाव आपके स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को सालों तक बेहतर बनाए रख सकता है.
Published at : 29 Sep 2025 11:40 AM (IST)
Tags :
Tech Tips Smartphone Battery TECH NEWS HINDI

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
फरार होने के बाद बदले 13 होटल, साधुओं के बीच छिपा था बाबा चैतन्यानंद, अब थाने पहुंचते ही रखी यह डिमांड
फरार होने के बाद बदले 13 होटल, साधुओं के बीच छिपा था बाबा चैतन्यानंद, अब थाने पहुंचते ही रखी यह डिमांड
विश्व
भारत को लेकर डोनाल्ड के मंत्री का बेवकूफी भरा बयान, टैरिफ विवाद के बीच कहा - 'दुरस्त करना पड़ेगा'
भारत को लेकर ट्रंप के मंत्री का बेवकूफी भरा बयान, टैरिफ विवाद के बीच कहा - 'दुरस्त करना पड़ेगा'
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने बताया किसके पास है एशिया कप की असली ट्रॉफी, नाम जानकर दंग रह जाएंगे
सूर्यकुमार यादव ने बताया किसके पास है एशिया कप की असली ट्रॉफी, नाम जानकर दंग रह जाएंगे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Tamilnadu Stampede: एक्टर विजय 4.30 घंटे लेट...27 हजार लोग पहुंचे, भगदड़ की इनसाइड स्टोरी | ABP LIVE
Heavy Rains: महाराष्ट्र में Monsoon का कहर, Latur से Chhatrapati Sambhaji Nagar तक तबाही!
Lucknow Airport Bomb Threat: Lucknow Airport को मिला धमकी भरा Email, Search Operation जारी
India-Pak Finals: PM Modi ने India की जीत पर दिया बड़ा बयान | Asia Cup
Asia Cup finals: BCCI सचिव का बड़ा बयान, 'युद्ध छेड़ने वाले देश से ट्रॉफी नहीं लेंगे' |Ind-Pak match

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
फरार होने के बाद बदले 13 होटल, साधुओं के बीच छिपा था बाबा चैतन्यानंद, अब थाने पहुंचते ही रखी यह डिमांड
फरार होने के बाद बदले 13 होटल, साधुओं के बीच छिपा था बाबा चैतन्यानंद, अब थाने पहुंचते ही रखी यह डिमांड
विश्व
भारत को लेकर डोनाल्ड के मंत्री का बेवकूफी भरा बयान, टैरिफ विवाद के बीच कहा - 'दुरस्त करना पड़ेगा'
भारत को लेकर ट्रंप के मंत्री का बेवकूफी भरा बयान, टैरिफ विवाद के बीच कहा - 'दुरस्त करना पड़ेगा'
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने बताया किसके पास है एशिया कप की असली ट्रॉफी, नाम जानकर दंग रह जाएंगे
सूर्यकुमार यादव ने बताया किसके पास है एशिया कप की असली ट्रॉफी, नाम जानकर दंग रह जाएंगे
बॉलीवुड
सनी देओल के भांजे की शादी का जश्न, धूम मचाने गाड़ी लेकर टशन में निकले सनी पाजी
सनी देओल के भांजे की शादी का जश्न, धूम मचाने गाड़ी लेकर टशन में निकले सनी पाजी
ट्रेंडिंग
बाप-बाप होता है... एशिया कप में लगी पाकिस्तान की हार की हैट्रिक तो सोशल मीडिया यूजर्स ने सिखा दिया सबक
बाप-बाप होता है... एशिया कप में लगी पाकिस्तान की हार की हैट्रिक तो सोशल मीडिया यूजर्स ने सिखा दिया सबक
नौकरी
BEL में निकली 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी, ऐसे करें अप्लाई
BEL में निकली 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी, ऐसे करें अप्लाई
हेल्थ
World Heart Day: दिल का साइज बढ़ने का क्या है संकेत? एक्सपर्ट से जानिए लक्षण और इलाज के तरीके
दिल का साइज बढ़ने का क्या है संकेत? एक्सपर्ट से जानिए लक्षण और इलाज के तरीके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget