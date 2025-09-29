क्या आप भी फोन को 100% चार्ज करते हैं? सावधान! हो सकता है ये बड़ा नुकसान

जब बैटरी पूरी तरह चार्ज हो जाती है और उसके बाद भी चार्जिंग पर लगी रहती है तो बैटरी के अंदर लगातार हीट और स्ट्रेस पैदा होता है. यही कारण है कि समय के साथ बैटरी की क्षमता घटने लगती है. कई टेक एक्सपर्ट और कंपनियां इसलिए सलाह देती हैं कि फोन को हमेशा 80% तक ही चार्ज करें ताकि बैटरी पर अतिरिक्त दबाव न पड़े.