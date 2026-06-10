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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीक्या आप भी WhatsApp पर धड़ल्ले से Forward करते हैं मैसेज? पहले जान लें ये नियम

क्या आप भी WhatsApp पर धड़ल्ले से Forward करते हैं मैसेज? पहले जान लें ये नियम

WhatsApp: अगर कोई संदेश पहले से कई बार अलग-अलग लोगों के बीच शेयर हो चुका है तो WhatsApp उस पर Forwarded Many Times का टैग दिखाता है.

By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 10 Jun 2026 02:46 PM (IST)
WhatsApp: अगर कोई संदेश पहले से कई बार अलग-अलग लोगों के बीच शेयर हो चुका है तो WhatsApp उस पर Forwarded Many Times का टैग दिखाता है.

आज के समय में WhatsApp सिर्फ चैटिंग का माध्यम नहीं रह गया है बल्कि यह लोगों के बीच जानकारी साझा करने का सबसे फेमश प्लेटफॉर्म बन चुका है. चाहे फोटो भेजनी हो वीडियो शेयर करनी हो या किसी जरूरी सूचना को कई लोगों तक पहुंचाना हो, WhatsApp कुछ ही सेकंड में यह काम आसान बना देता है. लेकिन इसी सुविधा का गलत इस्तेमाल करके कई बार फर्जी खबरें, अफवाहें और भ्रामक जानकारियां भी तेजी से फैलने लगती हैं. इसी समस्या को देखते हुए WhatsApp ने मैसेज फॉरवर्ड करने से जुड़े कुछ अहम नियम लागू किए हैं.

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WhatsApp पर किसी भी मैसेज को एक बार में सीमित संख्या में ही फॉरवर्ड किया जा सकता है. कंपनी के नियमों के मुताबिक, कोई भी यूजर एक साथ अधिकतम पांच चैट या ग्रुप में ही किसी मैसेज को भेज सकता है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी जानकारी बेहद तेज गति से वायरल न हो सके.
WhatsApp पर किसी भी मैसेज को एक बार में सीमित संख्या में ही फॉरवर्ड किया जा सकता है. कंपनी के नियमों के मुताबिक, कोई भी यूजर एक साथ अधिकतम पांच चैट या ग्रुप में ही किसी मैसेज को भेज सकता है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी जानकारी बेहद तेज गति से वायरल न हो सके.
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अगर कोई संदेश पहले से कई बार अलग-अलग लोगों के बीच शेयर हो चुका है तो WhatsApp उस पर Forwarded Many Times का टैग दिखाता है. ऐसे संदेशों पर और अधिक सख्त प्रतिबंध लागू हो जाते हैं जिससे उन्हें बड़ी संख्या में लोगों तक एक साथ पहुंचाना मुश्किल हो जाता है. कंपनी का मानना है कि इससे गलत सूचनाओं और अफवाहों के प्रसार पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है.
अगर कोई संदेश पहले से कई बार अलग-अलग लोगों के बीच शेयर हो चुका है तो WhatsApp उस पर Forwarded Many Times का टैग दिखाता है. ऐसे संदेशों पर और अधिक सख्त प्रतिबंध लागू हो जाते हैं जिससे उन्हें बड़ी संख्या में लोगों तक एक साथ पहुंचाना मुश्किल हो जाता है. कंपनी का मानना है कि इससे गलत सूचनाओं और अफवाहों के प्रसार पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है.
Published at : 10 Jun 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
WhatsApp TECH NEWS HINDI

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