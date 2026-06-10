क्या आप भी WhatsApp पर धड़ल्ले से Forward करते हैं मैसेज? पहले जान लें ये नियम

अगर कोई संदेश पहले से कई बार अलग-अलग लोगों के बीच शेयर हो चुका है तो WhatsApp उस पर Forwarded Many Times का टैग दिखाता है. ऐसे संदेशों पर और अधिक सख्त प्रतिबंध लागू हो जाते हैं जिससे उन्हें बड़ी संख्या में लोगों तक एक साथ पहुंचाना मुश्किल हो जाता है. कंपनी का मानना है कि इससे गलत सूचनाओं और अफवाहों के प्रसार पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है.