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क्या आप भी WhatsApp पर धड़ल्ले से Forward करते हैं मैसेज? पहले जान लें ये नियम
WhatsApp: अगर कोई संदेश पहले से कई बार अलग-अलग लोगों के बीच शेयर हो चुका है तो WhatsApp उस पर Forwarded Many Times का टैग दिखाता है.
आज के समय में WhatsApp सिर्फ चैटिंग का माध्यम नहीं रह गया है बल्कि यह लोगों के बीच जानकारी साझा करने का सबसे फेमश प्लेटफॉर्म बन चुका है. चाहे फोटो भेजनी हो वीडियो शेयर करनी हो या किसी जरूरी सूचना को कई लोगों तक पहुंचाना हो, WhatsApp कुछ ही सेकंड में यह काम आसान बना देता है. लेकिन इसी सुविधा का गलत इस्तेमाल करके कई बार फर्जी खबरें, अफवाहें और भ्रामक जानकारियां भी तेजी से फैलने लगती हैं. इसी समस्या को देखते हुए WhatsApp ने मैसेज फॉरवर्ड करने से जुड़े कुछ अहम नियम लागू किए हैं.
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Published at : 10 Jun 2026 02:46 PM (IST)
Tags :WhatsApp TECH NEWS HINDI
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एपी सिंहएडवोकेट
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