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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ZIM: भारतीय बॉलर्स की रफ्तार के आगे जिम्बाब्वे पस्त, मयंक यादव ने बरपाया कहर; भारत को 126 रन का लक्ष्य

IND vs ZIM: भारतीय बॉलर्स की रफ्तार के आगे जिम्बाब्वे पस्त, मयंक यादव ने बरपाया कहर; भारत को 126 रन का लक्ष्य

IND vs ZIM 1st T20 Score: पहले टी20 मैच में जिम्बाब्वे ने 125 रन बनाए हैं. मयंक यादव, प्रिंस यादव और अशोक शर्मा ने अपनी खतरनाक तेज बॉलिंग से कहर बरपाया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 23 Jul 2026 06:25 PM (IST)
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पहले टी20 मैच में जिम्बाब्वे ने 125 रन बनाए हैं. टॉस जीतने के बाद टीम इंडिया ने पहले बॉलिंग चुनी थी. मयंक यादव ने मैच की पहली ही गेंद पर मेजबान जिम्बाब्वे को झटका दिया. मयंक यादव, अशोक शर्मा और प्रिंस यादव, तीनों तेज गेंदबाजों की रफ्तार के आगे जिम्बाब्वे के बल्लेबाज टिक ही नहीं पाए.

मैच की शुरुआत ही विकेट के साथ हुई, जब मयंक यादव ने पहली ही गेंद पर ब्रायन बैनेट को आउट कर दिया. मयंक ऐसे चौथे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने टी20 पारी की पहली गेंद पर दो या उससे ज्यादा बार विकेट लिया है. उनसे पहले भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या तीन-तीन बार ऐसा कर चुके हैं, जबकि अर्शदीप सिंह ने 2 मौकों पर टी20 पारी की पहली गेंद पर विकेट चटकाया है.

स्पीड के नए बादशाह अशोक शर्मा ने इस मैच में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया है. उनके हाथ कोई विकेट नहीं लगा, लेकिन कसी हुई गेंदबाजी की. उन्होंने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 29 रन दिए. देखते ही देखते 64 रन के स्कोर तक जिम्बाब्वे की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी.

इस बीच वेसली मधेवेरे और तादिवानाशे मारुमानी के बीच 57 रनों की बेहद महत्वपूर्ण साझेदारी हुई और उन्होंने जैसे-तैसे जिम्बाब्वे का स्कोर 100 के पार पहुंचाया.

 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 23 Jul 2026 06:20 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team IND Vs ZIM Live IND Vs ZIM Mayank Yadav IND Vs ZIM 1st T20
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