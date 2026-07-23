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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजंतर मंतर पर CJP को समर्थन देने पहुंचीं महबूबा मुफ्ती, 'सरकार बहुत घमंडी हो गई है, अब अगर...'

जंतर मंतर पर CJP को समर्थन देने पहुंचीं महबूबा मुफ्ती, 'सरकार बहुत घमंडी हो गई है, अब अगर...'

Mehbooba Mufti News: पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि अगर आज ये अत्याचार के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि हमारे देश के हालात बदतर हो जाएंगे.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 23 Jul 2026 06:13 PM (IST)
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जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती सीजेपी के प्रदर्शन के समर्थन में गुरुवार (23 जुलाई) को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने नीट पेपर लीक और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र की एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला. पीडीपी प्रमुख ने कहा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर को इन्होंने खुली जेल बनाया है, पूरे मुल्क को ये खुली जेल बना देंगे. सरकार बहुत घमंडी हो गई है. अब अगर बदलाव लाएंगे तो यही युवा लाएंगे.

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, ''पूरे मुल्क का 1947 से लेकर आज सबसे बड़ा इम्तेहान हो रहा है और उसमें यहां के नौजवान शामिल हो गए हैं. पिछले 12 साल हम मुल्क को बंटता हुआ तो कभी कटता हुआ देख रहे हैं. कभी चंदा चोरी तो कभी पेपर लीक, कभी रेप, आज हमारे मुल्क में बच्चियों से ज्यादा सुरक्षित गायें हैं.'' 

अगर संविधान को बचाएंगे तो यही युवा बचाएंगे- महबूबा मुफ्ती

उन्होंने आगे कहा, ''जो मैं देख रही हूं कि इतनी गर्मी में ये युवा यहां पूरे जोश के साथ आ रहे हैं. उसके ऊपर हमारी न्यायपालिका कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है. अगर आज ये लोग अत्याचार के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि हमारे देश के हालात 1947 से पहले से भी बदतर हो जाएंगे. अगर बदलाव लाएंगे तो यही लोग लाएंगे. अगर संविधान को बचाएंगे तो यही लोग बचाएंगे.'' 

'हम नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर वो हो जो हमारे आसपास हुआ'

महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा कि अगर आज संविधान नहीं बचेगा तो मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, जो जम्मू कश्मीर को इन्होंने खुली जेल बनाया है, पूरे मुल्क को ये खुली जेल बना देंगे. उन्होंने कहा, ''सबसे बड़ी ताकत युवाओं की ताकत होती है. हम नहीं चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर वो हो जो हमारे आसपास हुआ. एक मिनिस्टर को ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं. इतना घमंड है. इतने सारे बच्चे धूप में, भूखे-प्यासे यहां जुटे हैं. ये घमंड ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, ये चूर-चूर हो जाएगा.''

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 23 Jul 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
Mehbooba Mufti JAMMU KASHMIR NEWS CJP Protest
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