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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीक्या TV की भी होती है एक्सपायरी डेट? जानिए वह सच, जिसके बारे में कंपनियां खुलकर बात नहीं करतीं

क्या TV की भी होती है एक्सपायरी डेट? जानिए वह सच, जिसके बारे में कंपनियां खुलकर बात नहीं करतीं

Smart TV: कुछ समय पहले मेरा 32 इंच का LED टीवी अचानक खराब हो गया.

By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 14 Jun 2026 11:41 AM (IST)
Smart TV: कुछ समय पहले मेरा 32 इंच का LED टीवी अचानक खराब हो गया.

जब भी कोई नया टीवी खरीदने की बात आती है तो लोग स्क्रीन साइज, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, साउंड क्वालिटी और स्मार्ट फीचर्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं. लेकिन एक सवाल ऐसा है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है आखिर एक टीवी कितने साल तक चलता है? क्या उसकी भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? कंपनियां इस बारे में बहुत कम जानकारी देती हैं जबकि हकीकत यह है कि हर टीवी की उम्र सीमित होती है और समय के साथ उसकी परफॉर्मेंस धीरे-धीरे कम होने लगती है.

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कुछ समय पहले मेरा 32 इंच का LED टीवी अचानक खराब हो गया. जांच करने पर पता चला कि नमी के कारण डिस्प्ले तक बिजली पहुंचाने वाला एक महत्वपूर्ण पार्ट खराब हो चुका था. उसकी मरम्मत पर इतना खर्च आने वाला था कि थोड़ा और पैसा जोड़कर नया टीवी खरीदना ज्यादा बेहतर विकल्प लगा. इसी घटना के बाद यह जानने की उत्सुकता बढ़ी कि आखिर एक टीवी की वास्तविक उम्र कितनी होती है.
कुछ समय पहले मेरा 32 इंच का LED टीवी अचानक खराब हो गया. जांच करने पर पता चला कि नमी के कारण डिस्प्ले तक बिजली पहुंचाने वाला एक महत्वपूर्ण पार्ट खराब हो चुका था. उसकी मरम्मत पर इतना खर्च आने वाला था कि थोड़ा और पैसा जोड़कर नया टीवी खरीदना ज्यादा बेहतर विकल्प लगा. इसी घटना के बाद यह जानने की उत्सुकता बढ़ी कि आखिर एक टीवी की वास्तविक उम्र कितनी होती है.
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टीवी की लाइफ का सबसे बड़ा आधार उसका डिस्प्ले होता है. LED, OLED और Mini LED जैसी तकनीकों में स्क्रीन की कार्यक्षमता अलग-अलग होती है लेकिन हर डिस्प्ले की एक निश्चित जीवन अवधि होती है. कुछ साल पहले OLED पैनल बनाने वाली प्रमुख कंपनियों ने दावा किया था कि उनकी स्क्रीन लगभग 1 लाख घंटे तक काम कर सकती हैं. यह आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा लगता है.
टीवी की लाइफ का सबसे बड़ा आधार उसका डिस्प्ले होता है. LED, OLED और Mini LED जैसी तकनीकों में स्क्रीन की कार्यक्षमता अलग-अलग होती है लेकिन हर डिस्प्ले की एक निश्चित जीवन अवधि होती है. कुछ साल पहले OLED पैनल बनाने वाली प्रमुख कंपनियों ने दावा किया था कि उनकी स्क्रीन लगभग 1 लाख घंटे तक काम कर सकती हैं. यह आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा लगता है.
Published at : 14 Jun 2026 11:41 AM (IST)
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