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क्या TV की भी होती है एक्सपायरी डेट? जानिए वह सच, जिसके बारे में कंपनियां खुलकर बात नहीं करतीं
Smart TV: कुछ समय पहले मेरा 32 इंच का LED टीवी अचानक खराब हो गया.
जब भी कोई नया टीवी खरीदने की बात आती है तो लोग स्क्रीन साइज, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, साउंड क्वालिटी और स्मार्ट फीचर्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं. लेकिन एक सवाल ऐसा है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है आखिर एक टीवी कितने साल तक चलता है? क्या उसकी भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? कंपनियां इस बारे में बहुत कम जानकारी देती हैं जबकि हकीकत यह है कि हर टीवी की उम्र सीमित होती है और समय के साथ उसकी परफॉर्मेंस धीरे-धीरे कम होने लगती है.
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Published at : 14 Jun 2026 11:41 AM (IST)
Tags :Smart TV Smart TV TECH NEWS HINDI
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