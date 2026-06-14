क्या TV की भी होती है एक्सपायरी डेट? जानिए वह सच, जिसके बारे में कंपनियां खुलकर बात नहीं करतीं

कुछ समय पहले मेरा 32 इंच का LED टीवी अचानक खराब हो गया. जांच करने पर पता चला कि नमी के कारण डिस्प्ले तक बिजली पहुंचाने वाला एक महत्वपूर्ण पार्ट खराब हो चुका था. उसकी मरम्मत पर इतना खर्च आने वाला था कि थोड़ा और पैसा जोड़कर नया टीवी खरीदना ज्यादा बेहतर विकल्प लगा. इसी घटना के बाद यह जानने की उत्सुकता बढ़ी कि आखिर एक टीवी की वास्तविक उम्र कितनी होती है.