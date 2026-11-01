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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGaming Smartphone : गेमिंग फोन में क्यों दिए जाते हैं ज्यादा RAM और हाई रिफ्रेश रेट? जानें वजह

Gaming Smartphone : गेमिंग फोन में क्यों दिए जाते हैं ज्यादा RAM और हाई रिफ्रेश रेट? जानें वजह

Gaming Smartphone : गेमिंग फोन में ज्यादा RAM और हाई रिफ्रेश रेट जैसे फीचर्स मिलते हैं. जानिए आखिर इनका फोन के इस्तेमाल पर क्या असर पड़ता है और गेमिंग के दौरान ये क्यों जरूरी हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 01 Nov 2026 12:12 PM (IST)
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  • अनुकूलित रिफ्रेश रेट बैटरी और प्रदर्शन में संतुलन रखता है.

Gaming Smartphone : ऑनलाइन गेम्स ने मोबाइल गेमिंग को एक अलग पहचान दी है. अब यूजर्स गेम खेलते समय सिर्फ अच्छे ग्राफिक्स के साथ बिना रुकावट चलने वाला गेमप्ले, तेज रिस्पॉन्स और लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करने की सुविधा भी चाहते हैं. यही वजह है कि गेमिंग स्मार्टफोन में सामान्य फोन के मुकाबले ज्यादा RAM, पावरफुल प्रोसेसर और हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन दी जाती है. ये फीचर्स सिर्फ गेम खेलने के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के अलावा लेड फोन यूज भी काम आते हैं. तो आइए जानते हैं कि गेमिंग फोन में क्यों ज्यादा RAM और हाई रिफ्रेश रेट दिए जाते हैं. 

ज्यादा RAM देने की क्या है वजह?

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गेमिंग के दौरान स्मार्टफोन को एक साथ कई तरह के काम करने पड़ते हैं. गेम के ग्राफिक्स, बैकग्राउंड प्रोसेस और दूसरे जरूरी ऑपरेशन को संभालने के लिए फोन की RAM जरूरी भूमिका निभाती है. यही कारण है कि गेमिंग फोन में सामान्य स्मार्टफोन की तुलना में ज्यादा RAM दी जाती है. ज्यादा RAM होने से गेम खेलते समय दूसरी ऐप्स के बीच स्विच करना आसान होता है. वीडियो देखना, एडिटिंग करना और एक साथ कई ऐप्स चलाना भी ज्यादा स्मूद हो सकता है. वहीं कम RAM वाले फोन में समय के साथ बैकग्राउंड ऐप्स बंद होने और बार-बार दोबारा लोड होने जैसी दिक्कतें आ सकती हैं. 

गेमिंग फोन में हाई रिफ्रेश रेट क्यों मिलता है?

स्क्रीन एक सेकेंड में कितनी बार अपनी तस्वीर बदलती है, इसी को रिफ्रेश रेट कहा जाता है. इसे हर्ट्ज (Hz) में मापा जाता है. 60Hz वाली स्क्रीन एक सेकेंड में 60 बार और 120Hz वाली स्क्रीन 120 बार तस्वीर को अपडेट करती है. गेमिंग स्मार्टफोन में आमतौर पर 120Hz, 144Hz या इससे ज्यादा रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन दी जाती है. इससे गेम खेलते समय तेजी से बदलने वाले सीन और कैरेक्टर की मूवमेंट ज्यादा साफ और स्मूद नजर आती है. इसका फायदा सिर्फ गेमिंग में ही नहीं, बल्कि फोन में स्क्रॉलिंग करने और स्क्रीन पर टच करने के दौरान भी मिलता है. 

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तेज गेमिंग के लिए क्यों जरूरी है हाई रिफ्रेश रेट?

तेज एक्शन वाले गेम्स में स्क्रीन पर होने वाली हलचल को साफ देख पाना जरूरी होता है. हाई रिफ्रेश रेट से विजुअल लैग कम महसूस होता है और गेमप्ले ज्यादा स्मूद बनता है. इसके साथ हाई टच सैंपलिंग रेट मिलने पर उंगली के टच और स्क्रीन के रिस्पॉन्स के बीच देरी भी कम हो सकती है, हालांकि हर गेम हाई रिफ्रेश रेट का पूरा फायदा नहीं उठा पाता है. 

यह भी पढ़ें - USB Port Colors : USB पोर्ट के रंग क्यों बताते हैं स्पीड? USB-C में क्यों नहीं दिखता ये फर्क

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 01 Nov 2026 12:12 PM (IST)
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