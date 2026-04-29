महंगे रिचार्ज से तंग आ गए? सिर्फ 200 रुपये से कम में Jio, Airtel और BSNL के दमदार प्लान, मिलते हैं इतने सारे बेनिफिट्स

अगर आप कम कीमत में ज्यादा फायदे चाहते हैं तो Jio के कुछ प्लान काफी आकर्षक हैं. कंपनी का लगभग 149 रुपये वाला प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के अलावा रोजाना 1.5GB डेटा और SMS की सुविधा मिलती है. इसके साथ ही एंटरटेनमेंट के लिए JioTV और JioCinema जैसे ऐप्स का एक्सेस भी दिया जाता है.