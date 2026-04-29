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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीमहंगे रिचार्ज से तंग आ गए? सिर्फ 200 रुपये से कम में Jio, Airtel और BSNL के दमदार प्लान, मिलते हैं इतने सारे बेनिफिट्स

महंगे रिचार्ज से तंग आ गए? सिर्फ 200 रुपये से कम में Jio, Airtel और BSNL के दमदार प्लान, मिलते हैं इतने सारे बेनिफिट्स

Cheapest Recharge Plan: कंपनी का लगभग 149 रुपये वाला प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के अलावा रोजाना 1.5GB डेटा और SMS की सुविधा मिलती है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 29 Apr 2026 03:55 PM (IST)
Cheapest Recharge Plan: कंपनी का लगभग 149 रुपये वाला प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के अलावा रोजाना 1.5GB डेटा और SMS की सुविधा मिलती है.

आज के समय में मोबाइल रिचार्ज हर महीने का जरूरी खर्च बन चुका है और धीरे-धीरे यह जेब पर भारी पड़ने लगा है. कई लोगों को हर महीने 300 से 400 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं लेकिन राहत की बात यह है कि अभी भी ऐसे किफायती प्लान मौजूद हैं जिनकी कीमत 200 रुपये से कम है और इनमें कॉलिंग के साथ अच्छा-खासा डेटा भी मिलता है. Jio, Airtel और BSNL जैसे ऑपरेटर्स अपने यूजर्स के लिए बजट-फ्रेंडली विकल्प दे रहे हैं.

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अगर आप कम कीमत में ज्यादा फायदे चाहते हैं तो Jio के कुछ प्लान काफी आकर्षक हैं. कंपनी का लगभग 149 रुपये वाला प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के अलावा रोजाना 1.5GB डेटा और SMS की सुविधा मिलती है. इसके साथ ही एंटरटेनमेंट के लिए JioTV और JioCinema जैसे ऐप्स का एक्सेस भी दिया जाता है.
अगर आप कम कीमत में ज्यादा फायदे चाहते हैं तो Jio के कुछ प्लान काफी आकर्षक हैं. कंपनी का लगभग 149 रुपये वाला प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के अलावा रोजाना 1.5GB डेटा और SMS की सुविधा मिलती है. इसके साथ ही एंटरटेनमेंट के लिए JioTV और JioCinema जैसे ऐप्स का एक्सेस भी दिया जाता है.
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वहीं, थोड़ा ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने वालों के लिए करीब 179 रुपये वाला प्लान बेहतर साबित हो सकता है जिसमें रोजाना 2GB डेटा मिलता है. यह उन यूजर्स के लिए सही है जो वीडियो स्ट्रीमिंग या सोशल मीडिया ज्यादा चलाते हैं.
वहीं, थोड़ा ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने वालों के लिए करीब 179 रुपये वाला प्लान बेहतर साबित हो सकता है जिसमें रोजाना 2GB डेटा मिलता है. यह उन यूजर्स के लिए सही है जो वीडियो स्ट्रीमिंग या सोशल मीडिया ज्यादा चलाते हैं.
Published at : 29 Apr 2026 03:55 PM (IST)
Tags :
Airtel Reliance Jio BSNL TECH NEWS HINDI

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