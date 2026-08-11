'सरकार अपना बहुमत...', CM मान पर राजा वडिंग के दावे से पंजाब में हलचल
Punjab News In Hindi: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने मौजूदा आप सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा है. उन्होंने विधानसभा सत्र के बीच सीएम मान पर तंज कस दिया है.
पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान शुरू हो गया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने मौजूदा आप सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा है. उन्होंने विधानसभा सत्र के बीच सीएम मान पर तंज कस दिया है.
वडिंग ने कहा, "पंजाब विधानसभा में चल रहा सत्र सीएम मान का आखिरी सत्र हो सकता है." वहीं उन्होंने आगे कहा, "उनके विधायकों में बढ़ते असतोष की वजह से आप सरकार बहुमत से फिसल सकती है."
उन्होंने आगे कहा, "सीएम मान किसी भी हाल में अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे. विधानसभा चुनाव अपने तय समय पर हो लेकिन वे तब तक पद पर नहीं रहेंगे. पंजाब में आम आदमी पार्टी के जल्द ही पतन होने की आशंका है. इसकी वजह है कि सरकार अपना बहुमत खोती हुई नजर आ रही है."
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कांग्रेस नेता ने किया ये दावा
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग ने बड़ा दावा करते हुए कहा, "कई विधायक सिर्फ सही मौके के इंतजार में हैं, जो ज्यादा दूर नहीं है. ज्यादातर विधायकों में अपनी ही सरकार के प्रति काफी नाराजगी है और अलग-थलग हैं." उन्होंने यह भी कहा, "पिछले साढ़े 4 साल से कई विधायक घुटन में है और अब राहत चाहते हैं."
राजा वडिंग ने आगे कहा, "मान सरकार ने भारी बहुमत से जीतने के बाद पंजाब की जनता को ही नहीं बल्कि अपने खुद के विधायकों को भी नाराज कर चुकी है." सीएम भगवंत मान को लेकर उन्होंने कहा कि वे पंजाब के लिए अब तक के सबसे खराब मुख्यमंत्री साबित हुए हैं. इसके लिए उन्हें पंजाब माफ नहीं करने वाला है. सीएम यह भी नहीं समझ पाए की राज्य को कैसे संभालना है जिससे स्थिति बदल गई है.
'पंजाब की जनता ने हंसाने के लिए नहीं चुना'
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम मान पर तंज कसते हुए कहा, "पंजाब के लोगों ने आपको मंच के माध्यम से हंसाने के लिए नहीं चुना है. दुर्भाग्य से मान यह नहीं पाए कि उनका स्टेज बदल गया है और उन्हें किस्से-कहानी, चुटकुले सुनाकर गुजारा करने की जरूरत नहीं है.
उन्होंने कहा, "पंजाब के लोगों ने आपको हंसाने के लिए चुना था. वे पहले से ही आपकी कॉमेडी से परेशान हो चुके हैं." उन्होंने यह भी कहा कि मान को लोगों ने बड़े बदलाव की उम्मीद के तौर पर चुना था, लेकिन सीएम मान ने राज्य की सत्ता बाहरी लोगों को सौंप दी है.
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