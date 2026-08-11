जनवरी में होनी थी शादी, ट्रेकिंग से गायब हुआ IIT इंजीनियर, तलाश में जुटे 100 लोग

बेंगलुरु ग्रामीण जिले की शिवगंगे पहाड़ी पर अकेले ट्रेकिंग के लिए गए 31 वर्षीय सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के लापता होने से हड़कंप मच गया है. पुलिस, NDRF, SDRF और वन विभाग की टीमें पहाड़ी के दुर्गम और घने जंगल वाले इलाकों में लगातार तलाश कर रही हैं.

लापता युवक की पहचान अद्वैत उपाध्याय के रूप में हुई है. मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी अद्वैत बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड स्थित एक फाइनेंस कंपनी में काम करते थे और कडुगोडी इलाके में रहते थे.

ट्रैक से वापस नहीं आए

पुलिस के मुताबिक, 7 अगस्त को उन्होंने एक बाइक किराए पर ली और अपनी मंगेतर प्राप्ति चौहान को शिवगंगे हिल पर ट्रेकिंग के लिए जाने की जानकारी दी. CCTV फुटेज में अद्वैत को सुबह करीब 7:30 बजे पहाड़ी के तल पर पहुंचकर ट्रेकिंग शुरू करते हुए देखा गया. उन्हें दोपहर तक वापस लौटना था, लेकिन वह वापस नहीं आए और उनका फोन भी संपर्क से बाहर हो गया.

इसके बाद उनकी मंगेतर ने कडुगोडी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने नेलमंगला और डोब्बासपेट पुलिस को भी सूचना दी, जिसके बाद बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. अद्वैत की बाइक पहाड़ी के तल पर खड़ी मिली. पुलिस का कहना है कि इससे संकेत मिलता है कि वह बाइक से वहां से नहीं निकले.

जांच के दौरान उनके मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन भी खंगाली जा रही है. पुलिस के मुताबिक, फोन का आखिरी सिग्नल कुनिगल रोड के कुदुरु के पास मिला था और उसके बाद फोन बंद हो गया. यह जगह शिवगंगे के सामान्य ट्रेकिंग रूट से अलग बताई जा रही है. सर्च ऑपरेशन का खास फोकस शांतला ड्रॉप पर है, जो शिवगंगे पहाड़ी के सबसे खतरनाक हिस्सों में से एक माना जाता है. यहां बेहद खड़ी चट्टानें और दुर्गम इलाका होने के कारण बचाव दलों के लिए पहुंचना मुश्किल है. ड्रोन से तलाशी के दौरान शांतला ड्रॉप के नीचे घनी झाड़ियों के बीच एक ऐसी वस्तु दिखाई देने की सूचना मिली, जो इंसानी शरीर जैसी प्रतीत हो रही थी.

100 लोग ढूंढ रहे हैं

हालांकि, उस जगह तक पहुंचना बेहद मुश्किल है और अभी यह पुष्टि नहीं हुई है कि वह वस्तु अद्वैत से जुड़ी है या नहीं. करीब 100 पुलिसकर्मी, NDRF, SDRF और वन विभाग के कर्मचारी तलाशी अभियान में जुटे हैं. हाई-रिजॉल्यूशन ड्रोन के जरिए उन इलाकों की भी निगरानी की जा रही है, जहां पैदल पहुंचना खतरनाक है.

पुलिस अद्वैत के घर से मिले लैपटॉप की ब्राउजिंग हिस्ट्री की भी जांच कर रही है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, लैपटॉप में शिवगंगे पहाड़ी, उसके इलाके और शांतला ड्रॉप से जुड़ी सर्च हिस्ट्री मिली है. इसके अलावा बेंगलुरु के आसपास आत्महत्या की जगहों से जुड़ी एक सर्च भी सामने आने की बात कही जा रही है. हालांकि, पुलिस ने अभी इन जानकारियों के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है और सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है.

कौन हैं अद्वैत

अद्वैत IIT के पूर्व छात्र हैं और उन्होंने साइबर सिक्योरिटी में मास्टर्स किया है. वह इंदौर के एक कारोबारी के बेटे हैं और जनवरी में उनकी शादी होने वाली थी. लगातार हो रही बारिश के बीच पहाड़ी पर सर्च ऑपरेशन और चुनौतीपूर्ण हो गया है. बचाव दल चट्टानों, झाड़ियों, खतरनाक ढलानों और मुख्य ट्रेकिंग रूट से दूर इलाकों को खंगाल रहे हैं. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अद्वैत पहाड़ी के किसी दुर्गम हिस्से में फंसे हैं, किसी हादसे का शिकार हुए हैं या फिर किसी अन्य वजह से ट्रेकिंग रूट से अलग चले गए. अद्वैत की तलाश लगातार जारी है.

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