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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या है MySpace जिसकी होने वाली है वापसी? कभी इंटरनेट पर मचाया था धमाल

क्या है MySpace जिसकी होने वाली है वापसी? कभी इंटरनेट पर मचाया था धमाल

MySpace: आज की Gen Z के लिए MySpace इंटरनेट के पुराने दौर का एक हिस्सा है लेकिन Millennials के लिए इसकी यादें काफी अलग हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 10 Aug 2026 07:14 PM (IST)
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  • अनुकूलन और कम एल्गोरिथम अनुभव इसकी ताकत बन सकते हैं।

MySpace: आज के समय में लोग नई टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें पुरानी टेक्नोलॉजी ज्यादा बेहतर लगती है. बता दें कि कभी लोगों को वायर वाले ईयरफोन, पुराने म्यूजिक प्लेयर और अलार्म क्लॉक काफी पसंद आते थे. वहीं, अब ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया पर भी 2000 के दशक की यादें वापस आने वाली हैं.

जी हां, दरअसल, सोशल मीडिया को लेकर MySpace का नाम सामने आया है जिसे Millennials शायद ही भूल पाए हों. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये कभी सोशल मीडिया की दुनिया पर राज करता था और अब इसके वापस लॉन्च होने की चर्चाएं भी काफी तेज हो चुकी हैं.

फिर से लॉन्च होगा MySpace

MySpace के मालिक और Viant Technology के सह-संस्थापक Tim Vanderhook और Chris Vanderhook ने एक डॉक्यूमेंट्री पेश की थी जिसमें इस प्लेटफॉर्स के फिर से लॉन्च होने के संकेत मिल रहे हैं. हालांकि, ये प्लेटफॉर्म कब तक यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा इसके बारे में फिलहाल कंपनी की ओर से कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है.


क्या है MySpace जिसकी होने वाली है वापसी? कभी इंटरनेट पर मचाया था धमाल

यानी फिलहाल इसकी वापसी की बात सामने आई है लेकिन लॉन्च की तारीख, नए फीचर्स और प्लेटफॉर्म का डिजाइन कैसा होगा, इसकी कोई डिटेल्स सामने नहीं आई है.

क्यों खास है MySpace

आपको बता दें कि आज की Gen Z के लिए MySpace इंटरनेट के पुराने दौर का एक हिस्सा है लेकिन Millennials के लिए इसकी यादें काफी अलग हैं. बता दें कि MySpace की शुरुआत 2003 में Tom Anderson और Chris DeWolfe ने की थी.

2005 से 2008 के बीच ये दुनिया के सबसे फेमश सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों में शामिल था. 2006 में अमेरिका में इसके विजिटर्स की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि ये Google से भी ज्यादा विजिट किया जाने वाला प्लेटफॉर्म बन गया था.

MySpace की सबसे बड़ी खासियत थी इसका कस्टमाइजेशन. यूजर्स अपने प्रोफाइल को अपनी पसंद के हिसाब से डिजाइन कर सकते थे. इसके अलावा बैकग्राउंड, डिजाइन और म्यूजिक जैसी चीजों को भी यूजर अपनी प्रोफाइल में जोड़ सकते थे.

इसके अलावा, यूजर्स अपने प्रोफाइल पर कोई गाना भी सेट कर सकते थे जो पेज खोलते ही चलने लगता था. YouTube के शुरुआती दौर में वहां से वीडियो कंटेंट भी जोड़ा जा सकता था.

2013 में भी हो चुकी है वापसी की कोशिश

जानकारी के अनुसार, ये पहली बार नहीं है जब MySpace को दोबारा लॉन्च करने की तैयारी हो रही है. इससे पहले भी 2013 में प्लेटफॉर्म को नए रूप में पेश करने की कोशिश की गई थी. उस समय कंपनी ने इसे म्यूजिक और क्रिएटिव कंटेंट पर ज्यादा फोकस करने वाले प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश करने की ओर कदम बढ़ाया था. हालांकि, उस समय ये लोगों के बीच ज्यादा अच्छा रिस्पांस प्राप्त नहीं कर पाया था.


क्या है MySpace जिसकी होने वाली है वापसी? कभी इंटरनेट पर मचाया था धमाल

क्या आज का इंटरनेट MySpace को मौका देगा

हालांकि, आज के समय में Instagram, TikTok और YouTube जैसी दिग्गज कंपनियों ने इंटरनेट की दुनिया में धमाल मचा रखा है. ऐसे में MySpace किस तरह से लोगों के बीच अपनी वापसी कर पाएगा ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा.

लोग लगातार एल्गोरिदम से चलने वाली फीड, लगातार आने वाले नोटिफिकेशन और घंटों तक स्क्रॉल करने की आदत से परेशान हो रहे हैं. इसी वजह से डिजिटल वेलनेस और कम स्क्रीन टाइम पर ध्यान देने वाले ऐप्स भी तेजी से फेमश हो रहे हैं.

ये बन सकती है MySpace की ताकत

बता दें कि अगर MySpace दोबारा लॉन्च होता है तो इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी पुरानी यादें हो सकती हैं. दरअसल, लोग अब ऐसा प्लेटफॉर्म चुन सकते हैं जहां पर उन्हें ट्रेंडिंग कंटेंट देखने पर ज्यादा प्रेशर न दिया जाए और वो अपने अनुसार अपने प्लेटफॉर्म को कंट्रोल कर सकें.

अगर नया MySpace प्रोफाइल कस्टमाइजेशन, म्यूजिक और कम एल्गोरिदमिक एक्सपीरिएंस पर फोकस करता है तो ये पुराने यूजर्स के साथ-साथ ऐसे यूजर्स जो आज के समय में डिजिटली काफी परेशान रहने लगे हैं, उन्हें भी ये प्लेटफॉर्म काफी पसंद आ सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 10 Aug 2026 07:14 PM (IST)
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