कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप ने मचाई तबाही, अब तक 132 मौतें, 1500 से ज्यादा घर तबाह

कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है. अब तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 570 लोग घायल बताए जा रहे हैं. भूकंप से 1,575 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और दर्जनों घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं. 61 इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है. कई लोगों के अभी भी मलबे में फंसे होने की आशंका है. पश्चिमी कोलंबिया के प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है. बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं.

भूकंप के एक दिन बाद राहत अभियान तेज

कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के एक दिन बाद राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है. पश्चिमी कोलंबिया के कैली, क्विब्डो, पेरेइरा और आसपास के इलाकों में बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं.

भूकंप से करीब 1,600 इमारतों के क्षतिग्रस्त या ढहने की खबर है. कई परिवार अपने घरों के मलबे में परिजनों की तलाश कर रहे हैं. लापता लोगों की जानकारी साझा करने के लिए नागरिकों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाए हैं. भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित पेरेइरा शहर में अकेले 60 लोगों की मौत की खबर है.

बच्चों के लिए बनाए जा रहे सुरक्षित स्थान

राहत एजेंसियां खास तौर पर बच्चों की मदद पर ध्यान दे रही हैं. वर्ल्ड विजन कोलंबिया की संचार समन्वयक बारबरा मेलो ने बताया कि प्रभावित इलाकों में बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान बनाए जा रहे हैं.

इन सुरक्षित जगहों पर वे बच्चे आ सकेंगे, जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है या जिनका उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है. यहां बच्चों के लिए खेल और दूसरी गतिविधियों की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि उन्हें मुश्किल हालात में सुरक्षित माहौल मिल सके.

भूकंप का केंद्र चोको कई चुनौतियों से जूझ रहा

भूकंप का केंद्र चोको क्षेत्र में था. इसे कोलंबिया के सबसे गरीब और उपेक्षित इलाकों में गिना जाता है. यह क्षेत्र लंबे समय से सशस्त्र समूहों की गतिविधियों से भी प्रभावित रहा है. ऐसे हालात में बच्चों और युवाओं के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती हैं.

राहत एजेंसियों के मुताबिक, इलाके की भौगोलिक स्थिति भी बचाव कार्य को चुनौतीपूर्ण बना रही है. कई जगहों तक घने जंगलों के बीच से नाव या विमान के जरिए ही पहुंचा जा सकता है. इससे राहत और बचाव दलों के लिए प्रभावित लोगों तक पहुंचना आसान नहीं है.

राष्ट्रपति क्विब्डो ने नुकसान का लिया जायजा

कोलंबिया के राष्ट्रपति अबेलार्डो डी ला एस्प्रीएला सोमवार रात क्षेत्र की राजधानी क्विब्डो पहुंचे. उन्होंने वहां भूकंप से हुए नुकसान का जायजा लिया और राहत एवं बचाव अभियान की स्थिति की जानकारी ली.

2026 के सबसे शक्तिशाली भूकंप

साल 2026 में अब तक दुनिया के कई हिस्सों में 7.0 से ज्यादा तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप दर्ज किए गए हैं. इनमें वेनेजुएला और कोलंबिया के भूकंप सबसे ज्यादा विनाशकारी बताए गए हैं.

कोलंबिया (7.4 तीव्रता)

10 अगस्त को चोको के सैन जोसे डेल पालमार में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया. पेरेइरा समेत कई शहरों में भारी तबाही हुई और बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई.

वेनेजुएला (7.5 और 7.2 तीव्रता)

24 जून को वेनेजुएला में 39 सेकंड के अंतर से 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो बड़े भूकंप आए.

फिलीपींस (7.7 से 7.8 तीव्रता)

8 जून को फिलीपींस के मिंडानाओ में 7.7 से 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया. इसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई.

टोंगा (7.5 तीव्रता)

24 मार्च को टोंगा के वावाउ के पास समुद्र में 7.5 तीव्रता का गहरा भूकंप आया. इसमें किसी की मौत नहीं हुई.

इंडोनेशिया (7.4 तीव्रता)

1 अप्रैल को इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकु क्षेत्र में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया.

जापान (7.4 तीव्रता)

20 अप्रैल को जापान के इवाते और मियाको के समुद्री क्षेत्र के पास 7.4 तीव्रता का भूकंप आया.

मेक्सिको (7.3 तीव्रता)

17 जुलाई को मेक्सिको के चियापास तट के पास 7.3 तीव्रता का भूकंप आया. इसके झटके मैक्सिको सिटी से लेकर अल सल्वाडोर तक महसूस किए गए.

वानुअतु (7.3 तीव्रता)

30 मार्च को वानुअतु के सैनमा क्षेत्र में 7.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया.