मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप ने मचाई तबाही, अब तक 132 मौतें, 1500 से ज्यादा घर तबाह

कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप ने मचाई तबाही, अब तक 132 मौतें, 1500 से ज्यादा घर तबाह

कोलंबिया में आए 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है. हादसे में कम से कम 132 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 11 Aug 2026 07:23 AM (IST)
Preferred Sources

कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है. अब तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 570 लोग घायल बताए जा रहे हैं. भूकंप से 1,575 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और दर्जनों घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं. 61 इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है. कई लोगों के अभी भी मलबे में फंसे होने की आशंका है. पश्चिमी कोलंबिया के प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है. बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं.

भूकंप के एक दिन बाद राहत अभियान तेज

कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के एक दिन बाद राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है. पश्चिमी कोलंबिया के कैली, क्विब्डो, पेरेइरा और आसपास के इलाकों में बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं.

भूकंप से करीब 1,600 इमारतों के क्षतिग्रस्त या ढहने की खबर है. कई परिवार अपने घरों के मलबे में परिजनों की तलाश कर रहे हैं. लापता लोगों की जानकारी साझा करने के लिए नागरिकों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाए हैं. भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित पेरेइरा शहर में अकेले 60 लोगों की मौत की खबर है.

बच्चों के लिए बनाए जा रहे सुरक्षित स्थान

राहत एजेंसियां खास तौर पर बच्चों की मदद पर ध्यान दे रही हैं. वर्ल्ड विजन कोलंबिया की संचार समन्वयक बारबरा मेलो ने बताया कि प्रभावित इलाकों में बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान बनाए जा रहे हैं.

इन सुरक्षित जगहों पर वे बच्चे आ सकेंगे, जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है या जिनका उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है. यहां बच्चों के लिए खेल और दूसरी गतिविधियों की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि उन्हें मुश्किल हालात में सुरक्षित माहौल मिल सके.

भूकंप का केंद्र चोको कई चुनौतियों से जूझ रहा

भूकंप का केंद्र चोको क्षेत्र में था. इसे कोलंबिया के सबसे गरीब और उपेक्षित इलाकों में गिना जाता है. यह क्षेत्र लंबे समय से सशस्त्र समूहों की गतिविधियों से भी प्रभावित रहा है. ऐसे हालात में बच्चों और युवाओं के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती हैं.

राहत एजेंसियों के मुताबिक, इलाके की भौगोलिक स्थिति भी बचाव कार्य को चुनौतीपूर्ण बना रही है. कई जगहों तक घने जंगलों के बीच से नाव या विमान के जरिए ही पहुंचा जा सकता है. इससे राहत और बचाव दलों के लिए प्रभावित लोगों तक पहुंचना आसान नहीं है.

राष्ट्रपति क्विब्डो ने नुकसान का लिया जायजा

कोलंबिया के राष्ट्रपति अबेलार्डो डी ला एस्प्रीएला सोमवार रात क्षेत्र की राजधानी क्विब्डो पहुंचे. उन्होंने वहां भूकंप से हुए नुकसान का जायजा लिया और राहत एवं बचाव अभियान की स्थिति की जानकारी ली.

2026 के सबसे शक्तिशाली भूकंप

साल 2026 में अब तक दुनिया के कई हिस्सों में 7.0 से ज्यादा तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप दर्ज किए गए हैं. इनमें वेनेजुएला और कोलंबिया के भूकंप सबसे ज्यादा विनाशकारी बताए गए हैं.

कोलंबिया (7.4 तीव्रता)

10 अगस्त को चोको के सैन जोसे डेल पालमार में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया. पेरेइरा समेत कई शहरों में भारी तबाही हुई और बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई.

वेनेजुएला (7.5 और 7.2 तीव्रता)

24 जून को वेनेजुएला में 39 सेकंड के अंतर से 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो बड़े भूकंप आए.

फिलीपींस (7.7 से 7.8 तीव्रता)

8 जून को फिलीपींस के मिंडानाओ में 7.7 से 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया. इसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई.

टोंगा (7.5 तीव्रता)

24 मार्च को टोंगा के वावाउ के पास समुद्र में 7.5 तीव्रता का गहरा भूकंप आया. इसमें किसी की मौत नहीं हुई.

इंडोनेशिया (7.4 तीव्रता)

1 अप्रैल को इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकु क्षेत्र में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया.

जापान (7.4 तीव्रता)

20 अप्रैल को जापान के इवाते और मियाको के समुद्री क्षेत्र के पास 7.4 तीव्रता का भूकंप आया.

मेक्सिको (7.3 तीव्रता)

17 जुलाई को मेक्सिको के चियापास तट के पास 7.3 तीव्रता का भूकंप आया. इसके झटके मैक्सिको सिटी से लेकर अल सल्वाडोर तक महसूस किए गए.

वानुअतु (7.3 तीव्रता)

30 मार्च को वानुअतु के सैनमा क्षेत्र में 7.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 11 Aug 2026 06:22 AM (IST)
Tags :
Colombia Earthquake Colombia Earthquake Death Toll Colombia Earthquake Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप ने मचाई तबाही, अब तक 132 मौतें, 1500 से ज्यादा घर तबाह
कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप ने मचाई तबाही, अब तक 132 मौतें, 1500 से ज्यादा घर तबाह
विश्व
ईरान ने मांगा जंग का हर्जाना, ट्रंप बोले- पहले हमारे शहीदों का हिसाब दो
ईरान ने मांगा जंग का हर्जाना, ट्रंप बोले- पहले हमारे शहीदों का हिसाब दो
विश्व
कोलंबिया भूकंप: ढहती इमारतें और चीखते लोग..., 80 मौत के बाद इमरजेंसी का ऐलान
कोलंबिया भूकंप: ढहती इमारतें और चीखते लोग..., 80 मौत के बाद इमरजेंसी का ऐलान
विश्व
कोलंबिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 77 पार, रेस्क्यू के लिए आर्मी तैनात
कोलंबिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 77 पार, रेस्क्यू के लिए आर्मी तैनात
Advertisement

वीडियोज

Baramati Crime: पत्नी ने रची पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश? | Sansani
Janhit with Chitra Tripathi: CM Soren से छात्र..'हमको झुका ना पाओगे'! | Jharkhand Students Protest
Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज भी खूब बरसेंगे बादल, जान लें क्या कहता है मौसम विभाग
दिल्ली में आज भी खूब बरसेंगे बादल, जान लें क्या कहता है मौसम विभाग
विश्व
ईरान ने मांगा जंग का हर्जाना, ट्रंप बोले- पहले हमारे शहीदों का हिसाब दो
ईरान ने मांगा जंग का हर्जाना, ट्रंप बोले- पहले हमारे शहीदों का हिसाब दो
महाराष्ट्र
15 अगस्त को क्या करेंगे अभिजीत दीपके? वीडियो जारी कर बताया प्लान
15 अगस्त को क्या करेंगे अभिजीत दीपके? वीडियो जारी कर बताया प्लान
क्रिकेट
CSK या KKR, हार्दिक पांड्या किस टीम का थामेंगे हाथ? जान लीजिए जवाब
CSK या KKR, हार्दिक पांड्या किस टीम का थामेंगे हाथ? जान लीजिए जवाब
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की सीरीज, जानें 'ऑपरेशन सफेद सागर' देखने की 5 वजहें
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की सीरीज, जानें 'ऑपरेशन सफेद सागर' देखने की 5 वजहें
इंडिया
‘जंतर-मंतर पर नहीं हुई फायरिंग, गुमराह कर रहे राहुल’, JP नड्डा का पलटवार
‘जंतर-मंतर पर नहीं हुई फायरिंग, गुमराह कर रहे राहुल’, JP नड्डा का पलटवार
ट्रेंडिंग
भारत आया ऑस्ट्रेलियाई शख्स बोला- ये मेरी जिंदगी का बेस्ट फैसला
भारत आया ऑस्ट्रेलियाई शख्स बोला- ये मेरी जिंदगी का बेस्ट फैसला
हेल्थ
AIIMS Dual Kidney Transplant: सेना के हेलीकॉप्टर से ट्रांसपोर्ट हुई ब्रेन डेड महिला की किडनी, AIIMS में हुआ ड्यूल ट्रांसप्लांट
सेना के हेलीकॉप्टर से ट्रांसपोर्ट हुई ब्रेन डेड महिला की किडनी, AIIMS में हुआ ड्यूल ट्रांसप्लांट
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget