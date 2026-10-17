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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में 'न्याय यात्रा' निकालेगी कांग्रेस, कुमारी शैलजा ने धामी सरकार को घेरा

उत्तराखंड में 'न्याय यात्रा' निकालेगी कांग्रेस, कुमारी शैलजा ने धामी सरकार को घेरा

उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने देहरादून में पत्रकार वार्ता कर केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आगामी आंदोलन के कार्यक्रम भी घोषित किए हैं.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 17 Oct 2026 06:07 PM (IST)
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उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने देहरादून में पत्रकार वार्ता कर केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पेपर लीक और पलायन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा साथ ही कांग्रेस के आगामी आंदोलन और विरोध प्रदर्शनों की रूपरेखा भी बताई. उन्होंने बताया कि कांग्रेस 22 अक्टूबर से न्याय यात्रा निकालेगी.

कुमारी शैलजा ने अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में सत्ता पक्ष के नेताओं के नाम सामने आए और ऑडियो भी वायरल हुआ, लेकिन संबंधित नेताओं से पूछताछ और जांच को लेकर सवाल बने हुए हैं. उन्होंने दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर भी आपत्ति जताई.

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'अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस का आंदोलन रहेगा जारी'

उन्होंने कहा कि इससे उत्तराखंड की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची है. उन्होंने आशंका जताई कि राज्यपाल बनने के बाद मामले की जांच प्रभावित हो सकती है. उन्होंने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा. कांग्रेस ने आज शाम देहरादून में कैंडल मार्च निकालने की घोषणा भी की.

SIR को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना

कांग्रेस प्रभारी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली लोकतंत्र को कमजोर कर रही है. उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया, दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार सभी राजनीतिक दलों को मिलना चाहिए.

रेखा आर्य प्रकरण में जांच की मांग

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से जुड़े प्रकरण पर कुमारी शैलजा ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने मंत्री के पति की ओर से लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए मिड-डे मील, नेशनल गेम्स और राशन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग की. उन्होंने राज्य पुलिस की एसआईटी की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए.

जमीन घोटाले, बेरोजगारी और पलायन पर सरकार को घेरा

कुमारी शैलजा ने प्रदेश में जमीनों की खरीद-फरोख्त, अवैध खनन, बेरोजगारी, पेपर लीक और पलायन को लेकर भी सरकार पर हमला बोला. बदरीनाथ में चढ़ावे की चोरी के मामले में उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े धन का हिसाब जनता को मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर इन मामलों की जांच कराई जाएगी.

कांग्रेस ने घोषित किए आंदोलन के कार्यक्रम

कुमारी शैलजा ने बताया कि कांग्रेस 22 से 25 अक्टूबर तक प्रदेश में न्याय यात्रा निकालेगी. इसके जरिए विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधानसभा घेराव करेगी. एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. वहीं, चार नवंबर को जमीनों से जुड़े कथित घोटालों के विरोध में प्रदेश और जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा.

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कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने से लेकर भ्रष्टाचार और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों तक पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा. उन्होंने समान विचारधारा वाले संगठनों से भी आंदोलन में शामिल होने की अपील की.

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
Dehradun News Selja Kumari UTTARAKHAND NEWS
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