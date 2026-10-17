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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइमरान खान की बढ़ी मुश्किलें, मुंबई FRRO ने भेजा शो कोज नोटिस

इमरान खान की बढ़ी मुश्किलें, मुंबई FRRO ने भेजा शो कोज नोटिस

बॉलीवुड एक्टर इमरान खान इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं. ऐसे में अब उनकी मुश्किलें और भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. FRRO ने शो कोज नोटिस भेजा है और उनसे जवाब मांगा गया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 17 Oct 2026 06:30 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है. मुंबई FRRO ने एक्टर को शो कोज नोटिस भेजा है. इसमें उनसे पूछा गया है कि उनका OCI कार्ड क्यों ना कैंसिल किया जाए.

बॉलीवुड अभिनेता इमरान ख़ान की मुसीबत बढ़ सकती है. 

अभिनेता इमरान खान को मुंबई FRRO ने शो कोज़ नोटिस भेजा है. 

सूत्रों ने बताया की नोटिस में कहा गया है की आपका OCI कार्ड क्यों ना कैंसल किया जाए.

सूत्रों ने दावा किया की इस संदर्भ में FRRO ने इमरान ख़ान से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है.

जवाब आने के बाद FRRO निर्णय लेगी की OCI कैंसल किया जाए या नहीं.

आपको बता दें की इमरान ख़ान ने अगस्त क्रांति मैदान के पास एंटी CEC प्रोटेस्ट में भाग लिया था. जिसके बाद उन्हें हिरासत में भी लिया गया था. 

कुछ दिनों पहले उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस भी दिया गया है. उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा गया है.

Input By : सूरज ओझा
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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 17 Oct 2026 06:11 PM (IST)
Tags :
Imran Khan
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