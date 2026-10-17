इमरान खान की बढ़ी मुश्किलें, मुंबई FRRO ने भेजा शो कोज नोटिस

बॉलीवुड एक्टर इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है. मुंबई FRRO ने एक्टर को शो कोज नोटिस भेजा है. इसमें उनसे पूछा गया है कि उनका OCI कार्ड क्यों ना कैंसिल किया जाए.

बॉलीवुड अभिनेता इमरान ख़ान की मुसीबत बढ़ सकती है.

अभिनेता इमरान खान को मुंबई FRRO ने शो कोज़ नोटिस भेजा है.

सूत्रों ने बताया की नोटिस में कहा गया है की आपका OCI कार्ड क्यों ना कैंसल किया जाए.

सूत्रों ने दावा किया की इस संदर्भ में FRRO ने इमरान ख़ान से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है.

जवाब आने के बाद FRRO निर्णय लेगी की OCI कैंसल किया जाए या नहीं.

आपको बता दें की इमरान ख़ान ने अगस्त क्रांति मैदान के पास एंटी CEC प्रोटेस्ट में भाग लिया था. जिसके बाद उन्हें हिरासत में भी लिया गया था.

कुछ दिनों पहले उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस भी दिया गया है. उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा गया है.