Google डिलीट कर सकती है कोई भी YouTube चैनल? 99% लोगों को नहीं पता ये नियम
Google on YouTube Channel: YouTube आज दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है. यहां करोड़ों कंटेंट क्रिएटर्स अपने वीडियो अपलोड करते हैं और लाखों दर्शक रोज़ाना इन्हें देखते हैं.
YouTube आज दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है. यहां करोड़ों कंटेंट क्रिएटर्स अपने वीडियो अपलोड करते हैं और लाखों दर्शक रोज़ाना इन्हें देखते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस चैनल को बनाने में लोग सालों मेहनत करते हैं, उसे Google यानी YouTube किसी भी समय डिलीट भी कर सकती है? यह सुनकर हैरानी जरूर होती है, लेकिन इसके पीछे कुछ खास नियम और नीतियां हैं जिनके बारे में अधिकतर यूज़र्स को जानकारी नहीं होती.
Published at : 26 Sep 2025 02:57 PM (IST)
