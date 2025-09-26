Google डिलीट कर सकती है कोई भी YouTube चैनल? 99% लोगों को नहीं पता ये नियम

अगर चैनल नकली व्यूज़, लाइक्स या सब्सक्राइबर खरीदता है या स्पैम लिंक शेयर करता है तो यह भी नियम तोड़ने की श्रेणी में आता है. बहुत से लोग नहीं जानते कि अगर कोई चैनल लंबे समय तक निष्क्रिय रहता है और उस पर कोई गतिविधि नहीं होती तो Google उसे भी हटाने का अधिकार रखता है. चैनल के नाम, विवरण या कंटेंट में गलत जानकारी देना भी गूगल की शर्तों के खिलाफ है और इससे चैनल हट सकता है.