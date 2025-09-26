Google डिलीट कर सकती है कोई भी YouTube चैनल? 99% लोगों को नहीं पता ये नियम

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 26 Sep 2025 02:59 PM (IST)
YouTube आज दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है. यहां करोड़ों कंटेंट क्रिएटर्स अपने वीडियो अपलोड करते हैं और लाखों दर्शक रोज़ाना इन्हें देखते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस चैनल को बनाने में लोग सालों मेहनत करते हैं, उसे Google यानी YouTube किसी भी समय डिलीट भी कर सकती है? यह सुनकर हैरानी जरूर होती है, लेकिन इसके पीछे कुछ खास नियम और नीतियां हैं जिनके बारे में अधिकतर यूज़र्स को जानकारी नहीं होती.

YouTube पर चैनल चलाने के लिए हर क्रिएटर को गूगल की Terms of Service और Community Guidelines का पालन करना जरूरी है. अगर कोई चैनल बार-बार इन नियमों को तोड़ता है तो Google के पास अधिकार है कि वह उसे सस्पेंड या स्थायी रूप से डिलीट कर दे. इसका सीधा मतलब है कि आपका पूरा कंटेंट और सब्सक्राइबर बेस एक झटके में गायब हो सकता है.
अगर किसी चैनल पर बार-बार कॉपीराइटेड कंटेंट बिना अनुमति अपलोड किया जाता है तो स्ट्राइक लग सकती है. लगातार तीन स्ट्राइक मिलते ही चैनल बंद हो जाता है. हिंसा, नफरत फैलाने वाली बातें, अश्लील या भ्रामक जानकारी देने वाले वीडियो बार-बार अपलोड करने पर चैनल डिलीट हो सकता है.
अगर चैनल नकली व्यूज़, लाइक्स या सब्सक्राइबर खरीदता है या स्पैम लिंक शेयर करता है तो यह भी नियम तोड़ने की श्रेणी में आता है. बहुत से लोग नहीं जानते कि अगर कोई चैनल लंबे समय तक निष्क्रिय रहता है और उस पर कोई गतिविधि नहीं होती तो Google उसे भी हटाने का अधिकार रखता है. चैनल के नाम, विवरण या कंटेंट में गलत जानकारी देना भी गूगल की शर्तों के खिलाफ है और इससे चैनल हट सकता है.
ज्यादातर मामलों में YouTube पहले चेतावनी देता है और स्ट्राइक लगाता है. क्रिएटर को मौका मिलता है कि वह कंटेंट हटाए या अपील करे. लेकिन अगर उल्लंघन बहुत गंभीर है जैसे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला या खतरनाक कंटेंट अपलोड करना तो बिना किसी नोटिस के चैनल तुरंत बंद हो सकता है.
अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल कभी डिलीट न हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. सबसे पहले हमेशा ओरिजिनल और सुरक्षित कंटेंट डालें. कॉपीराइटेड म्यूजिक या वीडियो का इस्तेमाल तभी करें जब आपके पास उसकी अनुमति हो. कम्युनिटी गाइडलाइन को पढ़ें और उनका पालन करें. फेक सब्सक्राइबर या व्यूज़ खरीदने जैसी गतिविधियों से बचें. इसके अलावा, अपने चैनल पर नियमित रूप से एक्टिव रहें और दर्शकों से जुड़ाव बनाए रखें.
YouTube क्रिएटर्स के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है लेकिन इसके अपने नियम और शर्तें हैं. अगर आप इन्हें नजरअंदाज करते हैं तो Google कभी भी आपका चैनल हटा सकती है. इसलिए, चैनल चलाते समय हमेशा सावधान रहें और सही दिशा में मेहनत करें.
Published at : 26 Sep 2025 02:57 PM (IST)
