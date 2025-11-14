एक्सप्लोरर
(Source: ECI | ABP NEWS)
इन यूजर्स की हो गई मौज! सिर्फ 1 रुपये में पूरे महीने मिलेगा 2GB डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स और फ्री SIM, जानिए कब तक है मौका
BSNL: अगर आप नया सिम लेने की सोच रहे हैं तो भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) का यह ऑफर आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है.
अगर आप नया सिम लेने की सोच रहे हैं तो भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) का यह ऑफर आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है. दिवाली के खास मौके पर BSNL ने अपने नए ग्राहकों के लिए एक ऐसा प्लान पेश किया है जो महज 1 रुपये में पूरे 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है. लेकिन ध्यान रहे यह ऑफर अब खत्म होने वाला है. 15 नवंबर के बाद यह दिवाली बोनांजा ऑफर उपलब्ध नहीं रहेगा.
Published at : 14 Nov 2025 10:58 AM (IST)
Tags :Airtel BSNL TECH NEWS HINDI
इन यूजर्स की हो गई मौज! सिर्फ 1 रुपये में पूरे महीने मिलेगा 2GB डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स और फ्री SIM, जानिए कब तक है मौका
