इन यूजर्स की हो गई मौज! सिर्फ 1 रुपये में पूरे महीने मिलेगा 2GB डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स और फ्री SIM, जानिए कब तक है मौका

BSNL: अगर आप नया सिम लेने की सोच रहे हैं तो भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) का यह ऑफर आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 14 Nov 2025 11:05 AM (IST)
अगर आप नया सिम लेने की सोच रहे हैं तो भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) का यह ऑफर आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है. दिवाली के खास मौके पर BSNL ने अपने नए ग्राहकों के लिए एक ऐसा प्लान पेश किया है जो महज 1 रुपये में पूरे 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है. लेकिन ध्यान रहे यह ऑफर अब खत्म होने वाला है. 15 नवंबर के बाद यह दिवाली बोनांजा ऑफर उपलब्ध नहीं रहेगा.

इस खास रिचार्ज प्लान में कंपनी ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा, हर दिन 100 SMS और एक फ्री सिम कार्ड भी दे रही है. यानी सिर्फ एक रुपये में मिलने वाला यह पैक पूरी तरह वैल्यू फॉर मनी साबित हो रहा है. हालांकि यह ऑफर सिर्फ नए BSNL यूज़र्स के लिए है यानी पुराने ग्राहकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.
कंपनी ने यह योजना 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच नया सिम एक्टिवेट करने वाले ग्राहकों के लिए लागू की है. इस अवधि में सिम खरीदने वाले यूजर्स को एक महीने तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कॉलिंग और डेटा की सुविधा मिलेगी.
इस बीच, Jio और BSNL ने एक बड़ी साझेदारी की घोषणा भी की है. दोनों कंपनियों ने मिलकर इंटर-सर्कल रोमिंग (ICR) समझौता किया है जिसके तहत अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में जियो यूज़र्स BSNL नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे खासकर वहां, जहां जियो की कवरेज कमजोर है.
जियो के मुताबिक, यह सुविधा ग्राहकों को उसी सर्कल के अंदर BSNL नेटवर्क पर वॉयस कॉल, डेटा और एसएमएस की सुविधा देती है. फिलहाल यह सेवा जियो के कुछ चुनिंदा प्रीपेड प्लान्स पर ही उपलब्ध है. इनमें 196 और 396 रुपये के दो खास प्लान शामिल हैं पहला 2GB डेटा और 1000 मिनट कॉलिंग के साथ आता है जबकि दूसरा 10GB डेटा और 1000 मिनट वॉयस कॉल्स की सुविधा देता है.
अगर आप नया सिम लेने की सोच रहे हैं तो यह मौका हाथ से न जाने दें. सिर्फ 1 रुपये में BSNL का यह ऑफर सीमित समय के लिए है जो आपके पूरे महीने की डिजिटल जरूरतें पूरी कर सकता है.
Airtel का ₹349 वाला रिचार्ज प्लान उन यूज़र्स के लिए शानदार विकल्प है जो रोज़ाना स्ट्रीमिंग, म्यूज़िक और ऑनलाइन कंटेंट का मज़ा लेना पसंद करते हैं इस प्लान में कंपनी 28 दिनों के लिए हर दिन 1.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS की सुविधा देती है. इतना ही नहीं, अगर आपके पास 5G स्मार्टफोन है और आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां 5G नेटवर्क उपलब्ध है तो आपको अनलिमिटेड 5G डेटा का भी लाभ मिलेगा.
Airtel ने इस प्लान को खासतौर पर एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए तैयार किया है. इसमें Airtel Xstream Play Premium की एक्सेस मिलती है, जिससे आप 22 से ज़्यादा OTT ऐप्स जैसे SonyLIV, Lionsgate Play, Eros Now आदि पर अपने पसंदीदा शोज़ और फिल्में देख सकते हैं.
Published at : 14 Nov 2025 10:58 AM (IST)
