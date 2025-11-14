इन यूजर्स की हो गई मौज! सिर्फ 1 रुपये में पूरे महीने मिलेगा 2GB डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स और फ्री SIM, जानिए कब तक है मौका

Airtel का ₹349 वाला रिचार्ज प्लान उन यूज़र्स के लिए शानदार विकल्प है जो रोज़ाना स्ट्रीमिंग, म्यूज़िक और ऑनलाइन कंटेंट का मज़ा लेना पसंद करते हैं इस प्लान में कंपनी 28 दिनों के लिए हर दिन 1.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS की सुविधा देती है. इतना ही नहीं, अगर आपके पास 5G स्मार्टफोन है और आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां 5G नेटवर्क उपलब्ध है तो आपको अनलिमिटेड 5G डेटा का भी लाभ मिलेगा.