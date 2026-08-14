Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मेलोनी समझकर तो...', संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी की मिमिक्री पर पूछा तो हुआ बवाल

'मेलोनी समझकर तो...', संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी की मिमिक्री पर पूछा तो हुआ बवाल

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर जमकर तंज कसा. इस दौरान उनके साथ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी पीएम मोदी की चुटकी ली. इसको लेकर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 14 Aug 2026 08:55 AM (IST)
Preferred Sources

लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार (13 अगस्त) को मोदी सरकार की विदेश नीति पर जमकर तंज कसा. उनके साथ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी चुटकी ली. इसको लेकर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है. बीजेपी ने इसे पीएम मोदी का अपमान बताया.

राहुल गांधी ने कहा कि पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया है कि गले पड़ना ही विदेश नीति है. दिल्ली के मावलंकर हॉल में गुरुवार को आयोजित रचनात्मक कांग्रेस कन्वेंशन में राहुल गांधी ने मंच पर संदीप दीक्षित संग मिलकर गले लगने का एक्ट किया.

राहुल गांधी ने मंच पर संदीप दीक्षित को बुलाया और फिर जोर से उन्हें गले लगा लिया. इसके बाद कहा कि इनको लगता है कि गले लगना ही फॉरेन पॉलिसी है. इसी बीच संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी को रोककर कहा कि एक बात पूछ सकता हूं? फिर आगे कहा, 'मेलोनी समझ कर तो नहीं पकड़ा था.' उनके इस तंज पर हॉल में ठहाके गूंज उठे. राहुल गांधी ने हंसते हुए कहा कि नहीं-नहीं, मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा हूं. 

क्या बोले निशिकांत दुबे ?
इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आपको लगता है कि राहुल गांधी जी की मानसिक स्थिति ठीक है? उन्होंने आगे कहा कि झारखंड के रांची में कांके इनके लिए ठीक जगह है.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी इसकी कड़ी आलोचना की. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राहुल गांधी, आखिर आप कब बड़े होंगे? भारत चलाने के लिए परिपक्व नेतृत्व चाहिए, न कि बचकानी नौटंकी. शिक्षा मंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को ‘जोकर और विदूषक’ कहना साबित करता है कि आप अपनी क्षमता से बाहर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

प्रह्लाद जोशी ने साधा निशाना
राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री का अपमान करके आप उन करोड़ों मतदाताओं का अपमान करते हैं, जिन्होंने मोदी जी को लगातार तीन ऐतिहासिक कार्यकाल के लिए चुना है. आप सिर्फ इसलिए मतदाताओं की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपकी वंशवादी राजनीति को नकार दिया. उन्होंने आगे कहा कि आपकी नकारात्मक सोच को खारिज करने वाले नागरिकों को कायर कहना ही आपके अहंकार को दर्शाता है. लगभग 100 चुनावी हार के बाद भी आपका अहंकार कम नहीं हुआ. 

ये भी पढ़ें

किसकी टेंशन बढ़ाने वाले हैं सोनम वांगचुक? कर दिया बड़ा ऐलान

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 14 Aug 2026 08:55 AM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Sandeep Dikshit PM Modi Giorgia Meloni
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मेलोनी समझकर तो...', संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी की मिमिक्री पर पूछा तो हुआ बवाल
'मेलोनी समझकर तो नहीं पकड़ा', संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी की मिमिक्री पर पूछा तो हुआ बवाल
इंडिया
Xप्लेन: CJI-NALSAR विवाद में BCI का अपने ही फैसले पर रोक, क्या Gen Z के दबाव का पड़ा असर?
CJI-NALSAR विवाद में BCI का अपने ही फैसले पर रोक, क्या Gen Z के दबाव का पड़ा असर?
इंडिया
'युवाओं की एक और बड़ी जीत...' NALSAR विवाद पर सौरव दास
'युवाओं की एक और बड़ी जीत...' NALSAR विवाद पर सौरव दास
इंडिया
CJI-NALSAR विवाद: बार काउंसिल ने फैसला पलटा, दीपके करेंगे मनन मिश्रा के खिलाफ आंदोलन?
CJI-NALSAR विवाद: बार काउंसिल ने फैसला पलटा, दीपके करेंगे मनन मिश्रा के खिलाफ आंदोलन?
Advertisement

वीडियोज

Pawan Singh की शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife!
Ramayana के VFX Trolls पर Ranbir Kapoor का जवाब, बोले- लोग CG Critics बन गए हैं
Pati Brahmachari:😍Isha-Suraj के बीच दिखी केमिस्ट्री, पर इस खुशी के पीछे का राज क्या? #sbs
Bollywood News: संजू-सलमान की जोड़ी! फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का धमाकेदार स्पेशल एक्शन कैमियो देखने को मिलेगा (13.08.26)
Batwara 1947 vs Awarapan 2: Screens की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तानी बर्बरता के खिलाफ बड़ा फैसला, न टैक्स देगी और न बिल भरेगी PoK की जनता
Exclusive: पाकिस्तानी बर्बरता के खिलाफ बड़ा फैसला, न टैक्स देगी और न बिल भरेगी PoK की जनता
हरियाणा
अंबाला में गुरसिमरन सिंह मंड की गिरफ्तारी की मांग पर बवाल, पुलिस से झड़प
अंबाला में गुरसिमरन सिंह मंड की गिरफ्तारी की मांग पर बवाल, पुलिस से झड़प
बॉलीवुड
Batwara 1947 Box Office: पहले दिन 'आवारापन 2' से मात खा जाएगी सनी देओल की 'बंटवारा 1947', जानें- कितने करोड़ से करेगी ओपनिंग?
ओपनिंग डे पर 'आवारापन 2' से मात खा जाएगी 'बंटवारा 1947', जानें- कितने करोड़ से करेगी शुरुआत
क्रिकेट
श्रीलंका में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों से विवाद, कोच की मौत से मचा हड़कंप
श्रीलंका में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों से विवाद, कोच की मौत से मचा हड़कंप
इंडिया
'परिवार उजड़ गए, अपनों को खो दिया...' विभाजन विभीषिका दिवस पर इमोशनल हुए पीएम मोदी
विभाजन विभीषिका दिवस पर इमोशनल हुए पीएम मोदी, कहा- 'अपनों को खो दिया'
टेक्नोलॉजी
Fake UPI Apps For Discount : डिस्काउंट के चक्कर में आप भी तो यूज नहीं करते ये UPI ऐप्स? लग जाएगा चूना
डिस्काउंट के चक्कर में आप भी तो यूज नहीं करते ये UPI ऐप्स? लग जाएगा चूना
Home Tips
Window Weatherstripping Tips: खिड़की के किनारों से रिस रहा है पानी? 5 मिनट में ऐसे करें बंद
खिड़की के किनारों से रिस रहा है पानी? 5 मिनट में ऐसे करें बंद
ऑटो
बारिश में हेडलाइट्स पड़ गईं धुंधली? ये टिप्स आएंगी काम
बारिश में हेडलाइट्स पड़ गईं धुंधली? ये टिप्स आएंगी काम
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
ENT LIVE
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
Embed widget