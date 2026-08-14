'मेलोनी समझकर तो...', संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी की मिमिक्री पर पूछा तो हुआ बवाल

लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार (13 अगस्त) को मोदी सरकार की विदेश नीति पर जमकर तंज कसा. उनके साथ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी चुटकी ली. इसको लेकर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है. बीजेपी ने इसे पीएम मोदी का अपमान बताया.

राहुल गांधी ने कहा कि पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया है कि गले पड़ना ही विदेश नीति है. दिल्ली के मावलंकर हॉल में गुरुवार को आयोजित रचनात्मक कांग्रेस कन्वेंशन में राहुल गांधी ने मंच पर संदीप दीक्षित संग मिलकर गले लगने का एक्ट किया.

राहुल गांधी ने मंच पर संदीप दीक्षित को बुलाया और फिर जोर से उन्हें गले लगा लिया. इसके बाद कहा कि इनको लगता है कि गले लगना ही फॉरेन पॉलिसी है. इसी बीच संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी को रोककर कहा कि एक बात पूछ सकता हूं? फिर आगे कहा, 'मेलोनी समझ कर तो नहीं पकड़ा था.' उनके इस तंज पर हॉल में ठहाके गूंज उठे. राहुल गांधी ने हंसते हुए कहा कि नहीं-नहीं, मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा हूं.

क्या बोले निशिकांत दुबे ?

इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आपको लगता है कि राहुल गांधी जी की मानसिक स्थिति ठीक है? उन्होंने आगे कहा कि झारखंड के रांची में कांके इनके लिए ठीक जगह है.

.@RahulGandhi, when will you grow up? Running India requires mature leadership, not amateur dramatics. Calling a democratically elected government 'jokers and clowns' proves you are out of your depth. By insulting the Prime Minister, you mock millions of voters who chose Modi ji… — Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) August 13, 2026

केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी इसकी कड़ी आलोचना की. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राहुल गांधी, आखिर आप कब बड़े होंगे? भारत चलाने के लिए परिपक्व नेतृत्व चाहिए, न कि बचकानी नौटंकी. शिक्षा मंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को ‘जोकर और विदूषक’ कहना साबित करता है कि आप अपनी क्षमता से बाहर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

प्रह्लाद जोशी ने साधा निशाना

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री का अपमान करके आप उन करोड़ों मतदाताओं का अपमान करते हैं, जिन्होंने मोदी जी को लगातार तीन ऐतिहासिक कार्यकाल के लिए चुना है. आप सिर्फ इसलिए मतदाताओं की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपकी वंशवादी राजनीति को नकार दिया. उन्होंने आगे कहा कि आपकी नकारात्मक सोच को खारिज करने वाले नागरिकों को कायर कहना ही आपके अहंकार को दर्शाता है. लगभग 100 चुनावी हार के बाद भी आपका अहंकार कम नहीं हुआ.

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