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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपहले टेस्ट में Tanzid Hasan का शतक, बदल दिया बांग्लादेश क्रिकेट का इतिहास

पहले टेस्ट में Tanzid Hasan का शतक, बदल दिया बांग्लादेश क्रिकेट का इतिहास

Tanzid Hasan Bangladesh vs Australia: बांग्लादेश के तंजीद हसन ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने पहले टेस्ट मैच में 101 रनों की शतकीय पारी खेल नया इतिहास लिख दिया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 14 Aug 2026 10:24 AM (IST)
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बांग्लादेश के तंजीद हसन ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने डारविन में खेले जा रहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में शतक जड़ दिया है. यह तंजीद के टेस्ट करियर का पहला शतक है, इसी के साथ वो ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने 188 गेंदों में शतक पूरा किया.

ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने

बांग्लादेश टीम पिछले 26 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, लेकिन इस ढाई दशक में ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं आया जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट शतक लगाया हो. तंजीद हसन ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं. उन्होंने अपनी इस जुझारू पारी में 101 रन बनाए और नाथन लायन का शिकार बनने से पहले बांग्लादेश क्रिकेट में नया इतिहास लिख चुके थे.

दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ एक ही बांग्लादेशी बल्लेबाज सेंचुरी लगा पाया था. यह कारनामा शहरियार नफीस ने 2006 में किया था, जब उन्होंने पहली पारी में 138 रन बनाए थे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बांग्लादेशी बल्लेबाज अब भी शहरियार ही हैं. लेकिन फर्क यह है कि वो टेस्ट मुकाबला बांग्लादेश ने अपने घर पर खेला था, जबकि तंजीद ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को उन्हीं के घर में जाकर धोया है.

0 पर छूटा था कैच

तंजीद हसन का यह शतक ऐतिहासिक इसलिए भी है, क्योंकि पारी के दूसरे ही ओवर में नाथन लायन ने उनका कैच छोड़ दिया था. तंजीद उस समय खाता भी नहीं खोल पाए थे. उस मौके को भुनाते हुए तंजीद ने यादगार और ऐतिहासिक शतक जड़ दिया. उन्होंने पहली पारी में 197 गेंद खेलकर 101 रन बनाए और इस पारी में 8 चौके और एक छक्का लगाया.

तंजीद ने इसी साल पाकिस्तान के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का केवल दूसरा मैच खेल रहे हैं.

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25 वर्षीय तंजीद ने अपने इंटरनेशनल करियर में अब तक 40 वनडे मैचों में एक शतकीय पारी सहित 1044 रन बनाए हैं. वहीं 53 टी20 मैचों में उनके नाम 1331 रन हैं. पाकिस्तान के खिलाफ अपने डेब्यू मैच की दोनों पारियों में कुल मिलाकर वो सिर्फ 30 रन बना सके थे. मगर अब टेस्ट करियर की तीसरी ही पारी में उन्होंने शतक ठोक दिया है.

ऑस्ट्रेलिया को 198 पर कर दिया था चित्त

इससे पहले बांग्लादेश के गेंदबाजों ने भी कमाल और ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था. सिर्फ स्टीव स्मिथ डट पाए, जिन्होंने 71 रन बनाए. बांग्लादेश की तरफ से तेज गेंदबाज हसन महमूद ने खूब कहर बरपाया और 17 ओवरों के स्पेल में 6 विकेट झटके.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 14 Aug 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Australia Vs Bangladesh Bangladesh National Cricket Team Tanzid Hasan
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