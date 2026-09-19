जेब से लेकर Backpack तक, काम आएंगे ये Mini Tech Gadgets

Personal Safety Alarm छोटा Safety Gadget है, जिसे जरूरत पड़ने पर तेज आवाज वाला अलार्म बजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. किसी असहज या डर वाली स्थिति में इसका Alarm एक्टिवेट करने पर आसपास मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है. इसका छोटा साइज इसे Keychain के साथ रखने में आसान बनाता है, जिससे जरूरत पड़ने पर यह तुरंत हाथ में मिल सके.